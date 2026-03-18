ETV Bharat / offbeat

సమ్మర్​లో కేరళ అందాలు చూసొస్తారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ!

-గాడ్స్​ ఓన్​ కంట్రీకి ఐఆర్​సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ - ఆరు రోజుల పాటు ఫుల్​ ఎంజాయ్​!

IRCTC Hyderabad to Kerala Tour
IRCTC Hyderabad to Kerala Tour (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 18, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IRCTC Hyderabad to Kerala Tour : సాధారణంగా వేసవి సెలవుల్లో చాలా మంది కుటుంబంతో కలిసి టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఈ సమ్మర్​లో మంచి అనుభూతి పొందేలా ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం. తక్కువ ధరకే 6 రోజులు ప్రకృతి ఒడిలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో హ్యాపీగా గడిపేయొచ్చు. మరి, ఆ ప్యాకేజీ పేరు ఏంటి? ఏ ఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు, టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్‌ రైల్వే కేటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజం కార్పొరేషన్‌(IRCTC) "కేరళ హిల్స్ అండ్ వాటర్స్​" పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ టూర్ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా మున్నార్, అలెప్పీతో పాటు మరికొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శిస్తారు. ఈ ప్యాకేజీ ప్రతి మంగళవారం ప్రకటించిన తేదీల్లో ట్రైన్ జర్నీ ద్వారా ఉంటుంది. హైదరాబాద్​లోని సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఈ ట్రిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సికింద్రాబాద్ తర్వాత నల్గొండ, గుంటూరు, తెనాలి రైల్వే స్టేషన్లలో బోర్డింగ్ పాయింట్ ఉంది. జర్నీ అనంతరం మళ్లీ అదే స్టాప్​లలో దిగొచ్చు.

టూర్ కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల 25 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్. 20629) బయలుదేరుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 2 :

సెకండ్ డే ఉదయం 11 గంటల 30 నిమిషాలకు అలువా రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని రోడ్డు మార్గంలో మున్నార్​కు వెళ్తారు. మున్నార్​లో ముందుగానే బుక్ చేసిన హోటల్​లో చెకిన్ అవుతారు. తర్వాత ఫ్రెషప్ అయి మున్నార్​ టౌన్​లో పలు పద్రేశాలు విజిట్ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే ఉంటుంది.

డే 3 :

మూడో రోజు మార్నింగ్ ఎరవికులం నేషనల్​ పార్క్​ను సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత టీ మ్యూజియం, మెట్టుపెట్టి డ్యామ్​తో పాటు ఏకో పాయింట్​ విజిటింగ్ ఉంటుంది. ఆ నైట్​కి మున్నార్​లోనే బస ఏర్పాటు చేస్తారు.

డే 4 :

నాలుగో రోజు హోటల్ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి అలెప్పీకి బయలు దేరుతారు. అక్కడకు చేరుకున్నాక హోటల్​లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ తర్వాత ఫ్రెషప్ అయి బ్యాక్​ వాటర్​ ప్రాంతానికి వెళ్తారు. ఆరోజు మొత్తం అక్కడ ఫుల్ ఎంజాయ్​ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి అలెప్పీలోని హోటల్​లోనే స్టే ఉంటుంది.

డే 5 :

ఐదో రోజు హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి ఎర్నాకులం బయలుదేరుతారు. అక్కడ మార్నింగ్ 11 గంటల 15 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్​ప్రెస్​(ట్రైన్ నంబర్​.20630)లో హైదరాబాద్​కు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 6 :

ఆరో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవటంతో మీ టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

టికెట్ ధరల వివరాలిలా..

  • కంఫర్ట్‌లో(థర్డ్‌ ఏసీ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.32,240, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.18,970, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.16,440 చెల్లించాలి.
  • అదే, 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్‌కు రూ.10,550, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.8,150 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో(స్లీపర్‌ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.32,730, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.17,720, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.15,060 పే చేయాలి.
  • ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌తో అయితే రూ.9,270, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,560 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో కవర్​ అయ్యేవి ఇవే:

  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • ప్యాకేజీని బట్టి లోకల్​ ట్రాన్స్​పోర్ట్​కు వెహికల్​ సదుపాయం
  • బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో కలిపి 3 రోజులు హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ మార్చి 31, ఏప్రిల్ 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్, టికెట్ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

TAGGED:

KERALA TOUR PACKAGE FROM HYDERABAD
SUMMER SPECIAL TOUR PACKAGE
IRCTC LATEST TOUR PACKAGE
హైదరాబాద్ టూ కేరళ టూర్ ప్యాకేజీ
IRCTC HYDERABAD TO KERALA TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.