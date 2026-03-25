తక్కువ ధరకే IRCTC "తమిళనాడు టూర్" - 5 రోజులు ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభూతులు!

IRCTC Tamil Nadu Tour
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 8:32 PM IST

IRCTC Tamil Nadu Tour : సమ్మర్​లో చాలా మంది ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను చుట్టిరావాలనుకుంటారు. తక్కువ బడ్జెట్​లోనే బీచ్ అందాలు, ప్రకృతి సోయగాల మధ్య హ్యాపీగా గడపాలనుకుంటారు. మరి, మీరూ ఈ వేసవిలో ఒక మంచి టూర్ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే, ఐఆర్​సీటీసీ తీసుకొచ్చిన ఈ అద్భుతమైన ప్యాకేజీపై ఓ లుక్కేయండి. ఇంతకీ, ఈ టూర్​లో ఏమేం ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి? ఎన్ని రోజులు సాగుతుంది? టికెట్ల ధర ఎంత? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) "కోస్టల్ ఛార్మ్ ఆఫ్ తమిళనాడు" అనే పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. 4 రాత్రుళ్లు, 5 పగళ్లుగా కొనసాగే ఈ టూర్ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ట్రైన్​ జర్నీ ద్వారా హైదరాబాద్​ నుంచి ఈ టూర్​ను​ ఆపరేట్​ చేస్తున్నారు. కాచిగూడ తర్వాత జడ్చర్ల, మహబూబ్​నగర్, గద్వాల్, కర్నూల్ టౌన్, డోన్ రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా బోర్డింగ్ పాయింట్ ఉంది. జర్నీ అనంతరం మళ్లీ అదే స్టాప్​లలో దిగొచ్చు.

టూర్ కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

మొదటి రోజు హైదరాబాద్​లోని కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్​లో సాయంత్రం 5 గంటలకు కాచిగూడ పుదుచ్చేరి ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.17653)లో టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 2 :

రెండో రోజు ఉదయం 11 గంటల 5 నిమిషాలకు పుదుచ్చేరి రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి హోటల్​కు వెళ్లి చెకిన్ అవుతారు. అనంతరం అరోవిల్లే, అరబిందో ఆశ్రమం సందర్శన ఉంటుంది. తర్వాత ప్యారడైజ్ బీచ్​కు వెళ్లి ఎంజాయ్​ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి పుదుచ్చేరిలోని హోటల్​లో స్టే ఉంటుంది.

డే 3 :

మూడో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్ అనంతరం వెహికల్​లో చిదంబరం బయలుదేరుతారు. అక్కడ నటరాజ స్వామి టెంపుల్​ను దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత పిచ్చవరం మ్యాంగ్రూవ్స్ సందర్శిస్తారు. అక్కడి నుంచి పుదుచ్చేరి హోటల్​కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.

డే 4 :

నాలుగో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి మహాబలిపురం స్టార్ట్ అవుతారు. లోకల్​లో ఉన్న ఆలయాలను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత చెంగల్​పట్టు రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్నాం 3 గంటల 35 నిమిషాలకు రిటర్న్ జర్నీ ఉంటుంది. ఓవర్​ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 5 :

ఐదో రోజు ఉదయం 7 గంటల 50 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకోవటంతో మీ టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

టికెట్ ధరల వివరాలిలా..

  • కంఫర్ట్‌లో(థర్డ్‌ ఏసీ బెర్త్‌) ట్విన్​ షేరింగ్​కు​ రూ.19,810, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​కు​ రూ.15,290 పే చేయాలి.
  • 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల చిన్నారులకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ.11,620, విత్​ అవుట్ బెడ్​ అయితే రూ.8,830 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో(స్లీపర్‌ బెర్త్‌) డబుల్​ షేరింగ్​కు​ రూ.17,660, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​కు రూ.13,130 చెల్లించాలి.
  • 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల చిన్నారులకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ.9,470, విత్​ అవుట్​ అయితే రూ.6,470 పే చేయాలి.
  • ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో గ్రూప్​ బుకింగ్​ పై కొంతమేర డిస్కౌంట్​ పొందవచ్చు.

ప్యాకేజీలో కవర్​ అయ్యేవి ఇవే:

  • రైలు​ టికెట్లు
  • ప్యాకేజీని బట్టి లోకల్​ ట్రాన్స్​పోర్ట్​కు వాహన​ సదుపాయం
  • బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో కలిపి 2 రోజులు హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఏప్రిల్ 3, 10, 17, 24, మే 1, 8, 15వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్, టికెట్ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

