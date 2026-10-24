ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వాతావరణ సమాచారం చెప్పే పరికరం - అబ్బురపరుస్తున్న హైదరాబాద్ విద్యార్థి ఆవిష్కరణ
మంచుపర్వతాల్లో ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వాతావరణం గురించి తెలుసుకునేలా ఆగమ్జైన్ అనే 17 ఏళ్ల యువకుడు ఓ పరికరాన్ని ఆవిష్కరించాడు. ఈ హైదరాబాద్ విద్యార్థి హిమాచల్ప్రదేశ్లోని 10 గ్రామాల ప్రజలకు ఆ పరికరాలను ఉచితంగా అందించాడు.
Published : October 24, 2026 at 3:43 PM IST
Summit Saathi Weather Report Device : మంచుపర్వతాలు అధిరోహించడం 17 ఏళ్లున్న ఆగమ్జైమ్ అభిరుచి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో గ్రేడ్-12 చదువుతున్నారు. హిమాచల్ప్రదేశ్లోని మండి జిల్లాలో పది గ్రామాలకు వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేసే పరికరాలను ఆగమ్జైన్ ఉచితంగా అందించారు. 'సమ్మిట్ సాథీ' పేరుతో ఈ పరికరం వాతావరణ స్థితిగతులను తెలుపుతోంది. ఈ సమ్మిట్ సాథీ పరికరం వాతావరణ సమాచారాన్ని నేరుగా ఉపగ్రహం నుంచి సేకరిస్తుంది. వీటి పనితీరును పరీక్షించడానికి రెండు నెలల కిందట10 గ్రామాల్లోని 3 ప్రదేశాల్లో ఈ పరికరాలను అమర్చారు. ప్రస్తుతం వాటిలోని లోపాలను సవరిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ పరికరాలను ఆయా గ్రామస్తులకు అప్పగించనున్నారు.
హిమాచల్ప్రదేశ్లో తాను చేసిన పర్వతారోహణ యాత్ర సమయంలో మొబైల్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల తాను ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు ఆగమ్జైన్ తెలిపారు. ఇంటర్నెట్ పనిచేయకపోవడంతో వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి వీలు లేకుండా పోయిందన్నారు. దీంతో ఆకస్మిక వర్షాలు, మంచు కురవడంతో ఇబ్బందులకు గురైనట్లు ఆగమ్జైన్ వివరించారు.
ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వాతావరణం తెలుసుకోవాలని
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి జిల్లాలో ఉన్న సెరాజ్ వ్యాలీ ఎత్తుగా ఉంటుంది. ఫలితంగా దాని చుట్టూ ఉన్న పది గ్రామాల్లో మొబైల్ నెట్వర్క్ కవరేజ్ లేదు. సెల్టవర్లు పరిమితంగా ఉండటంతో కేవలం ఫోన్లు మాట్లాడటానికి మాత్రమే వీలుండేది. ఆగమ్జైన్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. అయితే ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల వారి పర్వతారోహణ యాత్రకు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్టింది. గ్రామస్థులను విచారించగా ఆ ప్రాంతంలో ఇంటర్నెట్ సదుపాయం అందుబాటులో లేదని చెప్పారు.
దీంతో ఈ సమస్యను ఆగమ్జైన్ తన ఉపాధ్యాయులకు తెలిపారు. శాటిలైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసుకుంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకున్నా వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకోవచ్చని, అలాంటి పరికరాలు ఉన్నాయని టీచర్లు ఆగమ్జైన్కు వివరించారు.
ఒక్కో పరికరానికి రూ.68వేల ఖర్చు
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న 'ధ్రువ స్పేస్' అనే స్పేస్ కంపెనీ ప్రతినిధులను ఆగమ్జైన్ సంప్రదించారు. శాటిలైట్ నుంచి నేరుగా సిగ్నళ్లు స్వీకరించే పరికరం కావాలని కోరారు. ఇందుకోసం వారికి ఆగమ్ ఒక డిజైన్ను అందించారు. ధ్రువ స్పేస్ ప్రతినిధులు ఒక్కో పరికరానికి రూ.68 వేలు ఖర్చవుతుందని చెప్పారు. ఓ మోడల్ పరికరాన్ని తయారు చేసిచ్చారు. ఆగమ్జైన్ దానికి 'సమ్మిట్ సాథీ' అని పేరు పెట్టి సెరాజ్ వ్యాలీకి తీసుకెళ్లారు. శాటిలైట్ ఫ్రీక్వెన్సీని గుర్తించగా 455 హెర్ట్జ్ వద్ద సిగ్నల్స్ స్పష్టంగా లభించాయి.
క్షణక్షణం మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు సమ్మిట్ సాథీ స్క్రీన్పై కనిపించాయి. వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేయడానికి ఆగమ్ 0 నుంచి 100 వరకు గ్రేడ్ను రూపొందించారు. 0-20 వరకు సురక్షితం, 20-40 వరకు మధ్యస్థం, 80-100 వరకు ప్రమాదకరమని పరిగణించారు. హైదరాబాద్కు తిరిగొచ్చి మరికొన్ని మెరుగులు దిద్ది, ఆగస్టు 18న 3 పరికరాలను ఆ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి, పది గ్రామాల్లో అమర్చారు. ప్రస్తుతం అవి చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి.
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