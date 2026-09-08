'హైదరాబాద్ టు సూర్యలంక బీచ్' - సినీ నిర్మాతలు, దర్శకులను ఆకర్షిస్తున్న తీర ప్రాంతం!
బాపట్ల జిల్లాలో విశాలమైన సముద్ర తీరం - విస్తరిస్తున్న పర్యటక రంగం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:04 PM IST
Suryalanka Beach : బాపట్ల జిల్లాలోని సముద్రతీర ప్రాంతం సినీ పరిశ్రమ దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. సహజసిద్ధ బీచ్లు, మడ అడవులు, సముద్ర వెనుకజలాలు, పక్షుల సందడి ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాల పరంపర సినిమాల చిత్రీకరణకు అనువుగా ఉంది.
నిజాంపట్నం హార్బర్, వాడరేవు అందాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే చిన్నబడ్జెట్ సినిమాల చిత్రీకరణ ప్రారంభమైంది. ఇటీవల విడుదలై విజయవంతంగా ప్రదర్శితమైన 'చెన్నై లవ్స్టోరీ' సినిమా రామాపురం బీచ్లో చిత్రీకరించడం విశేషం. బాలీవుడ్ కథనాయకుడు సన్నీడియోల్తో దర్శకుడు మలినేని గోపీచంద్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'జాట్' సినిమాను మోటుపల్లి తీరంలో చిత్రీకరించారు.
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సినీ నటుడు శ్రీకాంత్ నేతృత్వంలో నటుల బృందం ఇటీవల బాపట్ల జిల్లాలోని సముద్రతీరాన్ని సందర్శించింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బీచ్లు చాలా అందంగా ఉన్నాయని, గతంలో గోవా వెళ్లే వారమని, ఇక నుంచి బాపట్ల, చీరాలకు వస్తామని పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్ నుంచి త్వరగా జిల్లాలోని తీర ప్రాంతానికి వాహనాల్లో చేరుకుంటున్నారు. పిడుగురాళ్ల-వాడరేవు 167ఏ జాతీయ రహదారి నిర్మాణం పూర్తి రాకవడంతో రాకపోకలు వేగవంతమయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పర్యాటకరంగానికి పరిశ్రమ హోదా కల్పించడంతో ప్రముఖ అతిథ్యరంగ సంస్థల నిర్వాహకులు ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లు, రిసార్టులు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు రిసార్టులను ప్రారంభించగా, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా బీచ్లు, అటవీ ప్రాంతాలు, వనాలు, రిసార్టుల గురించి హైదరాబాద్ వాసులు తెలుసుకుని వారాంతంలో వేలాదిగా తరలివస్తున్నారు.
వెబ్ సిరీస్లు, చిన్న, మధ్యతరహా సినిమా నిర్మాతలు తక్కువ వ్యయంతో చిత్రీకరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. గతంలో బీచ్లు అంటే ఎక్కువగా గోవా, విశాఖ తీరాలకు వెళ్లేవారంతా ఇపుడు రవాణా సౌకర్యాలు, ఆతిథ్యం బాగుండటంతో బాపట్ల, చీరాల వైపు చూస్తున్నారు.
తెలుగు సినీ ప్రముఖులు, నిర్మాతలు, దర్శకులు ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో సినిమాల చిత్రీకరణకు అనువుగా ఉన్న లొకేషన్లను పరిశీలించి వెళ్తున్నారు. గతంలో చిత్ర బృందాలు బస చేయడానికి గుంటూరు, విజయవాడ, ఒంగోలు వెళ్లేవారు. కానీ, ఇపుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. తీరంలోనే ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన రిసార్టులు అందుబాటులో ఉండగా, సెట్లు వేసి చిత్రీకరణ జరపడానికి విశాలమైన తీరం ఉంది.
హైదరాబాద్ నుంచి ఐదు గంటల్లోనే జిల్లాలోని బాపట్ల సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు వాహనాల్లో చేరుకునే రోడ్డు మార్గం అందుబాటులో ఉంది. ప్రముఖ అతిథ్యరంగ సంస్థల నిర్వాహకులు హోటళ్లు, రిసార్టులు నిర్మాణం చేపట్టగా, ఇప్పటికే కొన్ని అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
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