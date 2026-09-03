'హైదరాబాద్ టు మంగుళూరు ప్రత్యేక రైళ్లు' - మొత్తం 32 స్టేషన్లు, ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుందంటే!
ఈ నెల 9నుంచి నవంబర్ 26 వరకు ప్రత్యేక రైళ్లు - ప్రతి బుధవారం నుంచి హైదరాబాద్లో స్టార్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 12:03 PM IST
Hyderabad to Mangalore Special Train : హైదరాబాద్ - మంగుళూరు మధ్య 12 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపించనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. అధిక రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ రైళ్లు ఈ నెల 9 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు ప్రయాణించనున్నాయి. ప్రతి బుధవారం హైదరాబాద్ నుంచి మంగుళూరు, ప్రతి గురువారం మంగుళూరు నుంచి హైదరాబాద్ బయల్దేరనున్నాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు బేగంపేట, వికారాబాద్, సెడాం, యాద్గిర్, కృష్ణా, రాయచూర్, మంత్రాలయం రోడ్, గుంతకల్, అనంతపూర్, ధర్మవరం, హిందూపూర్, యలహంక, కృష్ణరాజపురం, బంగారపేట్, కుప్పం, సేలం, ఈ రోడ్, తిరుప్పూర్, పోదనూర్ జంక్షన్, పాలక్కాడ్ జంక్షన్, షోర్నూర్, తిరుర్, కోజికోడ్, వడక్కర, తలసేరి, కన్నూర్, పయనూర్, కన్హాగడ్, కాసర్గోడ్ స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణించనున్నాయి.
ట్రైన్ నంబర్ 07097 హైదరాబాద్ టు మంగుళూరు స్పెషల్ ఈ నెల 9న తొలి ప్రయాణం ప్రారంభం కానుంది. హైదరాబాద్లో ఉదయం 4.20గంటలకు ప్రారంభమై మరుసటి రోజు ఉదయం 9.30గంటలకు మంగుళూరు చేరుతుంది. ప్రయాణ సమయం దాదాపు 29గంటలు కాగా, 1500కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణిస్తుంది. మార్గమధ్యంలో 32స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
రైలు ప్రయాణం పెట్టుకున్నారా? - భారీగా రైళ్ల దారి మళ్లింపు, వేళల్లో మార్పులు!
బుధవారం ఉదయం 4.20గంటలకు హైదారాబాద్లో ప్రారంభమై బేగంపేట, లింగంపల్లి, వికారాబాద్, సెడాం, యాద్గిర్, కృష్ణా స్టేషన్ల మీదుగా 9.58గంటలకు మంత్రాలయం రోడ్ చేరుతుంది. మధ్యాహ్నం 12గంటలకు గుంతకల్, 1.13గంటలకు అనంతపూర్, ధర్మవరం, హిందూపూర్, యలహంక, కృష్ణరాజపురం, బంగారపేట మీదుగా కుప్పం, సేలం, ఈ రోడ్, తిరుప్పూర్, పోదనూర్, పాలక్కాడ్, షోర్నూర్, తిరూర్, కోజికోడ్, విడకర, తలస్సేరి, కన్నూర్, పయనూర్, కన్హాగడ్, కాసర్ గోడ్ మీదుగా ఉదయం 9గంటలకు మంగుళూరు చేరుకుంటుంది.
ట్రైన్ నంబర్ 07098 మంగుళూరు టు హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఈ నెల 10వ తేదీన తొలి ప్రయాణం ప్రారంభం కానుంది. ఈ రైలు సాయంత్ర 6.25గంటలకు గుంతకల్, 7.58గంటలకు మంత్రాలయం రోడ్, 8.53గంటలకు రాయచూర్, 9.40గంటలకు కృష్ణా, 10.28గంటలకు యాద్గిర్, 11.28గంటలకు సెడాం, అర్ధరాత్రి 12.50గంటలకు వికారాబాద్, 1.33గంటలకు లింగంపల్లి, 2గంటలకు బేగంపేట్, 4గంటలకు హైదరాబాద్ స్టేషన్ చేరుకుంటుంది.
తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - ఆ తేదీల్లో 'చర్లపల్లి, తిరుచానూరు' మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు!
రెండ్రోజుల పాటు 'తిరుపతి-రక్సల్' రైలు రద్దు! - 'దక్షిణ మధ్య రైల్వే' కీలక ప్రకటన