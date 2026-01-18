ETV Bharat / offbeat

Idli Podi
Idli Podi (Getty Images)
Idli Podi Recipe in Telugu : ఇండ్లలో ఇడ్లీ, దోసె, బోండా, వడ అంటూ వివిధ రకాల టిఫిన్స్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులోకి చట్నీలు లేకపోతే అస్సలు తినలేం! కానీ కొన్నిసార్లు చట్నీలు ప్రిపేర్​ చేయడానికి టైమ్​ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇడ్లీ పొడి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా దీనిని చేసుకోవచ్చు. సింపుల్​గా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఏ టిఫిన్స్​లో కైనా సూపర్​గా ఉంటుంది!

ముఖ్యంగా ఇడ్లీలో కాస్తా ఈ పొడి, నెయ్యి వేసి తినారంటే రుచి అద్దిరిపోతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పొడిని ఫ్రిజ్​లో పెడితే రెండు నెలలపాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Idli Podi
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • శనగపప్పు - ఒక కప్పు
  • కందిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 75 గ్రాములు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • ఉప్పు - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - అర స్పూన్
Idli Podi
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కప్పు మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అలాగే ఇందులో కప్పు శనగపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కందిపప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Idli Podi
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 75 గ్రాముల ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే మూడు టీ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం మినపప్పునువ్వుల మిశ్రమం, అర స్పూన్ ఇంగువ యాడ్ చేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టాలి.
Idli Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే ఇడ్లీ పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • అనంతరం ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
Idli Podi
నువ్వులు (Getty Images)
  • ఏ టిఫిన్స్​లోనైనా ఈ ఇడ్లీ పొడి వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
  • ఈ ఇడ్లీ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పు, శనగపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

