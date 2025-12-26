ETV Bharat / offbeat

డబల్ మసాలా చికెన్ బిర్యానీ - ఇలా చేయడం తెలిస్తే బయట కొనరు!

ఇందులోకి మళ్లీ గ్రేవీ కూడా అవసరం లేదు - పక్కా కొలతలివే!

double_masala_chicken_biryani
double_masala_chicken_biryani (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read
DOUBLE MASALA CHICKEN BIRYANI : బిర్యానీల్లో డబల్ మసాలా బిర్యానీ వేరు. రుచి, ఫ్లేవర్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇందులోకి అదనంగా గ్రేవీ కూడా అవసరం లేకుండా స్పైసీగా ఉంటుంది. అలాంటి డబల్ మసాలా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకుందాం. పక్కా కొలతల్లో ఇలా మీరు కూడా ఇంట్లోనే ట్రై చేస్తే ఇంకెప్పుడూ బయట కొనరంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు.

double_masala_chicken_biryani
double_masala_chicken_biryani (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - అరకేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • పెరుగు - 300 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
double_masala_chicken_biryani
double_masala_chicken_biryani (Getty images)
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • నిమ్మచెక్క - 2
  • నెయ్యి - 150 గ్రాములు
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • దాల్చిన చెక్క- 1
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 4
  • నూనె - 100 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
  • షాజీరా - అర స్పూన్
  • రోజ్ వాటర్ - 2 స్పూన్లు
double_masala_chicken_biryani
double_masala_chicken_biryani (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. ముందుగా కేజీ బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  2. అరకేజీ ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి.
  3. పచ్చిమిర్చి శుభ్రం చేసుకుని మిక్సీలో వేసుకుని కొద్దిగా పెరుగుతో కలిపి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  4. కొత్తిమీర, పుదీనా సన్నగా కట్ చేసి శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి.
double_masala_chicken_biryani
double_masala_chicken_biryani (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఇపుడు పెద్ద పెద్దగా కట్ చేయించుకున్న చికెన్ ముక్కలను బిర్యానీ ఉడికించే గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, పెరుగు పేస్ట్, ధనియాల పొడి, కసూరి మేతి, గరం మసాలా వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వేయించిన ఉల్లిపాయల్లో సగం, కట్ చేసిన కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి నిమ్మచెక్క పిండుకోవాలి. డబల్ మసాలా కోసం చిక్కటి పెరుగు వేసుకోవాలి.
  • అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలకు మసాలా పట్టించాలి.
double_masala_chicken_biryani
double_masala_chicken_biryani (Getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలో నెయ్యి, నూనె కలిపి వేడి చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ లో కి వేసుకుని కలపాలి. ఇలా వేడి వేడి నెయ్యి కలపడం వల్ల బిర్యానీ టేస్ట్, ముక్కల రుచి అద్దిరిపోతుంది. కలిపిన తర్వాత చికెన్ అంతా గిన్నెలో సర్దుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో గిన్నెలో 3 లీటర్ల నీళ్లు పోసుకుని అందులో బిర్యానీ ఆకు, చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ నూనె, నిమ్మరసంతో పాటు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నీళ్లు మరుగుతున్నపుడు గంటసేపు నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మరుగుతున్న నీరు చికెన్ ముక్కలు మునిగే వరకు పోసుకుని కలిపి పెట్టుకోవాలి.
double_masala_chicken_biryani
double_masala_chicken_biryani (Getty images)
  • ఆ తర్వాత రైస్ 50 శాతం ఉడకగానే జల్లెడ గంటెతో తీసుకుని చికెన్ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 70శాతం ఉడికించుకున్న రైస్, మళ్లీ చివరగా 90శాతం ఉడికించిన రైస్ వేసుకోవాలి.
  • రైస్ సర్దుకుని కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగుతో పాటు, కొద్దిగా వేడి వేడి గంజి నీళ్లు, వేయించిన ఉల్లిపాయలు, మిగిలిన నెయ్యి, యాలకుల పొడి, కసూరి మేతి, షాజీరా చల్లుకోవాలి. చివరగా రోజ్ వాటర్ చల్లుకుని మూత పెట్టి ఆవిరి పోకుండా మూత పెట్టి దానిపై బరువు పెట్టుకోవాలి.
  • గిన్నె నేరుగా పొయ్యి మీద పెట్టకుండా మందపాటి పెంక పెట్టుకుని దానిపై బిర్యానీ గిన్నె పెట్టుకోవాలి. 15 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో మరో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుంటే చాలు! బిర్యానీ రెడీ అయినట్టే!

