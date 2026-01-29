హోటల్ స్టైల్ "ఇడ్లీ సాంబార్" - చింతపండు లేకుండానే! - రుచి వేరే లెవల్!
- సరికొత్త ఫ్లేవర్తో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ! - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అనాల్సిందే!
Published : January 29, 2026 at 3:51 PM IST
Idli Sambar Recipe: తెల్లటి, స్పాంజీలాటి ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక హోటల్స్, రోడ్ సైడ్ బండ్ల మీద చట్నీతోపాటు సాంబార్ను సర్వ్ చేస్తుంటారు. ఆ టేస్ట్ మరో లెవల్. అయితే అదే సాంబార్ను ఇంట్లో చేసుకుందామనుకుంటే రుచి కుదరక చట్నీతో సరిపెట్టుకుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ పరిస్థితి లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా సాంబార్ చేసుకోవచ్చు.
పెద్దగా పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ సాంబార్ను ఇడ్లీలతో కలిపి తింటుంటే అబ్బబ్బా అనిపిస్తుంది. కేవలం ఇడ్లీల్లోకి మాత్రమే కాకుండా వడ, దోశలు వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా తినొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ సాంబార్ తయారీకి సాంబార్ పౌడర్, చింతపండు వంటివి అవసరం లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఇడ్లీ సాంబార్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కందిపప్పు - 1 కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఇంగువ - చిటికెడు
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- టమాటాలు - 4
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 3 టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఓ బౌల్లోకి కందిపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- పప్పు నానినాక నీటిని వంపేసి కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూత ఉంచి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు సాంబార్ ఉల్లిపాయలపై చివర్లు కట్ పొట్టు తీసేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి పప్పును మెత్తగా మెదిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్గా వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, టమాటా తరుగు వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన కందిపప్పు, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్లో మరికాసేపు ఉడికించాలి. అయితే కందిపప్పు వేసుకున్నాక సాంబార్ చిక్కదనానికి సరిపడేలా నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- 5 నిమిషాల పాటు సాంబార్ను మరిగించుకున్నాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీ సాంబార్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మొత్తంగా కందిపప్పు వద్దనుకుంటే అర కప్పు కందిపప్పు, అర కప్పు పెసరపప్పు తీసుకోవచ్చు.
- మీ దగ్గర సాంబార్ ఉల్లిపాయలు అంటే చిన్న ఉల్లిపాయలు లేకపోతే మీడియం సైజ్లో ఉన్న ఉల్లిగడ్డలనే నాలుగు తీసుకుని మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకుని వాడుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఒకవేళ మీకు సాంబార్ కాస్త స్పైసీగా కావాలనుకుంటే ఒక టీస్పూన్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా సాంబార్ చిక్కగా కావాలనుకుంటే నీళ్లు తక్కువ, కాస్త పల్చగా కావాలనుకుంటే నీళ్లు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
