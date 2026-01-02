ETV Bharat / offbeat

హైదరాబాదీ స్పెషల్ "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - అన్నం, పులావ్, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోద్ది!

- ఈ పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేస్తే ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు! - ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా.. సూపర్ టేస్టీగా..

Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry : వంకాయతో చేసే వంటకాలు ఎన్ని ఉన్నా అందులో గుత్తి వంకాయకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. దీనికి సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అయితే, ఈ కర్రీని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ట్రై చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి హైదరాబాదీ స్టైల్​లో "గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ" వండి చూడండి. ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా అన్నింటిలోకి సైడ్ డిష్​గా అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. అంతేకాదు, ఈ కర్రీని బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ హైదరాబాదీ స్పెషల్ గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నల్లని గుండ్రటి వంకాయలు - 600 గ్రాములు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry (Getty Images)

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - నాలుగు చిన్న ముక్కలు
  • లవంగాలు - ఏడెనిమిది
  • యాలకులు - నాలుగు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పది

నోరూరించే "సొరకాయ కోడిగుడ్డు కర్రీ" - రుచికి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పల్లీలను వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు వేగిన తర్వాత సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, తెల్ల నువ్వులు, ధనియాలు, మెంతులు వేసుకుని అన్నింటినీ లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ బాగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే కడాయిలో జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క ముక్కలు, యాలకులు, లవంగాలు, జీడిపప్పు పలుకులను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న పల్లీల మిశ్రమం, జీడిపప్పుల మిశ్రమం వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో అర కప్పు వాటర్ పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు తాజా గుండ్రటి నల్ల వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత తొడిమ భాగం తీసేసి గుత్తొంకాయకు కావాల్సిన విధంగా నాలుగు ముక్కలుగా ముప్పావు వంతు వరకు కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వంకాయలను వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక నీటిలో వేసుకున్న వంకాయలను వాటర్ లేకుండా దులిపేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.

సింపుల్​గా అయిపోయే "చిక్కుడుకాయ వేపుడు" - పోషకాలు పోకుండా రుచి అద్దిరిపోతుంది!

Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry (ETV Bharat)
  • నెక్ట్స్ ఆ కడాయిలో ఉన్న ఆయిల్​ను ఎనిమిది టేబుల్​స్పూన్ల వరకు ఉంచి మిగతా నూనె ఏదైనా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత కడాయిలోని నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, కరివేపాకు వేసుకుని లైట్​గా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ దోర దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్​ను జత చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని కలుపుతూ ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు, పల్చని చింతపండు రసం ఒకసారి అంతా చక్కగా కలిసేలా బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • గ్రేవీ ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి నెమ్మదిగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి వంకాయలకు మసాలా మిశ్రమం పట్టేలా మధ్యమధ్యలో స్లోగా కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్​లో మంచిగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి నూనె తేలుతున్నప్పుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి నెమ్మదిగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, హైదరాబాదీ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

మెంతికూరను వేయించి "పప్పు" చేయండి - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

GUTTI VANKAYA CURRY PREPARATION
BRINJAL MASALA CURRY
HOW TO PREPARE GUTTI VANKAYA MASALA
హైదరాబాదీ స్టైల్ గుత్తి వంకాయ కూర
HYDERABAD SPECIAL GUTTI VANKAYA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.