హైదరాబాదీ "మటన్ తహిరి" - రొటీన్​కు భిన్నంగా సూపర్ టేస్టీగా!

మటన్ సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - సరికొత్త రుచిని ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదిస్తారు!

Mutton Tahari
Mutton Tahari (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Mutton Tahari in Telugu : మటన్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అంతేకాక పులావ్, బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే మరి మీరెప్పుడైనా హైదరాబాదీ మటన్ తహరి తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఈ విధంగా చేసి తింటే సూపర్​ అనాల్సిందే. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Mutton Tahari
మటన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి బియ్యం - 2 కప్పులు
  • మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - పావు కప్పు
  • లవంగాలు - 6
  • యాలకులు - 5
  • దాల్చినచెక్క - 2
  • షాజీర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • టమోటాలు - 2
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతికూర - కొద్దిగా
  • పెరుగు - అర కప్పు
Mutton Tahari
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల బాస్మతి బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా గిన్నెలో అర కిలో మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్​ కుక్కర్​లో మటన్, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​, అర లీటర్ నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 8 విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
Mutton Tahari
బాస్మతి బియ్యం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆరు లవంగాలు, ఐదు యాలకులు, రెండు దాల్చినచెక్క వేయాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ షాజీర, తరిగి ఉంచిన అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టకున్న టమోటా ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి వేయించాలి.
Mutton Tahari
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత అర కప్పు పెరుగు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన మటన్ ముక్కలను నీళ్లతో సహా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వేసి కలుపుతూ వేయించాలి. ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత కప్పు వేడి నీళ్లు, తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా కొద్దిగా మెంతికూర తరుగు, కొంచెం పుదీనా, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపైట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Mutton Tahari
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 8 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఘుమఘుమలాడే హైదరాబాదీ మటన్ తహరి మీ ముందుంటుంది!
  • ఈ మటన్​ తహరిని రైతా వేసి తింటే వావ్ అనాల్సిందే!

