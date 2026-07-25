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మార్కెట్లోకి "హైడ్రాలిక్​ లిఫ్ట్​లు" - మధ్యలో ఆగినా ఇబ్బంది ఉండదు! - పాత ఇళ్లల్లోకీ బెస్ట్​!

-తక్కువ మెకానిజం, సులువైన నిర్వహణతో లిఫ్ట్​లు - తక్కువ ప్లేస్​లో కూడా ఈజీగా సెట్​ చేసుకోవచ్చు! - బిగించడం, తీసేయడం సులువే!

Hydraulic Elevator Benefits
Hydraulic Elevator Benefits (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 7:22 PM IST

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Hydraulic Elevator Benefits: ఒకప్పుడు లిఫ్ట్​ అంటే లగ్జరీ. కానీ నేడు అవసరం. అందుకే చిన్న, పెద్ద ఇళ్లు అనే తేడా లేకుండా చాలా మంది వీటిని సెట్​ చేసుకుంటున్నారు. కేవలం ఇళ్లు మాత్రమే కాకుండా ఆఫీసు, హోటల్స్​, షాపింగ్​ మాల్స్​ సహా చాలా చోట్ల లిఫ్ట్​ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అయితే నార్మల్​గా లిఫ్ట్​ పెట్టించాలంటే చాలా పెద్ద తతంగం ఉంటుంది. లిఫ్ట్‌ కోసం గది, సెల్లార్‌లో ఓ గుంత, అందులో భారీ స్ప్రింగ్‌లు, ఆర్భాటంగా డోర్లు ఇలా పెద్ద ప్రాసెసే ఉంటుంది. అయితే తాజాగా హైడ్రాలిక్​ లిఫ్ట్​లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కొత్త, పాత అనే తేడా లేకుండా ఇంట్లో ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు వీలుగా కొత్త సాంకేతికతతో రావడంతో నగరవాసులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ లిఫ్ట్​ గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

గ్రామాలతో పోలిస్తే పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో స్థలం చాలా ఖరీదు. అందుకే వంద గజాలు అంతకంటే తక్కువ ఉన్న స్థలంలోనూ ఇళ్లు కట్టేస్తున్నారు. ఇళ్లు కట్టడం వరకు బానే ఉన్నా ప్లేస్​ తక్కువ ఉన్నప్పుడు లిఫ్ట్​ ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే ఇబ్బందే. అయితే అందుబాటులోకి వచ్చిన హైడ్రాలిక్‌ లిఫ్టులు తక్కువ స్థలంలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న లేదా గతంలో నిర్మించిన ఇళ్లలోనూ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైగా నిర్వహణ కూడా సులువుగా ఉండటంతో వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇళ్లకు ఉపయుక్తంగా ఉంటోందని, పీడనం ఆధారంగా పనిచేసే ఈ లిఫ్టులతో ఎన్నో ఉపయోగాలున్నాయంటున్నారు.

అంతస్తులు, సామర్థ్యాన్ని బట్టి ధర: సాధారణ ట్రాక్షన్‌ లిఫ్టులతో పోల్చితే హైడ్రాలిక్‌ లిఫ్టు ధర ఎక్కువ అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే సాంకేతికత, వినియోగదారుల అభిరుచుల మేరకు వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉండటంతో రేటు ఎక్కువవుతోందని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పట్టే సామర్థ్యం ఉన్న హైడ్రాలిక్‌ లిఫ్టునకు రూ.8 లక్షలు అవుతుందని, కస్టమర్ల ఆసక్తులకు తగినట్లు డోర్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నా, ఇప్పటికే ఉన్న ఇంటి గోడకు రాడ్లతో స్ట్రక్చర్‌ ఏర్పాటుచేయాలన్నా, కాంక్రీట్‌ పైకప్పు తొలగించాలన్నా అదనంగా భరించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఇందులో సగం ధరలో సాధారణ లిఫ్టు వచ్చేస్తుందని, కానీ హైడ్రాలిక్‌లు తక్కువ అంతస్తులకు ఉపయుక్తం అంటున్నారు. భద్రత, ఇంటికి అదనపు అందం తీసుకొచ్చేలా ఉండటంతో నగర వాసులు మొగ్గుచూపుతున్నారని వివరిస్తున్నారు.

