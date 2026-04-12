తాటి ముంజలతో చల్లచల్లని "ఫలూదా" - మండే ఎండల్లో ఇలా చిల్ అయిపోండి!
చాలా తక్కువ సమయంలో రుచికరమైన ఫలూదా - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 4:38 PM IST
Ice Apple Falooda in Telugu : సమ్మర్లో తాటి ముంజలు విరివిరిగా లభిస్తాయి. వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి తియ్యగా ఉంటూ నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. అందుకే దీనిని ఐస్ యాపిల్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని నేరుగా తినడం లేదంటే వివిధ రకాల రెసిపీలు చేసుకోవడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీ. అదే తాటి ముంజలతో చల్లచల్లని ఫలూదా.
వేసవిలో ఫలూదాకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఓ లెవల్లో ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో కలిసి దీనిని టేస్ట్ చేసేవారు చాలా మంది ఉంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి తాటి ముంజలతో ఇది చేసి తింటే అద్దిరిపోతుంది. దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి లేట్ చేయకుండా ఐస్ యాపిల్ ఫలూదా ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తాటి ముంజలు - 10
- పంచదార - 8 స్పూన్లు
- పాలు - లీటర్న్నర
- డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు - పావు కప్పు
- సేమియా - 2 కప్పులు
- రోజ్ సిరప్ - సరిపడా
- సబ్జా గింజలు - 4 టీ స్పూన్లు
- ఐస్క్రీమ్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ చిన్న గిన్నెలో నాలుగు టీ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అవేవిధంగా 10 తాటి ముంజలపై పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో లీటర్న్నర పాలు, 8 స్పూన్ల పంచదార వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పాలు లీటర్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ మరిగించాలి.
- పాలు లీటర్ వరకు అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత 8 టీ స్పూన్ల రోజ్ సిరప్ వేసి కలిపి ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు రెండు కప్పుల సేమియా వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత సేమియాను వడకట్టి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో కూల్ వాటర్ పోసి చల్లారిన తర్వాత దీన్ని కూడా ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి.
- మరో గిన్నెలో నాలుగు టీ స్పూన్ల రోజ్ సిరప్, తాటి ముంజల ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం దీనిని కూడా ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
- అనంతరం ఫలూదా చేసేందుకు గ్లాస్లో రెండు ఐస్క్యూబ్స్ వేయాలి. అనంతరం కొంచెం రోజ్ సిరప్, ఉడికించిన సేమియా, సబ్జాగింజలు, తాటి ముంజల ముక్కలు వేయాలి. ఆపైన పాలమిశ్రమం వేయాలి.
- చివరగా ఐస్క్రీమ్, డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు, రోజ్ సిరప్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే సరి.
- తాటి ముంజలతో టేస్టీటేస్టీ ఫలూదా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మీరు కూడా ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
టిప్స్ :
- సబ్జా గింజలను ఎక్కువసేపు నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. కేవలం పది నిమిషాలు నానబెడితే చాలు.
- ఫలూదా చేసుకునేందుకు కావాల్సిన అన్ని పదార్థాలను ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
- అలాగే గార్నిష్ చేసే సమయంలో టూటీ ఫ్రూటీ యాడ్ చేయొచ్చు. లేదంటే రకరకాల పండ్లను చిన్నగా కట్ చేసి వేసినా సరిపోతుంది.
