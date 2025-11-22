పాతబస్తీ "మటన్ కర్రీ" - ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ డిష్ మీరూ ట్రై చేయండి!
ఈ సండే మటన్ తెచ్చుకుని ఇలా వండుకోండి - టేస్ట్ ఆశ్చర్యపోతారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 3:13 PM IST
Mutton Dum ka Gosht Recipe : సండే వస్తే నాన్ వెజ్ కర్రీ ఇష్టపడే వారు ఓ సారి ఇలా హైదరాబాద్ పాతబస్తీ స్టైల్లో మటన్ దమ్ కా ఘోష్ట్ చేసి టేస్ట్ చూడండి. మటన్ ఇష్టపడే వారైతే ఇలాంటి వంటకం ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే. అంత బాగుంటుంది. మటన్ ముక్క మెత్తగా ఉడుకిపోయి మసాలాలు పట్టి ఎంతో ఘాటుగా, టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - 3 పెద్దవి
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 4
- లవంగాలు - 4
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- జీడిపప్పు - 6
- బాదం - 5
- కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- కశ్మీరీ చిల్లి పౌడర్ - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 3 పెద్ద ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఇపుడు మరో కడాయి పెట్టుకుని యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, జీడిపప్పు, బాదం, కొబ్బరి తురుము వేసుకుని వేయించాలి. మీ దగ్గర జీడిపప్పు, బాదం పప్పు అందుబాటులో లేకుంటే ఏదైనా ఒకటే వాడుకోవచ్చు. క్వాంటిటీ పెంచుకుంటే సరిపోతుంది.
- సన్నటి మంటపై డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. కొబ్బరి పొడి రంగు మారి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇపుడు ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేయించిన ఉల్లిపాయలు, కొబ్బరి పొడి, జీడిపప్పు, బాదం మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకోవాలి. ఇపుడు అరకిలో మటన్ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి, పసుపు, ధనియాల పొడి, కారం, కశ్మీరీ చిల్లి పౌడర్, గరం మసాలా, ఉప్పు, పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, ఉల్లిపాయలు వేయించగా మిగిలిన నూనె, నెయ్యి వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న మటన్ 3 నుంచి 4 గంటల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. మీరు గంట లేదా రాత్రంతా కూడా మ్యారినేట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత మటన్ గిన్నె స్టవ్ పై పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ 10 నిమిషాలు ఉడికిస్తే నూనె సెపరేట్ అవుతుంది. ఈ సమయంలో గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి లోటు మీడియం ఫ్లేమ్లో 30 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. లేదంటే కుక్కర్లో వేసుకుని ఐదారు విజిల్స్ ఇస్తే చాలు. ఆ తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని 4 పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత తీస్తే చాలు ఘుమఘుమలాడే మటన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
