హైదరాబాదీ స్పెషల్ "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - అన్నం, పులావ్, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోద్ది!
- ఈ పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేస్తే ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు! - ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా.. సూపర్ టేస్టీగా..
Published : January 2, 2026 at 5:24 PM IST
Hyderabad Special Gutti Vankaya Curry : వంకాయతో చేసే వంటకాలు ఎన్ని ఉన్నా అందులో గుత్తి వంకాయకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. దీనికి సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అయితే, ఈ కర్రీని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ట్రై చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి హైదరాబాదీ స్టైల్లో "గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ" వండి చూడండి. ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా అన్నింటిలోకి సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. అంతేకాదు, ఈ కర్రీని బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ హైదరాబాదీ స్పెషల్ గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నల్లని గుండ్రటి వంకాయలు - 600 గ్రాములు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - నాలుగు చిన్న ముక్కలు
- లవంగాలు - ఏడెనిమిది
- యాలకులు - నాలుగు
- జీడిపప్పు పలుకులు - పది
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పల్లీలను వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు దోరగా వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు వేగిన తర్వాత సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, తెల్ల నువ్వులు, ధనియాలు, మెంతులు వేసుకుని అన్నింటినీ లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ బాగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే కడాయిలో జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క ముక్కలు, యాలకులు, లవంగాలు, జీడిపప్పు పలుకులను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న పల్లీల మిశ్రమం, జీడిపప్పుల మిశ్రమం వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో అర కప్పు వాటర్ పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాజా గుండ్రటి నల్ల వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత తొడిమ భాగం తీసేసి గుత్తొంకాయకు కావాల్సిన విధంగా నాలుగు ముక్కలుగా ముప్పావు వంతు వరకు కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వంకాయలను వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక నీటిలో వేసుకున్న వంకాయలను వాటర్ లేకుండా దులిపేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసి హై-ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ కడాయిలో ఉన్న ఆయిల్ను ఎనిమిది టేబుల్స్పూన్ల వరకు ఉంచి మిగతా నూనె ఏదైనా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత కడాయిలోని నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, కరివేపాకు వేసుకుని లైట్గా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ దోర దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్ను జత చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని కలుపుతూ ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు, పల్చని చింతపండు రసం ఒకసారి అంతా చక్కగా కలిసేలా బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- గ్రేవీ ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి నెమ్మదిగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి వంకాయలకు మసాలా మిశ్రమం పట్టేలా మధ్యమధ్యలో స్లోగా కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్లో మంచిగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి నూనె తేలుతున్నప్పుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి నెమ్మదిగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, హైదరాబాదీ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
