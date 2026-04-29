ETV Bharat / offbeat

తాటి ముంజలతో టేస్టీ "మిల్క్ షేక్, మ్యాంగో స్మూతీ" - ఎండల్లో కూల్ కూల్​గా తాగేయండి!

Ice Apple Milkshake
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ice Apple Milkshake Recipes : ప్రస్తుతం తాటి ముంజలు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. తియ్యగా, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉండే వీటిని చిన్నా, పెద్ద అంతా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మండుటెండల్లో లేత తాటి ముంజలను తింటుంటే ఆ రుచి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. శరీరానికి చలువ చేసే తాటి ముంజలనే "ఐస్ యాపిల్" అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ముఖ్యంగా వీటిలో ఒంట్లో వేడిని తగ్గించే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

అందుకే, వేసవిలో చాలా మంది వీటిని ఎక్కువగా తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా అందరూ ముంజలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి నేరుగా తినేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ అలాగే తింటే ఏం బాగుంటుంది. అందుకే మీకోసం తాటి ముంజలతో అద్దిరిపోయేలా చేసుకునే రెండు మిల్క్ షేక్​ రెసిపీలను తీసుకొచ్చాం. వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో మంచి టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు గ్లాసులు వద్దనకుండా లాగించేస్తారు. మరి, ఆ రెసిపీలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తాటి ముంజలు (Getty Images)

ముంజలతో మ్యాంగో షేక్ :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - తాటి ముంజలు
  • ఒకటి - మామిడిపండు
  • ఒక కప్పు - పాలు
  • రెండు చెంచాలు - చక్కెర
  • రెండు స్కూపులు - ఐస్​క్రీమ్
  • కొన్ని - ఐస్ ముక్కలు
మామిడిపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ మిల్క్ షేక్ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ తాటి ముంజలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టు తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై పొట్టు తీసిన ముంజలను శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మామిడి పండుని కూడా చెక్కు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్‌ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడి పండు ముక్కలు, ముంజల ముక్కలు సగం, పాలు, చక్కెర, ఐస్‌క్రీం వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మంచిగా బ్లెండ్‌ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ బ్లెండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ గ్లాసులలో పోసుకుని పైన మిగిలిన ముంజల ముక్కలు, కొద్దిగా ఐస్​క్రీం, ఐస్ ముక్కలు వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, మండుటెండల్లో ముంజలతో కూల్​ కూల్​గా అద్దిరిపోయే "మ్యాంగో షేక్ లేదా మ్యాంగో స్మూతీ" రెడీ అవుతుంది!

చక్కెర (Getty Images)

ఐస్ యాపిల్ మిల్క్‌ షేక్‌ :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఐదారు - ముంజలు
  • ఒక కప్పు - పాలు
  • రెండు స్కూపులు - వెనిల్లా ఐస్​క్రీమ్
  • మూడ్నాలుగు చెంచాలు - కండెన్స్​డ్ మిల్క్
  • రెండు చెంచాలు - డ్రైఫ్రూట్స్
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సమ్మర్​లో మంచి మజానిచ్చే ఈ మిల్క్ షేక్​ తయారీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ తాటి ముంజలను తీసుకుని పొట్టు తొలగించాలి.
  • తర్వాత వాటిని ఒకసారి కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్​ మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముంజల ముక్కలు సగం, పాలు, పంచదార, కండెన్స్​డ్ మిల్క్, ఐస్​క్రీమ్, ఓ చెంచా డ్రైఫ్రూట్స్ వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మంచిగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత బ్లెండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ గ్లాసులలో పోసుకోవాలి.
  • ఆపై మిగిలిన ముంజల ముక్కలు, డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు, కొన్ని ఐస్ ముక్కలు వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, చల్లచల్లగా తాటి ముంజల మిల్క్ షేక్ అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో తాటి ముంజలతో ఇలా మిల్క్ షేక్​లను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

TAGGED:

EASY MILKSHAKE RECIPES
MANGO SHAKE WITH THATI MUNJALU
HOW TO MAKE ICE APPLE MILKSHAKE
తాటి ముంజలతో టేస్టీ మిల్క్ షేక్
SUMMER SPECIAL MILKSHAKE RECIPES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.