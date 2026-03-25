తక్కువ ధరకే IRCTC "తమిళనాడు టూర్" - 5 రోజులు ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభూతులు!
IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ - బీచ్లో ఎంజాయ్మెంట్, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల సందర్శన!
Published : March 25, 2026 at 8:32 PM IST
IRCTC Tamil Nadu Tour : సమ్మర్లో చాలా మంది ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను చుట్టిరావాలనుకుంటారు. తక్కువ బడ్జెట్లోనే బీచ్ అందాలు, ప్రకృతి సోయగాల మధ్య హ్యాపీగా గడపాలనుకుంటారు. మరి, మీరూ ఈ వేసవిలో ఒక మంచి టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, ఐఆర్సీటీసీ తీసుకొచ్చిన ఈ అద్భుతమైన ప్యాకేజీపై ఓ లుక్కేయండి. ఇంతకీ, ఈ టూర్లో ఏమేం ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి? ఎన్ని రోజులు సాగుతుంది? టికెట్ల ధర ఎంత? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) "కోస్టల్ ఛార్మ్ ఆఫ్ తమిళనాడు" అనే పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. 4 రాత్రుళ్లు, 5 పగళ్లుగా కొనసాగే ఈ టూర్ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ట్రైన్ జర్నీ ద్వారా హైదరాబాద్ నుంచి ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. కాచిగూడ తర్వాత జడ్చర్ల, మహబూబ్నగర్, గద్వాల్, కర్నూల్ టౌన్, డోన్ రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా బోర్డింగ్ పాయింట్ ఉంది. జర్నీ అనంతరం మళ్లీ అదే స్టాప్లలో దిగొచ్చు.
టూర్ కొనసాగనుందిలా..
డే 1 :
మొదటి రోజు హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్లో సాయంత్రం 5 గంటలకు కాచిగూడ పుదుచ్చేరి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.17653)లో టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు ఉదయం 11 గంటల 5 నిమిషాలకు పుదుచ్చేరి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి హోటల్కు వెళ్లి చెకిన్ అవుతారు. అనంతరం అరోవిల్లే, అరబిందో ఆశ్రమం సందర్శన ఉంటుంది. తర్వాత ప్యారడైజ్ బీచ్కు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి పుదుచ్చేరిలోని హోటల్లో స్టే ఉంటుంది.
డే 3 :
మూడో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం వెహికల్లో చిదంబరం బయలుదేరుతారు. అక్కడ నటరాజ స్వామి టెంపుల్ను దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత పిచ్చవరం మ్యాంగ్రూవ్స్ సందర్శిస్తారు. అక్కడి నుంచి పుదుచ్చేరి హోటల్కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
డే 4 :
నాలుగో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి మహాబలిపురం స్టార్ట్ అవుతారు. లోకల్లో ఉన్న ఆలయాలను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత చెంగల్పట్టు రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్నాం 3 గంటల 35 నిమిషాలకు రిటర్న్ జర్నీ ఉంటుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 5 :
ఐదో రోజు ఉదయం 7 గంటల 50 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకోవటంతో మీ టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
టికెట్ ధరల వివరాలిలా..
- కంఫర్ట్లో(థర్డ్ ఏసీ బెర్త్) ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.19,810, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.15,290 పే చేయాలి.
- 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.11,620, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.8,830 చెల్లించాలి.
- స్టాండర్డ్లో(స్లీపర్ బెర్త్) డబుల్ షేరింగ్కు రూ.17,660, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.13,130 చెల్లించాలి.
- 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.9,470, విత్ అవుట్ అయితే రూ.6,470 పే చేయాలి.
- ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో గ్రూప్ బుకింగ్ పై కొంతమేర డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
ప్యాకేజీలో కవర్ అయ్యేవి ఇవే:
- రైలు టికెట్లు
- ప్యాకేజీని బట్టి లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్కు వాహన సదుపాయం
- బ్రేక్ఫాస్ట్తో కలిపి 2 రోజులు హోటల్ అకామిడేషన్
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఏప్రిల్ 3, 10, 17, 24, మే 1, 8, 15వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్, టికెట్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
