కిచెన్​లో నోరూరించే "నల్లీ గోష్ బిర్యానీ" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

హైదరాబాద్​ స్టైల్ నల్లీ గోష్ బిర్యానీ - ఇంట్లోనే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోండి!

Mutton Nalli Biryani
Mutton Nalli Biryani (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 2:19 PM IST

4 Min Read
Mutton Nalli Biryani Recipe : బిర్యానీ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇందులో వెజ్​, నాన్​వెజ్​ ఉంటాయి. చాలా ఇండ్లలో వీటిని ప్రిపేర్ చేసి తింటారు. అయితే ఈసారి మటన్​తో హైదరాబాద్​ స్టైల్ నల్లీ గోష్ బిర్యానీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి బిర్యానీలో రైతా వేసుకొని తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే! మరి టేస్టీ, స్పైసీ నల్లీ గోష్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Mutton Nalli Biryani
మటన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ నల్లీలు - 5
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - రెండు స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పుదీనా - 2 కట్టలు
  • నెయ్యి - 5 స్పూన్లు
  • నూనె - 6 స్పూన్లు
  • అల్లంవెెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • పెరుగు - 200 ఎంఎల్
  • గరం మసాలా - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • బాస్మతీ బియ్యం - 3 గ్లాసులు
  • బిర్యానీ ఆకులు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కొత్తిమీర - 2 కట్టలు
  • నిమ్మరసం - కొంచెం
  • ఉల్లిపాయలు - 6
Mutton Nalli Biryani
బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, పుదీనా, కొత్తిమీరను కట్ చేసి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను వేసి ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఐదు మటన్ నల్లీలు, అర స్పూన్ పసుపు, రెండు స్పూన్ల కారం వేయాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ ఉప్పు, కొద్దిగా పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు, ఒక స్పూన్ నెయ్యి, రెండు స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, 200 ఎంఎల్ పెరుగు, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేసి ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి. ఇప్పుడు గిన్నెపై మూతపెట్టి 40 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో మూడు గ్లాసులు బాస్మతీ బియ్యాన్ని వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నాలుగు స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోనే రెడీ పెట్టుకున్న నల్లీ ముక్కలు, అర లీటర్ నీళ్లు, ఆరు పచ్చిమిర్చి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి 8 విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
Nalli Gosht Biryani
నెయ్యి (Getty Images)
  • 8 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత నల్లీ ముక్కలను సేపరెట్​గా ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోని మసాలా నీళ్లను కొలిచి మరో గిన్నెలో వేసుకుంటే మూడు కప్పుల వరకు వస్తాయి. ఇందులో మరో మూడు కప్పుల వాటర్, నానబెట్టుకున్న బాస్మతీ బియ్యం వేయాలి.
  • అదేవిధంగా మూడు బిర్యానీ ఆకులు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, గుప్పెడు పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, అర చెక్క నిమ్మరసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలపాలి. అలాగే అర స్పూన్ గరం మసాలా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 12 నిమిషాల తర్వాత రైస్​ 90 శాతం ఉడుకుతుంది. ఆ తర్వాత గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
  • అనంతరం మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టుకోవాలి. దీనిపై బిర్యానీ గిన్నె పెట్టాలి. ఇందులో వేయించి పెట్టుకున్న గుప్పెడు ఉల్లిపాయలు, కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు నీళ్లు, రెండు చెంచాల నెయ్యి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెను పక్కనుంచాలి.
Nalli Gosht Biryani
కారం, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

కీమా తయారీ :

  • కీమా తయారీ కోసం గిన్నె పెట్టుకొని రెండు స్పూన్ల నూనె, రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత అర కిలో కీమా, అర చెంచా పసుపు, ముప్పావు స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
  • నీళ్లు ఆవిరైన తర్వాత రెండు స్పూన్ల కారం, ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ , అర స్పూన్ గరం మసాలా, అర స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Mutton Nalli Biryani
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ప్యూరీ, ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • ఇవన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న నల్లీ ముక్కలు, కొన్ని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, 10 జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, అర గ్లాసు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న బిర్యానీలో నల్లీ కీమాను వేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే నల్లీ గోష్ బిర్యానీ మీ ముందుటుంది!

