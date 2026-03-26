దేశంలోనే నంబర్ 1 మన హైదరాబాద్ - దిల్లీ, ముంబై కూడా తర్వాతనే!
- ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్లో మొదటి స్థానంలో భాగ్యనగరం - ఫార్మా, ఐటీ, బీఎఫ్ఎస్ఐ, తయారీ రంగాల్లోనూ హవా! - వీఆర్ సిటీ 2026" నివేదికలో కీలక అంశాలు!
Published : March 26, 2026 at 3:21 PM IST
Hyderabad Tops in Ease of Living : విశ్వనగరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తెలంగాణ రాజధాని "హైదరాబాద్" దేశంలోనే అత్యుత్తమ నగరంగా నిలిచింది. అది కూడా దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు వంటి నగరాలను వెనక్కి నెట్టేసి మరీ ఉత్తమ జీవన ప్రమాణాలతో బెస్ట్ సిటీగా నిలిచింది. ఇటీవల బెంగళూరుకు చెందిన "అన్బాక్సింగ్ బీఎల్ఆర్(Unboxing BLR)" అనే సంస్థ ఇండియాలోని 8 మెట్రో నగరాలపై ఉత్తమ జీవన ప్రమాణాలతో కూడిన ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. "వీఆర్ సిటీ 2026(We Are City 2026)" పేరుతో రిలీజ్ చేసిన రెండో ఎడిషన్ రిపోర్ట్లో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ఈ రిపోర్ట్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ మహానగరం వేగంగా వృద్ధి చెందుతూ దిల్లీ, ముంబయి వంటి నగరాలకు గట్టి పోటీ ఇస్తోందని "వీఆర్ సిటీ 2026" రిపోర్ట్ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా గ్లోబల్ కేపబిలిటీస్ సెంటర్స్కు హాబ్గా అవతరిస్తోందని వెల్లడించింది. అలాగే, బెంగళూరుతో కలిసి భారత పట్టణ వృద్ధిలో భాగ్యనగరం తన హవా చూపిస్తోందని తెలిపింది. దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరిగిన "ఇండియా స్పోరా గ్లోబల్ ఏఐ సబ్మిట్ 2026" వేదికగా "వీఆర్ సిటీ 2026" రెండో ఎడిషన్ రిపోర్ట్ను విడుదల చేసింది అన్బాక్సింగ్ బీఎల్ఆర్ సంస్థ.
దక్షిణ భారత్లోని టెక్ హబ్లుగా పేరొందిన బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాలు భారతదేశ పట్టణ ఆర్థికవ్యవస్థ రూపురేఖలను మారుస్తున్నాయని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. అలాగే, దేశ పట్టణాభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడంలో ఈ రెండు నగరాలే సగానికి పైగా తోడ్పాటు అందిస్తున్నాయని వెల్లడించింది. గత ఐదేళ్లలో దేశంలోని ప్రధాన మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాల్లో పెరిగిన గ్రేడ్ ఏ ఆఫీస్ స్థలాల విస్తీర్ణంలో హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాలే 53 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయని నివేదిక తెలియజేస్తోంది. దిల్లీ ఎన్సీఆర్, ముంబయి నగరాలతో పోల్చితే ఈ నగరాల్లో జనాభా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తమ శక్తికి మించి అద్భుతమైన పనితీరును కనబరుస్తున్నట్లు వీఆర్ సిటీ 2026 రిపోర్ట్ పేర్కొంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా జీవన ప్రమాణాల విషయంలో మిగతా నగరాలతో పోల్చితే హైదరాబాద్ అత్యుత్తమ స్థానంలో నిలిచింది.
ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్లో హైదరాబాద్ నంబర్ వన్ :
అన్బాక్సింగ్ బీఎల్ఆర్ సంస్థ దేశంలోని 8 ప్రధాన మెట్రో నగరాలు అయిన దిల్లీ ఎన్సీఆర్, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, పుణె, కోల్కతా, అహ్మదాబాద్లోని అనేక అంశాలను సరిపోల్చుతూ ఈ నివేదికను రూపొందించింది. ఇందులో మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, గృహ వసతి, జీవన నాణ్యత సూచికలతో ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో హైదరాబాద్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. బెంగళూరు తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. వీఆర్ సిటీ 2026 నివేదిక ప్రకారం ఎనిమిది మెట్రోపాలిటన్ నగరాలు వివిధ అంశాల్లో ఏ ఏ ర్యాంకుల్లో ఉన్నాయో కింద పేర్కొన్న లిస్ట్లో చూడొచ్చు.
ఎనిమిది నగరాల ర్యాంకింగ్ లిస్ట్ చూస్తే :
|మెట్రో నగరం
|ఓవరాల్ ర్యాంక్
|ప్రయాణం
|వైవిధ్యం
|గోయింగ్-అవుట్
|గృహ&మౌలిక సదుపాయాలు
|వాతావరణం
|హైదరాబాద్
|1
|5
|3
|4
|2
|4
|బెంగళూరు
|2
|8
|3
|1
|6
|1
|కోల్కతా
|3
|3
|5
|7
|1
|3
|చెన్నై
|4
|4
|1
|6
|7
|2
|దిల్లీ
ఎన్సీఆర్
|5
|1
|6
|2
|4
|8
|పుణె
|6
|6
|7
|5
|3
|5
|ముంబయి
|7
|7
|4
|3
|8
|6
|అహ్మదాబాద్
|8
|2
|8
|8
|5
|7
నివేదికలోని మరికొన్ని ముఖ్య అంశాలు :
- హైదరాబాద్, బెంగళూరు జనాభా వృద్ధి ఇతర ప్రధాన భారతీయ నగరాలతో సమానంగా ఉంది. అయినప్పటికీ, ఈ రెండు నగరాలు తమ స్థాయికి మించి ఫలితాలు సాధిస్తున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది.
- గత రెండేళ్లలో ఇండియాలోని టాప్-8 నగరాల్లో పెరిగిన మొత్తం దేశీయ విమాన సర్వీసుల్లో ఏకంగా 50 శాతం వాటా హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల నుంచే ఉండడం గమనార్హం.
- అలాగే, 2024-25లో భారత్లోని టాప్ 8 నగరాల్లో ఏర్పాటైన ప్రతి 4 కంపెనీల్లో ఒకటి ఈ రెండు నగరాలకు చెందినదిగా ఉందని నివేదిక వెల్లడించింది.
- ఇండియా స్టార్టప్ కంపెనీలకు కేంద్రంగా బెంగళూరు కొనసాగుతోందని, అలాగే గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్(GCC) హబ్గా హైదరాబాద్ అవతరించినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
- ఫార్మా, తయారీ, ఐటీ, బీఎఫ్ఎస్ఐ రంగాల్లో కూడా ఈ రెండు నగరాల హవా కొనసాగుతుందని వీఆర్ సిటీ 2026 రిపోర్ట్ తెలియజేస్తోంది.
