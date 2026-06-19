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మీ ఇంట్లో "ఐస్​క్యూబ్స్​" ఉన్నాయా? - ఇలా వాడితే నమ్మలేని ఉపయోగాలు!

-ఐస్​క్యూబ్స్​ను జ్యూస్​లలో వేసుకుని తాగడానికే కాదు - ఈ పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు!

Ice Cubes Uses in Telugu
Ice Cubes Uses in Telugu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 11:15 AM IST

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Ice Cubes Uses in Telugu: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్రిజ్​ ఉంటుంది. అందులో ఐస్​క్యూబ్స్​ కామన్​గా ఉంటాయి. ఇక ఈ క్యూబ్స్​ను చాలా మంది జ్యూస్​లు, నిమ్మరసాల్లో యాడ్​ చేసుకుని కూల్​కూల్​గా తాగుతుంటారు. లేదంటే ఏదైనా నొప్పి అనిపించినప్పుడు క్లాత్​తో వేసి మసాజ్​ చేసుకుంటారు. కానీ ఐస్​క్యూబ్స్​తో ఈ పనులు మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయని నిపుణలు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్యం, అందం, ఇంటి అవసరాల కోసం ఇవి ఎంతగానో పనికొస్తాయంటున్నారు. మరి ఐస్​క్యూబ్స్​ వల్ల కలిగే ఆ లాభాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఐస్​క్యూబ్స్​తో ఉపయోగాలు:

  • ప్రస్తుతం చాలా మంది దుస్తులు ఉతకడానికి వాషింగ్​ మెషీన్లు వాడుతున్నారు. అయితే వీటిలో క్లాత్​లు వాష్​ చేసేటప్పుడు కొన్ని ముడతలు పడుతుంటాయి. అలా ముడతలు పడిన వాటిని కచ్చితంగా ఐరన్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సమస్య నుంచి బయట పడేందుకు వాషింగ్​ మెషీన్​లో దుస్తులను డ్రై చేసే సమయంలో కొన్ని ఐస్​క్యూబ్స్​ వేసి 10 నిమిషాలు డ్రై చేస్తే దుస్తుల ముడతలు తొలగిపోతాయంటున్నారు.
  • కొన్ని కొన్ని మనకు తెలియకుండా చెప్పులు, దుస్తులు వంటి వాటికి చూయింగ్​ గమ్​ లేదా జిగురు కలిగిన పదార్థాలు అంటుకుంటుంటాయి. ఇక వాటిని తీయడానికి కాస్త ఎక్కువే కష్టపడాలి. ఇలా తీసే క్రమంలో డ్యామేజ్​ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఐస్​క్యూబ్స్​ మ్యాజిక్​ చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒక ఐస్​క్యూబ్​ తీసుకుని చూయింగ్​గమ్​ అంటుకున్న ప్రదేశంలో రుద్దితే గమ్​ గట్టిపడుతుందని.. దీంతో ఈజీగా దానిని తీసేయొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • కూరలు, గ్రేవీలు, నాన్​వెజ్​ వంటకాల్లో నూనె కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. అలాగని మరీ ఎక్కువైతే టేస్ట్​ అంతగా బాగోదు. దీంతో కూరలో ఎక్కువైన నూనెను తీయడానికి అమ్మలు ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక ఐస్​క్యూబ్​ను కాగితంలో చుట్టి కూరలో పైపైన ముంచి తీస్తే ఆ కొవ్వు కాగితానికి అంటుకుంటుందంటున్నారు. లేదంటే ఒక పెద్ద గరిటెలో కొన్ని ఐస్‌క్యూబ్స్ వేసి, ఆ గరిటె అడుగు భాగాన్ని కూరపై కొద్దిసేపు ఉంచినా అదనపు నూనె మొత్తం గరిటె అడుగు భాగానికి గడ్డకట్టి అంటుకుంటుందని, దీంతో సులభంగా తీసేయవచ్చంటున్నారు.
  • మిగిలిపోయిన అన్నం, నూడుల్స్​ వంటివి తిరిగి వేడి చేసినప్పుడు ఎండిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. దీంతో వేడిగా ఉన్నా తినాలనిపించదు. అలాంటప్పుడు అన్నం గిన్నెలో ఒక ఐస్​క్యూబ్​ వేసి వేడి చేయాలంటున్నారు. ఐస్​ కరుగుతూ వచ్చే ఆవిరి వల్ల అన్నం మెత్తగా, ప్రెష్​గా ఉంటుందంటున్నారు.
  • ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు చెక్క పదార్థాలు, లేదా ఇతర వస్తువులు చర్మానికి కుచ్చుకుని ఇరుక్కుంటే ఆ నొప్పిని భరించలేము. పోనీ దానిని తీద్దామంటే అంత తొందరగా రాదు. అలాంటప్పుడు అక్కడ ఐస్​క్యూబ్​ రాస్తే ఆ చోటంతా మొద్దుబారిపోతుందని.. తీస్తున్నప్పుడు నొప్పి రాదంటున్నారు.
  • ప్రస్తుతం మొక్కలు పెంచుకునేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. టెర్రస్​, గార్డెన్​, కుండీల్లో రకరకాల మొక్కలను పెంచుకుంటున్నారు. అయితే కొన్ని అనుకోని సందర్భాల్లో మొక్కలకు నీరు పోసే సమయం ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఐస్​క్యూబ్స్​ ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. చెట్లకు నీరు పెట్టే సమయం లేనప్పుడు మొక్క మొదట్లో కొన్ని ఐస్​క్యూబ్స్​ వేయమంటున్నారు. అవి నెమ్మదిగా కరిగి నీరుగా మారుతాయని.. తద్వారా మొక్కలు కూడా బాగుంటాయంటున్నారు.
  • చర్మ ఆరోగ్యం విషయంలో ఐస్​క్యూబ్స్​ వాడితే ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. తరచూ ఐస్​క్యూబ్​తో మర్ధన చేసుకుంటే చర్మంపై వాపులు తగ్గుతాయంటున్నారు. అలాగే తాత్కాలికంగా చర్మాన్ని జిగుతుగా చేసి చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు. అయితే నేరుగా కాకుండా పల్చటి క్లాత్​లో వేసి మర్దన చేసుకుంటే మంచిదంటున్నారు.
  • ఏదైనా అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు రికవరీ కావడానికి డాక్టర్లు ట్యాబ్లెట్స్​, సిరప్​లు వంటివి ఇస్తుంటారు. అయితే వాటిలో కొన్ని ఔషధాలు మింగలేనంత చేదుగా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఐస్​క్యూబ్స్​​ మ్యాజిక్​ చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక ఐస్​క్యూబ్​ను నోట్లో పెట్టుకుని పీల్చడం ద్వారా నాలుక మొద్దుబారి రుచి తెలీదు. దీంతో ట్యాబ్లెట్స్​, సిరప్​లను ఈజీగా మింగొచ్చని చెబుతున్నారు.

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ICE CUBES USES IN TELUGU

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