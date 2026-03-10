ETV Bharat / offbeat

సమ్మర్​లో "ఊటీ" వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ!

వేసవిలో బడ్జెట్ ధరకే "ఊటీ అందాలు" వీక్షించే అవకాశం! - 6 రోజులు ఫుల్ చిల్ అవ్వొచ్చు!

Hyderabad to Ooty Tour Package
Hyderabad to Ooty Tour Package (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad to Ooty Tour Package : మండుటెండల్లో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య సేద తీరాలనుకుంటున్నారా? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో హ్యాపీగా గడపాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం తక్కువ ధరకే ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన ఊటీలో విహరించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది ఐఆర్​సీటీసీ. బడ్జెట్ ధరకే ఒక మంచి టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. మరి, ఈ ప్యాకేజీలో ఏ ఏ ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి? ధర ఎంత? ఎన్ని రోజులు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"అల్టిమేట్ ఊటీ ఎక్స్ హైదరాబాద్ (Ultimate Ooty Ex-Hyderabad)" పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది ఇండియన్‌ రైల్వే కేటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజం కార్పొరేషన్‌(IRCTC). హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి మంగళవారం ట్రైన్ ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. యాత్రికులు సికింద్రాబాద్, నల్గొండ, గుంటూరు, తెనాలి రైల్వేస్టేషన్లలో ఈ ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. టూర్ ముగిశాక మళ్లీ ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు. ఈ టూర్‌ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా కొనసాగుతుంది.

Ooty Tour Package
Ooty Tour Package (Getty Images)

టూర్ కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల 25 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.20629) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.

డే 2 :

రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటల 10 నిమిషాలకు కోయంబత్తూరు రైల్వే స్టేషన్​ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని ఊటీకి తీసుకెళ్తారు. హోటల్​లో చెకిన్ అయి​ ఫ్రెషప్ అవుతారు. మధ్నాహ్నం బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఊటీ లేక్ అందాలు వీక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్​కు చేరుకుని ఆ రోజు నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.

డేట్ 3 :

మూడో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం దొడబెట్ట పీక్‌, టీ మ్యూజియం, పైకారా వాటర్​ఫాల్స్​ సందర్శించి ఆ రోజు మొత్తం ఫుల్ చిల్ అవుతారు. ఆ రాత్రి మళ్లీ ఊటీలోని హోటల్​లోనే స్టే ఉంటుంది.

ఒకే ట్రిప్​లో "హైదరాబాద్​, యాదాద్రి, చిలుకూరు, రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ" - తక్కువ ధరకే ఐఆర్​సీటీసీ టూర్​!

Ooty Tour Package
Ooty Tour Package (Getty Images)

డే 4 :

నాలుగో రోజు ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ తిన్నాక కూనూర్‌ పర్యటనకు తీసుకెళ్తారు. ఆ పర్యాటక ప్రాంతాన్ని వీక్షించాక తిరిగి ఊటీకి చేరుకుంటారు. ఆ నైట్​ అక్కడే బస చేస్తారు.

డే 5:

ఐదో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్​ తిన్నాక హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి కోయంబత్తూర్‌ రైల్వేస్టేషన్​కు వెళ్తారు. సాయంత్రం 3 గంటల 40 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్‌ప్రెస్​లో (రైలు నంబర్ : 20630) రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్​నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 6 :

ఆరో రోజు మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్‌ చేరుకోవడంతో మీ ఊటీ పర్యటన ముగుస్తుంది.

Ooty Tour Package
Ooty Tour Package (Getty Images)

టికెట్ ధరల వివరాలిలా..

  • కంఫర్ట్‌లో (థర్డ్‌ ఏసీ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.30,060, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.17,130, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.16,120 పే చేయాలి.
  • అదే, 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్‌కు రూ.8,840, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,490 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో (స్లీపర్‌ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.26,190, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.13,920, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.13,010 చెల్లించాలి.
  • ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌తో అయితే రూ.6,300, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.3,950 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • ప్యాకేజీ బుకింగ్​ను బట్టి ట్రావెల్​ కోసం వాహనం​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ మార్చి 17, 24, 31, ఏప్రిల్ 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ టూర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

"హైదరాబాద్​ టూ చార్​ధామ్​" యాత్ర - తక్కువ ధరకే IRCTC ప్యాకేజీ - 11 రోజులు టూర్​!

రైల్వే కొత్త రూల్ - ట్రైన్ టికెట్ రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు! - క్యాన్సిలేషన్‌ ఛార్జీలు లేకుండానే!

TAGGED:

IRCTC OOTY TOUR PACKAGE
SUMMER TOUR PACKAGES
OOTY TOUR PACKAGE
హైదరాబాద్ నుంచి ఊటీ టూర్
HYDERABAD TO OOTY TOUR PACKAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.