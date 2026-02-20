హైదరాబాదీ వెడ్డింగ్ స్టైల్ "రెడ్ చికెన్" - వీకెండ్ ఇలా చేస్తే ఇంట్లో పండగే!
- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీ ముక్క మిగల్చకుండా తినేస్తారు!
Published : February 20, 2026 at 12:30 PM IST
Hyderabad Wedding Special Red Chicken Curry : వీకెండ్ వచ్చిందంటే ఫ్రెండ్స్తో పార్టీలు, సరదా ముచ్చట్లతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఇదే క్రమంలో ఇంటి దగ్గర ఉండేవాళ్లు ఫ్యామిలీతో రకరకాల రెసిపీలు చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా నాన్వెజ్ విషయానికొస్తే చికెన్తో ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా కొత్త వాటిని ట్రై చేయాలని కోరుకుంటుంటారు. అందుకే, ఈ వీకెండ్ ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాం. అదే, హైదరాబాదీ వెడ్డింగ్ స్పెషల్ "రెడ్ చికెన్". ఇది నార్మల్గా చేసుకునే కర్రీల కంటే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో చాలా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే, ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్ అనకమానరు. మరి, లేట్ చేయకుండా హైదరాబాద్ స్టైల్లో అదరగొట్టే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కిలో
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- టమాటాలు - నాలుగు
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- షాజీరా - రెండు టీస్పూన్లు
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- కశ్మీరి చిల్లీ పౌడర్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- కారం - రుచికి తగినంత
- రెడ్ చిల్లీ సాస్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటా కెచప్ - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- వెనిగర్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - ఒక కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - ఒక కట్ట
- నూనె - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు(ఆప్షనల్)
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- బాదం - 20
- పిస్తా పప్పులు - 20
- జీడిపప్పు పలుకులు - 20
- చిరోంజి సీడ్స్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - అంగుళం ముక్క
- యాలకులు - ఏడెనిమిది
- లవంగాలు - నాలుగైదు
- మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను మారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ తీసుకుని అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి, నిమ్మరసం పిండి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీకి మంచి గ్రేవీనిచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో బాదం, పిస్తా పప్పులు, జీడిపప్పు పలుకులు, చిరోంజి సీడ్స్ వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, మిరియాలు, కారం గల పచ్చిమిర్చి వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, నాలుగు టమాటాలను ముక్కలుగా చేసి మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకుని ప్యూరీలా చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- అనంతరం మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్లో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, మీగడ పెరుగు, టమాటా ప్యూరీ, షాజీరా, ధనియాలపొడి, వేయించిన జీలకర్రపొడి, కశ్మీరి చిల్లీ పౌడర్, రుచికి తగినంత కారం వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెడ్ చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, టమాటా కెచప్, వెనిగర్, వేయించి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియ్స్, కొత్తిమీర తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ వేసుకున్నాక చేతితో చికెన్ను పిండుతూ మసాలాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ కలర్ కోసం మీకు నచ్చితే కొద్దిగా రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేసుకుని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత చికెన్ మిశ్రమాన్ని రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. ఫ్రిడ్జ్ లేనివారు నార్మల్గా బయటే ఉంచినా పర్వాలేదు.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె, నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచిన చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 25 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో ఒకవేళ మీకు గ్రేవీ మరీ చిక్కగా మారుతుందనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ వేసి పలుచగా చేసుకోవచ్చు.
- చికెన్ బాగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా మీకు నచ్చితే ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, హైదరాబాదీ వెడ్డింగ్ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే సూపర్ టేస్టీ "రెడ్ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్లో చికెన్ కర్రీ వండి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా అవుతారు!
