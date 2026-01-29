ETV Bharat / offbeat

హోటల్​ స్టైల్​ "ఇడ్లీ సాంబార్​" - చింతపండు లేకుండానే! - రుచి వేరే లెవల్​!

- సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ! - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అనాల్సిందే!

Idli Sambar Recipe
Idli Sambar Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Idli Sambar Recipe: తెల్లటి, స్పాంజీలాటి ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక హోటల్స్​, రోడ్​ సైడ్​ బండ్ల మీద చట్నీతోపాటు సాంబార్​ను సర్వ్​ చేస్తుంటారు. ఆ టేస్ట్​ మరో లెవల్​. అయితే అదే సాంబార్​ను ఇంట్లో చేసుకుందామనుకుంటే రుచి కుదరక చట్నీతో సరిపెట్టుకుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ పరిస్థితి​ లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా సాంబార్​ చేసుకోవచ్చు.

పెద్దగా పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ సాంబార్​ను ఇడ్లీలతో కలిపి తింటుంటే అబ్బబ్బా అనిపిస్తుంది. కేవలం ఇడ్లీల్లోకి మాత్రమే కాకుండా వడ, దోశలు వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా తినొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ సాంబార్​ తయారీకి సాంబార్​ పౌడర్​, చింతపండు వంటివి అవసరం లేదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఇడ్లీ సాంబార్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Idli Sambar Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కందిపప్పు - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • టమాటాలు - 4
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 3 టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Idli Sambar Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఓ బౌల్​లోకి కందిపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్​ పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • పప్పు నానినాక నీటిని వంపేసి కుక్కర్​ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూత ఉంచి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Idli Sambar Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఈలోపు సాంబార్​ ఉల్లిపాయలపై చివర్లు కట్​ పొట్టు తీసేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాలను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి పప్పును మెత్తగా మెదిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Idli Sambar Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు లైట్​గా వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, టమాటా తరుగు వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఉడికించిన కందిపప్పు, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్​లో మరికాసేపు ఉడికించాలి. అయితే కందిపప్పు వేసుకున్నాక సాంబార్​ చిక్కదనానికి సరిపడేలా నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • 5 నిమిషాల పాటు సాంబార్​ను మరిగించుకున్నాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీ సాంబార్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Idli Sambar Recipe
ఇడ్లీ సాంబార్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మొత్తంగా కందిపప్పు వద్దనుకుంటే అర కప్పు కందిపప్పు, అర కప్పు పెసరపప్పు తీసుకోవచ్చు.
  • మీ దగ్గర సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు అంటే చిన్న ఉల్లిపాయలు లేకపోతే మీడియం సైజ్​లో ఉన్న ఉల్లిగడ్డలనే నాలుగు తీసుకుని మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకుని వాడుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఒకవేళ మీకు సాంబార్​ కాస్త స్పైసీగా కావాలనుకుంటే ఒక టీస్పూన్​ కారాన్ని యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా సాంబార్​ చిక్కగా కావాలనుకుంటే నీళ్లు తక్కువ, కాస్త పల్చగా కావాలనుకుంటే నీళ్లు ఎక్కువ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

