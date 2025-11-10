మిగిలిన ఇడ్లీలతో మనసు దోచే "గులాబ్ జామ్" - ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ను సర్ఫ్రైజ్ చేయండి!
- ఇడ్లీలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని 'స్వీట్' - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Idli Jamun Recipe in Telugu : ఆరోగ్యానికి మంచిదని చాలా మంది అమ్మలు బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వారానికి రెండు మూడు సార్లు అయినా ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, కొంతమంది వీటిని ఇష్టంగా తింటే, మరికొందరు మాత్రం ఆ పేరు చెబితేనే చాలు "వద్దు బాబోయ్" అనేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా సార్లు ఇంట్లో చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలాగని మిగిలిన ఇడ్లీలను బయట పారేయాలంటే మనసొప్పదు. దాంతో కొందరు వాటితో వివిధ రకాల స్నాక్స్ ట్రై చేస్తుంటారు.
కానీ, మీకు తెలుసా? మిగిలిన ఇడ్లీలతో స్నాక్స్ మాత్రమే కాకుండా తియ్య తియ్యని "గులాబ్ జామూన్" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ స్వీట్ రెసిపీ చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. ఇన్స్టంట్గా ఏదైనా స్వీట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది సూపర్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మీరూ ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలినప్పుడు ఓసారి ఇలా "జామూన్" ట్రై చేయండి. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ను సర్ఫ్రైజ్ చేయండి. మరి, ఈ నోరూరించే ఇడ్లీ జామూన్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఇడ్లీలు - మూడు
- నీళ్లు - కప్పున్నర
- పంచదార - 10 చెంచాలు
- యాలకులు - మూడు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిగిలిన లేదా తాజా ఇడ్లీలను చాకుతో క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, యాలకులను పొడిలా చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక లోతైన గిన్నెలో వాటర్ పోసుకుని, పంచదార కూడా వేసుకుని ఒకసారి కలిపి స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి గరిటెతో తిప్పుతూ మరిగించుకోవాలి.
- చక్కెర పూర్తిగా కరిగి ఆ మిశ్రమం చిక్కగా మారుతున్నప్పుడు అందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న యాలకుల పొడిని వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాకంపై మూతపెట్టి ఓ పక్కన పెట్టేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలను వేసి దోరగా కరకరలాడేలా వేయించుకోవాలి.
- ఇడ్లీ ముక్కలను ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక బయటకు తీసి వెంటనే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదారం పాకంలో వేసి కాసేపు ఉంచాలి.
- కొద్దిసేపటికి ఇడ్లీ ముక్కలు పాకం పీల్చుకుని మృదువుగా మారతాయి. ఆపై చిన్న చిన్న సర్వింగ్ బౌల్స్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, తియ్య తియ్యగా నోరూరించే "ఇడ్లీ జామూన్" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఇడ్లీలు మిగిలిపోయినప్పుడు ఓసారి ఇలా జామూన్ ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు! అలాగే, సరికొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ ట్రై చేయాలనుకునేవారు దీన్ని ప్రయత్నించవచ్చు.
