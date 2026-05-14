ETV Bharat / offbeat

"హైదరాబాద్ టు గోవా" - తేదీలు వెతుక్కునే పన్లేదు - ఇకపై వారంలో ప్రతీ రోజు రైలు!

వారాంతపు ప్రయాణానికి గుడ్​బై - ఏ రోజు ఏ ట్రైన్​లో వెళ్లాలంటే!

Hyd to Goa train
Hyd to Goa train (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyd to Goa train : హైదరాబాద్​కు గోవా మరింత దగ్గరవుతోంది. రవాణా మార్గాలు విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వారాంతపు రైళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా తేదీలు వెతుక్కుని ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి. కానీ, ఇకపై ప్రతీ రోజు రైలు మార్గంలో గోవా చేరుకోవచ్చు.

హైదరాబాద్ నుంచి గోవా వెళ్లాలంటే గతంలో (కాచిగూడ-యలహంక 17603) రైలు మాత్రమే ఉండేది. అది కూడా గుంతకల్లులో బోగీలు మార్చుకునేందుకు దాదాపు 4గంటల సమయం ఎదురుచూడాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత 2024 అక్టోబర్​లో సికింద్రాబాద్ - వాస్కోడిగామా రైలు అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో నేరుగా గోవా చేరుకునే అవకాశంతో పాటు సమయం కూడా కలిసివస్తోంది. కానీ, వారంలో రెండు రోజులు (బుధ, శుక్ర) మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే హైదరాబాద్-బెలగావి మధ్య మరో వీక్లీ ఎక్స్​ప్రెస్​కు పచ్చజెండా ఊపింది. దీంతో ఇకపై ప్రతీ రోజు హైదరాబాద్ నుంచి గోవా వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దాం.

"ఏపీ To గోవా" పెరగనున్న కనెక్టివిటీ - గుంతకల్ వరకు 'తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్'

గోవా సందర్శకుల్లో 20శాతం తెలుగు వారే. ఏటా 80లక్షల మంది గోవాను సందర్శిస్తుండగా అందులో దాదాపు 16లక్షల మంది ఏపీ, తెలంగాణాకు చెందిన వారే అని రైల్వే శాఖ లెక్కలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రద్దీకి తగ్గట్లుగా రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచే విధంగా చర్యలు చేపట్టింది.

గతంలో హైదరాబాద్(సికింద్రాబాద్) నుంచి గోవా వెళ్లాలంటే కాచిగూడ -యలహంక (17603) గుంతకల్ వరకు రైలు ఉండేది. అక్కడి నుంచి గోవా వెళ్లే ప్రయాణికుల బోగీలను షాలిమార్ - గోవా రైలుకు అనుసంధానం చేసి పంపించే వారు. దీంతో సమయం ఎంతో వృథా అవుతోంది.

ఆ తర్వాత 2024 అక్టోబర్ 9న సికింద్రాబాద్ - వాస్కోడిగామా రెగ్యులర్ సర్వీస్ (17039) అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. దీంతో పర్యాటకుల కష్టాలకు చెక్ పడిందే తప్ప వారంలో రెండు రోజులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండడం నిరుత్సాహపరిచింది. ఈ రైలు సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రతి బుధ, శుక్రవారాల్లో, గోవా నుంచి గురు, శనివారాల్లో ప్రయాణించేది.

ఈ క్రమంలో గోవాకు 75-80కిలోమీటర్ల దూరంలోని లోండా స్టేషన్ మీదుగా వెళ్లే సికింద్రాబాద్- బెలగావి ఎక్స్​ప్రెస్ (17073) ప్రతి సోమవారం, చర్లపల్లి-బెలగావి ఎక్స్​ప్రెస్ (17075) ప్రతి శనివారం ఇప్పటికే నడుస్తున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ - బెలగావి ఎక్స్​ప్రెస్ (17071) ఈ నెల 21నుంచి ప్రతి గురువారం బయల్దేరనుంది. వీటికి అదనంగా జస్డీ - వాస్కోడిగామా ఎక్స్ ప్రెస్ (17322) ప్రతి మంగళవారం సికింద్రాబాద్ (చర్లపల్లి) నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతో వారంలో ప్రతీ రోజు గోవాకు ప్రయాణించే వీలు కలిగింది.

సికింద్రాబాద్ - వాస్కోడిగామా ప్రతి బుధ, శుక్రవారాల్లో నేరుగా గోవా వరకు ప్రయాణిస్తుండగా మంగళవారం జస్డీ - వాస్కోడిగామా ఎక్స్ ప్రెస్, సోమ, గురు, శనివారాల్లో బెలగావి వెళ్లే రైళ్ల ద్వారా గోవాకు సమీపంలోని లోండా స్టేషన్ వరకు చేరుకోవచ్చు. తిరిగి అక్కడి నుంచి ప్రైవేటు వాహనాల్లో గోవా వెళ్లే అవకాశం ఉంది. లోండా నుంచి 24 గంటల పాటు ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

తిరుగు ప్రయాణంలోనూ గురు, శనివారాల్లో వాస్కోడిగామా, సికింద్రాబాద్ ఎక్స్​ప్రెస్ (17040), శుక్రవారం వాస్కోడిగామా - జస్డీ ఎక్స్ ప్రెస్ (17322) నేరుగా గోవా నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక లోండా స్టేషన్ నుంచి మంగళ (17074), శుక్ర (17072), ఆది వారాల్లో (17076) బెలగావి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే రైళ్లలో ప్రయాణం సాగించవచ్చు.

"అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్ ఎక్స్​ప్రెస్" - 17 ఏసీ బోగీలతో వారాంతపు ప్రయాణం!

"మెట్రోలో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్" - బర్త్​ డే పార్టీలు, ఆటపాటలకూ ఛాన్స్!

TAGGED:

HYD TO GOA ROUTE
HYD TO GOA TRAIN
GOA TRAINS
SC TO GOA TRAINS
HYDRABAD TO GOA TRAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.