"హైడ్రాలిక్​ లిఫ్ట్​లను కొత్త భవనాలకే కాదు.. పాత వాటికీ సులువుగా అమర్చుకోవచ్చు. అందుకే ఇటలీకి చెందిన హైడ్రానిక్‌ లిఫ్ట్‌ ఎస్‌పీఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని హైదరాబాద్‌లోని క్యూబ్‌ ఎలివేటర్స్‌లో తయారు చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగుమతులు చేస్తున్నాం. నగరంలో ఇప్పటివరకు 200 హైడ్రాలిక్‌ లిఫ్టులు ఏర్పాటుచేశాం. సాధారణ లిఫ్టుల కంటే ఇవి కొంచెం ధర ఎక్కువ. అసలే లిఫ్టులు ఏర్పాటు చేయలేని స్థలంలోనూ వీటిని అమర్చుకునే వెసులుబాటు ఉంది. వీటితో ఇంటి విలువ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ లిఫ్టుల నిర్వహణ కూడా చాలా తక్కువ"- -చల్లా అవినాష్, తెలంగాణ ఎలివేటర్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు

ప్రయోజనాలు ఇవే:

  • హైడ్రాలిక్‌ లిఫ్టుల్లో భద్రత ఎక్కువ అని, విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోయినా వీటిలో ఉండే వాల్వుల సాయంతో నెమ్మదిగా కిందికి రావచ్చంటున్నారు. పైగా గ్లాస్‌ తలుపులు ఉండటంతో లోపల ఉన్న వారు ఆందోళనకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉండదని, తాపీగా లిఫ్టు కిందికి వచ్చాక బయట ఉన్న వ్యక్తి ఒక్క బటన్‌ నొక్కి తలుపులు తెరవొచ్చని చెబుతున్నారు.
  • ఈ తరహా లిఫ్టులతో ప్రధాన ఉపయోగం తక్కువ స్థలం ఉన్నా సరిపోవడని, మెషీన్‌ గది అవసరమే లేదంటున్నారు. పైగా మోటారు బయట ఏర్పాటు చేసుకునే వీలుందని, భారీ బరువులను మోయగలదంటున్నారు. భారీ క్రేన్లలో వాడే సాంకేతికతనే ఇందులో ఉపయోగిస్తారని చెబుతున్నారు.
  • ఇతర వాటితో పోలిస్తే ఇవి పైకి, కిందికి వెళ్లేప్పుడు కుదుపులు, శబ్దాలు లేకుండా సులువుగా కదులుతాయంటున్నారు. కూకట్‌పల్లి, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, గచ్చిబౌలి, మణికొండ ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలో వీటి వినియోగం పెరిగిందని వివరిస్తున్నారు. బహుళ అంతస్తుల కన్నా ఇండిపెండెంట్‌ ఇళ్లలో వారు ఎక్కువగా వీటికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
  • 3 రోజుల్లోనే ఈ రకం లిఫ్టులు బిగించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం నగరంలో 4 అంతస్తులున్న భవనాల్లో వీటిని అమరుస్తున్నారని, సింగిల్‌ ఫేజ్‌ విద్యుత్తు ఉన్నా పనిచేసేలా సాంకేతికత ఇందులో ఉందంటున్నారు. అలాగే విద్యుత్తును తక్కువగా ఉపయోగిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • అత్యవసర సమయంలో క్యాబిన్‌ లోపల అమర్చిన లివర్‌ను నొక్కడంతో లిఫ్టు విద్యుత్తు అవసరం లేకుండానే కిందకి చేరుతుందని చెబుతున్నారు. ఒకసారి బిగించాక.. తొలగించాలన్నా సులువుగా తీసే వీలుందని వివరిస్తున్నారు.

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HYDRAULIC ELEVATOR USAGES
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హైడ్రాలిక్​ లిఫ్ట్​ ప్రయోజనాలు
HYDRAULIC ELEVATOR BENEFITS

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