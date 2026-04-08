హైదరాబాద్ స్పెషల్ "ఖజూర్ స్వీట్" - పైకి క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్గా - నెల రోజుల పాటు నిల్వ!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్మోర్ అంటారంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 4:49 PM IST
Khajoor Sweet Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. అయినా గృహిణులు కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలని అనుకుంటారు. అలాంటి సమయంలో ఓసారి హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఖజూర్ స్వీట్ చేయండి. ఇది పైకి క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. పైగా వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి! మరీ ఇక లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ, క్రంచీ ఖజూర్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - 4 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- సోంపు గింజలు - 2 టీ స్పూన్లు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- యాలకులు - 8
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో కప్పు పంచదార, అర కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఎనిమిది యాలకులు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కప్పుల మైదాపిండి, కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరిపంచదార మిశ్రమం, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, చిటికెడు ఉప్పు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండేలా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల అనంతరం పిండి మిశ్రమంలో రెండు టీ స్పూన్ల సోంపు గింజలు వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
- అనంతరం పిండి ముద్దను రెండు భాగాలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై పిండి ముద్దను ఉంచి చపాతీ కర్రతో కాస్త మందంగా రోల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత చివర్లు కట్ చేసి పొడుగ్గా గాట్లు పెట్టాలి. అనంతరం వీటిని డైమండ్ షేప్లో కట్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న ఖజూర్లను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఖజూర్ రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో తయారు చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఖజూర్ స్వీట్ తయారైనట్లే!
- చల్లారిన తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
