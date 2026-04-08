హైదరాబాద్ స్పెషల్ "ఖజూర్ స్వీట్" - పైకి క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్​గా - నెల రోజుల పాటు నిల్వ!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Khajoor Sweet
Khajoor Sweet (Getty Images)
Published : April 8, 2026 at 4:49 PM IST

Khajoor Sweet Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్స్​ చేస్తుంటారు. అయినా గృహిణులు కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలని అనుకుంటారు. అలాంటి సమయంలో ఓసారి హైదరాబాద్​ స్పెషల్ ఖజూర్​ స్వీట్​ చేయండి. ఇది పైకి క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. పైగా వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి! ​మరీ ఇక లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ, క్రంచీ ఖజూర్​ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Khajoor Sweet
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - 4 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్​
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 6 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • సోంపు గింజలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • పంచదార - ఒక కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • యాలకులు - 8
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Khajoor Sweet
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో కప్పు పంచదార, అర కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఎనిమిది యాలకులు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కప్పుల మైదాపిండి, కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరిపంచదార మిశ్రమం, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, చిటికెడు ఉప్పు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్​ చేయాలి.
Khajoor Sweet
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మరీ సాఫ్ట్​గా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా ఉండేలా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల అనంతరం పిండి మిశ్రమంలో రెండు టీ స్పూన్ల సోంపు గింజలు వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
Khajoor Sweet
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • అనంతరం పిండి ముద్దను రెండు భాగాలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై పిండి ముద్దను ఉంచి చపాతీ కర్రతో కాస్త మందంగా రోల్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత చివర్లు కట్​ చేసి పొడుగ్గా గాట్లు పెట్టాలి. అనంతరం వీటిని డైమండ్​ షేప్​లో కట్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అలాగే స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న ఖజూర్​లను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Khajoor Sweet
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఒక నిమిషం తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఖజూర్​ రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇదే ప్రాసెస్​లో తయారు చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఖజూర్ స్వీట్ తయారైనట్లే!
  • చల్లారిన తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!

