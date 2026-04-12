తాటి ముంజలతో చల్లచల్లని "ఫలూదా" - మండే ఎండల్లో ఇలా చిల్ అయిపోండి!

చాలా తక్కువ సమయంలో రుచికరమైన ఫలూదా - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!

Ice Apple Falooda
Ice Apple Falooda (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 4:38 PM IST

Ice Apple Falooda in Telugu : సమ్మర్​లో తాటి ముంజలు విరివిరిగా లభిస్తాయి. వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి తియ్యగా ఉంటూ నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. అందుకే దీనిని ఐస్ యాపిల్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని నేరుగా తినడం లేదంటే వివిధ రకాల రెసిపీలు చేసుకోవడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీ. అదే తాటి ముంజలతో చల్లచల్లని ఫలూదా.

వేసవిలో ఫలూదాకు ఫ్యాన్​ ఫాలోయింగ్​ ఓ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్​, ఫ్యామిలీతో కలిసి దీనిని టేస్ట్​ చేసేవారు చాలా మంది ఉంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి తాటి ముంజలతో ఇది చేసి తింటే అద్దిరిపోతుంది. దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఐస్​ యాపిల్​ ఫలూదా ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.

తాటి ముంజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తాటి ముంజలు - 10
  • పంచదార - 8 స్పూన్లు
  • పాలు - లీటర్​న్నర
  • డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు - పావు కప్పు
  • సేమియా - 2 కప్పులు
  • రోజ్​ సిరప్​ - సరిపడా
  • సబ్జా గింజలు - 4 టీ స్పూన్లు
  • ఐస్​క్రీమ్ - కొద్దిగా
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ చిన్న గిన్నెలో నాలుగు టీ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అవేవిధంగా 10 తాటి ముంజలపై పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్ చేసి పాన్​లో లీటర్​న్నర పాలు, 8 స్పూన్ల పంచదార వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పాలు లీటర్​ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ మరిగించాలి.
  • పాలు లీటర్ వరకు అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత 8 టీ స్పూన్ల రోజ్ సిరప్ వేసి కలిపి ఫ్రిజ్​లో ఉంచాలి.
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు రెండు కప్పుల సేమియా వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత సేమియాను వడకట్టి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో కూల్ వాటర్​ పోసి చల్లారిన తర్వాత దీన్ని కూడా ఫ్రిజ్​లో పెట్టాలి.
సేమియా (Getty Images)
  • మరో గిన్నెలో నాలుగు టీ స్పూన్ల రోజ్​ సిరప్​, తాటి ముంజల ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం దీనిని కూడా ఫ్రిజ్​లో ఉంచాలి.
  • అనంతరం ఫలూదా చేసేందుకు గ్లాస్​లో రెండు ఐస్​క్యూబ్స్ వేయాలి. అనంతరం కొంచెం రోజ్​ సిరప్​, ఉడికించిన సేమియా, సబ్జాగింజలు, తాటి ముంజల ముక్కలు వేయాలి. ఆపైన పాలమిశ్రమం వేయాలి.
  • చివరగా ఐస్​క్రీమ్​, డ్రైఫ్రూట్స్​ తరుగు, రోజ్​ సిరప్​తో గార్నిష్​ చేసుకుంటే సరి.
పంచదార (Getty Images)
  • తాటి ముంజలతో టేస్టీటేస్టీ ఫలూదా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మీరు కూడా ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

టిప్స్ ​:

  • సబ్జా గింజలను ఎక్కువసేపు నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. కేవలం పది నిమిషాలు నానబెడితే చాలు.
  • ఫలూదా చేసుకునేందుకు కావాల్సిన అన్ని పదార్థాలను ప్రిపేర్​ చేసుకొని ఫ్రిజ్​లో ఉంచాలి.
  • అలాగే గార్నిష్​ చేసే సమయంలో టూటీ ఫ్రూటీ యాడ్​ చేయొచ్చు. లేదంటే రకరకాల పండ్లను చిన్నగా కట్​ చేసి వేసినా సరిపోతుంది.

