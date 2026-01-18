టిఫిన్స్లోకి నోరూరించే "ఇడ్లీ పొడి" - ఇక చట్నీతో పనిలేదు!
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే కారం పొడి - ఇలా చేస్తే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
January 18, 2026
Idli Podi Recipe in Telugu : ఇండ్లలో ఇడ్లీ, దోసె, బోండా, వడ అంటూ వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులోకి చట్నీలు లేకపోతే అస్సలు తినలేం! కానీ కొన్నిసార్లు చట్నీలు ప్రిపేర్ చేయడానికి టైమ్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇడ్లీ పొడి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా దీనిని చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఏ టిఫిన్స్లో కైనా సూపర్గా ఉంటుంది!
ముఖ్యంగా ఇడ్లీలో కాస్తా ఈ పొడి, నెయ్యి వేసి తినారంటే రుచి అద్దిరిపోతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పొడిని ఫ్రిజ్లో పెడితే రెండు నెలలపాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
- మినపప్పు - ఒక కప్పు
- శనగపప్పు - ఒక కప్పు
- కందిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 75 గ్రాములు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- చింతపండు - కొంచెం
- ఉప్పు - 3 టీ స్పూన్లు
- ఇంగువ - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కప్పు మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
- అలాగే ఇందులో కప్పు శనగపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కందిపప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 75 గ్రాముల ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే మూడు టీ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం మినపప్పునువ్వుల మిశ్రమం, అర స్పూన్ ఇంగువ యాడ్ చేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టాలి.
- అంతే నోరూరించే ఇడ్లీ పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- అనంతరం ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఏ టిఫిన్స్లోనైనా ఈ ఇడ్లీ పొడి వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఈ ఇడ్లీ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పు, శనగపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
