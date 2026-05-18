అప్పుడు గ్యాస్ తో వంట ఖర్చు రూ.6 వేలు! - ఇప్పుడు డీజిల్తో 750 మాత్రమే!!
- వినూత్న ప్రయోగం చేసిన హైదరాబాద్ స్ట్రీట్ వ్యాపారి - గ్యాస్ సిలిండర్తో పనిలేకుండానే వంట సిద్ధం!
Published : May 18, 2026 at 11:52 AM IST
Diesel Stove : అమెరికాన్ - ఇరాన్ యుద్ధం.. ప్రపంచంలోని ప్రతీ వంటింట్లోనూ మంట ఆర్పేసే పరిస్థితి తెచ్చింది! సామాన్యుల నుంచి బడా వ్యాపారుల వరకూ అందరూ నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా హోటల్ నిర్వాహకులు పడుతున్న ఇబ్బందు అన్నీ ఇన్నీ కావు. వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. దీంతో హోటళ్లు, చిన్నపాటి తినుబండారాల నిర్వాహకులు, దుకాణాలు నడపడం కష్టంగా మారింది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో.. హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ చిరువ్యాపారి చేసిన వినూత్న ఆలోచన అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది.
జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో హుస్సేన్ అనే వ్యక్తి సమోసా తయారు చేస్తుంటారు. మొన్నటి వరకు గ్యాస్ కొరతతో ఇబ్బంది పడిన హుస్సేన్, ఆ తర్వాత వాణిజ్య సిలిండర్ ధర భారీగా పెరగడంతో కష్టాలు మరింత ఎక్కువయ్యాయి. ధరల భారాన్ని మోయలేక, అలాగని వ్యాపారాన్ని బంద్ చేసుకోలేక దిక్కుతోచని స్థితిలోకి చేరిపోయాడు. దీంతో ఏం చేయాలా అని ఆలోచించి, ఓ సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తక్కువ ఖర్చుతోనే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని అన్వేషించి, అమలు చేస్తున్నారు కూడా!
డీజిల్, ఇంజిన్ ఆయిల్తో :
వాడేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్, డీజిల్ మిక్స్ చేసి ఉపయోగించే ఒక ప్రత్యేకమైన బర్నర్ను (పొయ్యి) తయారు చేశారు. ఈ వినూత్న పొయ్యి కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక స్టాండ్ను తయారు చేయించారు. దీనిపై 5 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉన్న డబ్బాను ఏర్పాటు చేశారు. అందులో వాడేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్, డీజిల్ మిశ్రమాన్ని నింపుతున్నారు. ఈ లిక్విడ్ పైపుల ద్వారా బర్నర్ వద్దకు చేరుకుంటుంది. ఇప్పుడు రెండో వైపు నుంచి కరెంటు మోటార్తో వర్క్ చేసే "బ్లోయర్" నుంచి వచ్చే గాలిని బర్నర్ వద్దకు పంపిస్తారు. ఇవి రెండూ కలిసినప్పుడు ఫైర్ పుడుతుంది. ఆ మంటమీద ఎంచక్కా వంట చేసుకుంటున్నారు.
తక్కువ ఖర్చుతో :
ఈ బర్నర్ను సిద్ధం చేయడానికి, స్టాండ్ తయారు చేయించడానికి తనకు రూ.12 వేలు ఖర్చయిందని హుస్సేనే చెబుతున్నారు. ఇది కాస్త పెద్ద మొత్తంలా అనిపించినప్పటికీ.. ఒక్కసారితో పూర్తయిపోతుందని అంటున్నారు. తనకు ఇది వరకు గ్యాస్ ఖర్చు చాలా ఎక్కువగా ఉండేదని చెబుతున్నారు. ఒక వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ రెండు రోజులు వస్తుందని, దీనికోసం అధికారికంగా రూ.3,300 చెల్లించాల్సి వచ్చేదని చెప్పారు. ఒకవేళ బ్లాక్ మార్కెట్లో కొనాల్సి వస్తే అది ఏకంగా రూ.6 వేలు వరకు వెచ్చించాల్సి వచ్చేదని తెలిపారు. ఇంత పెద్ద మొత్తం భరించడం భారంగా మారిందని, అందుకే ఈ యంత్రం తయారు చేసినట్టు చెప్పాడు. ఈ కొత్త విధానం వల్ల రోజుకు 5 లీటర్ల డీజిల్, 5 లీటర్ల వాడేసిన ఆయిల్ మాత్రమే అవసరమవుతోందట. ఇందుకోసం రోజుకు కేవలం రూ.750 మాత్రమే ఖర్చవుతోందట!
భారీగా ఆదా :
ఈ ఐడియా ద్వారా భారీగా డబ్బు ఆదా అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త పద్ధతి ఎంతో మంది చిరు వ్యాపారులకు తప్పకుండా నచ్చుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. నెలకు వేల రూపాయలు అయ్యే ఖర్చు, వందల్లోకి దిగిపోవడం ఖచ్చితంగా భారీ ఉపశమనమే అంటున్నారు వ్యాపారులు. రాబో రోజుల్లో చాలా మంది ఈ పద్ధతిని పాటించవచ్చని అంటున్నారు.