సమ్మర్లో "ఊటీ" వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ!
Published : March 10, 2026 at 4:58 PM IST
Hyderabad to Ooty Tour Package : మండుటెండల్లో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య సేద తీరాలనుకుంటున్నారా? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో హ్యాపీగా గడపాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం తక్కువ ధరకే ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన ఊటీలో విహరించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది ఐఆర్సీటీసీ. బడ్జెట్ ధరకే ఒక మంచి టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. మరి, ఈ ప్యాకేజీలో ఏ ఏ ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి? ధర ఎంత? ఎన్ని రోజులు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"అల్టిమేట్ ఊటీ ఎక్స్ హైదరాబాద్ (Ultimate Ooty Ex-Hyderabad)" పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC). హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి మంగళవారం ట్రైన్ ద్వారా ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. యాత్రికులు సికింద్రాబాద్, నల్గొండ, గుంటూరు, తెనాలి రైల్వేస్టేషన్లలో ఈ ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. టూర్ ముగిశాక మళ్లీ ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు. ఈ టూర్ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా కొనసాగుతుంది.
టూర్ కొనసాగనుందిలా..
డే 1 :
మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల 25 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.20629) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటల 10 నిమిషాలకు కోయంబత్తూరు రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని ఊటీకి తీసుకెళ్తారు. హోటల్లో చెకిన్ అయి ఫ్రెషప్ అవుతారు. మధ్నాహ్నం బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఊటీ లేక్ అందాలు వీక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్కు చేరుకుని ఆ రోజు నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
డేట్ 3 :
మూడో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం దొడబెట్ట పీక్, టీ మ్యూజియం, పైకారా వాటర్ఫాల్స్ సందర్శించి ఆ రోజు మొత్తం ఫుల్ చిల్ అవుతారు. ఆ రాత్రి మళ్లీ ఊటీలోని హోటల్లోనే స్టే ఉంటుంది.
డే 4 :
నాలుగో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాక కూనూర్ పర్యటనకు తీసుకెళ్తారు. ఆ పర్యాటక ప్రాంతాన్ని వీక్షించాక తిరిగి ఊటీకి చేరుకుంటారు. ఆ నైట్ అక్కడే బస చేస్తారు.
డే 5:
ఐదో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్ తిన్నాక హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి కోయంబత్తూర్ రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్తారు. సాయంత్రం 3 గంటల 40 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్ప్రెస్లో (రైలు నంబర్ : 20630) రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 6 :
ఆరో రోజు మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో మీ ఊటీ పర్యటన ముగుస్తుంది.
టికెట్ ధరల వివరాలిలా..
- కంఫర్ట్లో (థర్డ్ ఏసీ బెర్త్) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.30,060, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.17,130, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.16,120 పే చేయాలి.
- అదే, 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్కు రూ.8,840, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,490 చెల్లించాలి.
- స్టాండర్డ్లో (స్లీపర్ బెర్త్) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.26,190, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.13,920, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.13,010 చెల్లించాలి.
- ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్తో అయితే రూ.6,300, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.3,950 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :
- ట్రైన్ టికెట్లు
- ప్యాకేజీ బుకింగ్ను బట్టి ట్రావెల్ కోసం వాహనం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- హోటల్ అకామిడేషన్
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ మార్చి 17, 24, 31, ఏప్రిల్ 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ టూర్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
