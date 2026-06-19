మీ ఇంట్లో "ఐస్క్యూబ్స్" ఉన్నాయా? - ఇలా వాడితే నమ్మలేని ఉపయోగాలు!
-ఐస్క్యూబ్స్ను జ్యూస్లలో వేసుకుని తాగడానికే కాదు - ఈ పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు!
Published : June 19, 2026 at 11:15 AM IST
Ice Cubes Uses in Telugu: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్రిజ్ ఉంటుంది. అందులో ఐస్క్యూబ్స్ కామన్గా ఉంటాయి. ఇక ఈ క్యూబ్స్ను చాలా మంది జ్యూస్లు, నిమ్మరసాల్లో యాడ్ చేసుకుని కూల్కూల్గా తాగుతుంటారు. లేదంటే ఏదైనా నొప్పి అనిపించినప్పుడు క్లాత్తో వేసి మసాజ్ చేసుకుంటారు. కానీ ఐస్క్యూబ్స్తో ఈ పనులు మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయని నిపుణలు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్యం, అందం, ఇంటి అవసరాల కోసం ఇవి ఎంతగానో పనికొస్తాయంటున్నారు. మరి ఐస్క్యూబ్స్ వల్ల కలిగే ఆ లాభాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐస్క్యూబ్స్తో ఉపయోగాలు:
- ప్రస్తుతం చాలా మంది దుస్తులు ఉతకడానికి వాషింగ్ మెషీన్లు వాడుతున్నారు. అయితే వీటిలో క్లాత్లు వాష్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ముడతలు పడుతుంటాయి. అలా ముడతలు పడిన వాటిని కచ్చితంగా ఐరన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సమస్య నుంచి బయట పడేందుకు వాషింగ్ మెషీన్లో దుస్తులను డ్రై చేసే సమయంలో కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్ వేసి 10 నిమిషాలు డ్రై చేస్తే దుస్తుల ముడతలు తొలగిపోతాయంటున్నారు.
- కొన్ని కొన్ని మనకు తెలియకుండా చెప్పులు, దుస్తులు వంటి వాటికి చూయింగ్ గమ్ లేదా జిగురు కలిగిన పదార్థాలు అంటుకుంటుంటాయి. ఇక వాటిని తీయడానికి కాస్త ఎక్కువే కష్టపడాలి. ఇలా తీసే క్రమంలో డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఐస్క్యూబ్స్ మ్యాజిక్ చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒక ఐస్క్యూబ్ తీసుకుని చూయింగ్గమ్ అంటుకున్న ప్రదేశంలో రుద్దితే గమ్ గట్టిపడుతుందని.. దీంతో ఈజీగా దానిని తీసేయొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- కూరలు, గ్రేవీలు, నాన్వెజ్ వంటకాల్లో నూనె కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. అలాగని మరీ ఎక్కువైతే టేస్ట్ అంతగా బాగోదు. దీంతో కూరలో ఎక్కువైన నూనెను తీయడానికి అమ్మలు ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక ఐస్క్యూబ్ను కాగితంలో చుట్టి కూరలో పైపైన ముంచి తీస్తే ఆ కొవ్వు కాగితానికి అంటుకుంటుందంటున్నారు. లేదంటే ఒక పెద్ద గరిటెలో కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్ వేసి, ఆ గరిటె అడుగు భాగాన్ని కూరపై కొద్దిసేపు ఉంచినా అదనపు నూనె మొత్తం గరిటె అడుగు భాగానికి గడ్డకట్టి అంటుకుంటుందని, దీంతో సులభంగా తీసేయవచ్చంటున్నారు.
- మిగిలిపోయిన అన్నం, నూడుల్స్ వంటివి తిరిగి వేడి చేసినప్పుడు ఎండిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. దీంతో వేడిగా ఉన్నా తినాలనిపించదు. అలాంటప్పుడు అన్నం గిన్నెలో ఒక ఐస్క్యూబ్ వేసి వేడి చేయాలంటున్నారు. ఐస్ కరుగుతూ వచ్చే ఆవిరి వల్ల అన్నం మెత్తగా, ప్రెష్గా ఉంటుందంటున్నారు.
- ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు చెక్క పదార్థాలు, లేదా ఇతర వస్తువులు చర్మానికి కుచ్చుకుని ఇరుక్కుంటే ఆ నొప్పిని భరించలేము. పోనీ దానిని తీద్దామంటే అంత తొందరగా రాదు. అలాంటప్పుడు అక్కడ ఐస్క్యూబ్ రాస్తే ఆ చోటంతా మొద్దుబారిపోతుందని.. తీస్తున్నప్పుడు నొప్పి రాదంటున్నారు.
- ప్రస్తుతం మొక్కలు పెంచుకునేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. టెర్రస్, గార్డెన్, కుండీల్లో రకరకాల మొక్కలను పెంచుకుంటున్నారు. అయితే కొన్ని అనుకోని సందర్భాల్లో మొక్కలకు నీరు పోసే సమయం ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఐస్క్యూబ్స్ ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. చెట్లకు నీరు పెట్టే సమయం లేనప్పుడు మొక్క మొదట్లో కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్ వేయమంటున్నారు. అవి నెమ్మదిగా కరిగి నీరుగా మారుతాయని.. తద్వారా మొక్కలు కూడా బాగుంటాయంటున్నారు.
- చర్మ ఆరోగ్యం విషయంలో ఐస్క్యూబ్స్ వాడితే ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. తరచూ ఐస్క్యూబ్తో మర్ధన చేసుకుంటే చర్మంపై వాపులు తగ్గుతాయంటున్నారు. అలాగే తాత్కాలికంగా చర్మాన్ని జిగుతుగా చేసి చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు. అయితే నేరుగా కాకుండా పల్చటి క్లాత్లో వేసి మర్దన చేసుకుంటే మంచిదంటున్నారు.
- ఏదైనా అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు రికవరీ కావడానికి డాక్టర్లు ట్యాబ్లెట్స్, సిరప్లు వంటివి ఇస్తుంటారు. అయితే వాటిలో కొన్ని ఔషధాలు మింగలేనంత చేదుగా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఐస్క్యూబ్స్ మ్యాజిక్ చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక ఐస్క్యూబ్ను నోట్లో పెట్టుకుని పీల్చడం ద్వారా నాలుక మొద్దుబారి రుచి తెలీదు. దీంతో ట్యాబ్లెట్స్, సిరప్లను ఈజీగా మింగొచ్చని చెబుతున్నారు.
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