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ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వాతావరణ సమాచారం చెప్పే పరికరం - అబ్బురపరుస్తున్న హైదరాబాద్​ విద్యార్థి ఆవిష్కరణ

మంచుపర్వతాల్లో ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వాతావరణం గురించి తెలుసుకునేలా ఆగమ్​జైన్​ అనే 17 ఏళ్ల యువకుడు ఓ పరికరాన్ని ఆవిష్కరించాడు. ఈ హైదరాబాద్​ విద్యార్థి హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని 10 గ్రామాల ప్రజలకు ఆ పరికరాలను ఉచితంగా అందించాడు.

device of weather information without internet connection
ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వాతావరణ సమాచారం చెప్పే పరికరం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2026 at 3:43 PM IST

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Summit Saathi Weather Report Device : మంచుపర్వతాలు అధిరోహించడం 17 ఏళ్లున్న ఆగమ్​జైమ్​ అభిరుచి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్​లో గ్రేడ్​-12 చదువుతున్నారు. హిమాచల్​ప్రదేశ్‌లోని మండి జిల్లాలో పది గ్రామాలకు వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేసే పరికరాలను ఆగమ్​జైన్ ఉచితంగా అందించారు. 'సమ్మిట్ సాథీ' పేరుతో ఈ పరికరం వాతావరణ స్థితిగతులను తెలుపుతోంది. ఈ సమ్మిట్ సాథీ పరికరం వాతావరణ సమాచారాన్ని నేరుగా ఉపగ్రహం నుంచి సేకరిస్తుంది. వీటి పనితీరును పరీక్షించడానికి రెండు నెలల కిందట10 గ్రామాల్లోని 3 ప్రదేశాల్లో ఈ పరికరాలను అమర్చారు. ప్రస్తుతం వాటిలోని లోపాలను సవరిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ పరికరాలను ఆయా గ్రామస్తులకు అప్పగించనున్నారు.


హిమాచల్​ప్రదేశ్‌లో తాను చేసిన పర్వతారోహణ యాత్ర సమయంలో మొబైల్ నెట్‌వర్క్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల తాను ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు ఆగమ్​జైన్ తెలిపారు. ఇంటర్నెట్​ పనిచేయకపోవడంతో వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి వీలు లేకుండా పోయిందన్నారు. దీంతో ఆకస్మిక వర్షాలు, మంచు కురవడంతో ఇబ్బందులకు గురైనట్లు ఆగమ్​జైన్ వివరించారు.

device designed by Agam
ఆగమ్​ రూపొందించిన పరికరం (Eenadu)

ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వాతావరణం తెలుసుకోవాలని

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి జిల్లాలో ఉన్న సెరాజ్ వ్యాలీ ఎత్తుగా ఉంటుంది. ఫలితంగా దాని చుట్టూ ఉన్న పది గ్రామాల్లో మొబైల్ నెట్‌వర్క్ కవరేజ్ లేదు. సెల్​టవర్లు పరిమితంగా ఉండటంతో కేవలం ఫోన్లు మాట్లాడటానికి మాత్రమే వీలుండేది. ఆగమ్​జైన్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. అయితే ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల వారి పర్వతారోహణ యాత్రకు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్టింది. గ్రామస్థులను విచారించగా ఆ ప్రాంతంలో ఇంటర్నెట్ సదుపాయం అందుబాటులో లేదని చెప్పారు.
దీంతో ఈ సమస్యను ఆగమ్​జైన్ తన ఉపాధ్యాయులకు తెలిపారు. శాటిలైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసుకుంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకున్నా వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకోవచ్చని, అలాంటి పరికరాలు ఉన్నాయని టీచర్లు ఆగమ్​జైన్​కు వివరించారు.

Student Agam Jain
విద్యార్థి ఆగమ్​జైన్ (Eenadu)

ఒక్కో పరికరానికి రూ.68వేల ఖర్చు

హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న 'ధ్రువ స్పేస్' అనే స్పేస్​ కంపెనీ ప్రతినిధులను ఆగమ్​జైన్ సంప్రదించారు. శాటిలైట్​ నుంచి నేరుగా సిగ్నళ్లు స్వీకరించే పరికరం కావాలని కోరారు. ఇందుకోసం వారికి ఆగమ్​ ఒక డిజైన్‌ను అందించారు. ధ్రువ స్పేస్ ప్రతినిధులు ఒక్కో పరికరానికి రూ.68 వేలు ఖర్చవుతుందని చెప్పారు. ఓ మోడల్​ పరికరాన్ని తయారు చేసిచ్చారు. ఆగమ్​జైన్ దానికి 'సమ్మిట్ సాథీ' అని పేరు పెట్టి సెరాజ్ వ్యాలీకి తీసుకెళ్లారు. శాటిలైట్ ఫ్రీక్వెన్సీని గుర్తించగా 455 హెర్ట్జ్ వద్ద సిగ్నల్స్ స్పష్టంగా లభించాయి.

క్షణక్షణం మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు సమ్మిట్ సాథీ స్క్రీన్​పై కనిపించాయి. వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేయడానికి ఆగమ్​ 0 నుంచి 100 వరకు గ్రేడ్​ను రూపొందించారు. 0-20 వరకు సురక్షితం, 20-40 వరకు మధ్యస్థం, 80-100 వరకు ప్రమాదకరమని పరిగణించారు. హైదరాబాద్‌కు తిరిగొచ్చి మరికొన్ని మెరుగులు దిద్ది, ఆగస్టు 18న 3 పరికరాలను ఆ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి, పది గ్రామాల్లో అమర్చారు. ప్రస్తుతం అవి చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి.

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