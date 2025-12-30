మహిళలకు ఉచిత డ్రైవింగ్ శిక్షణ, 100 శాతం ఉపాధి! - పోలీసు విభాగం సహకారం
- 21 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నట్టు తెలిపిన హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ - సొంత కాళ్లమీద నిలబడాలని కోరుకునే వారికి బైక్ ట్యాక్సీ, e-ఆటో డ్రైవింగ్లో శిక్షణ
Published : December 30, 2025 at 11:04 AM IST
job mela for women : మెజారిటీ జనం సంప్రదాయ ఉద్యోగాలు మాత్రమే చేస్తుంటారు. కొందరు మాత్రమే భిన్నంగా ప్రయత్నిస్తూ తమదైన దారిలో దూసుకెళ్తుంటారు. మహిళల విషయానికి వస్తే ఈ సంఖ్య మరింత తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి మహిళలకు "తెలంగాణ మహిళా భద్రతా విభాగం హైదరాబాద్ పోలీసులు" ఓ బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తోంది. ఉపాధి కల్పనలో తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని ప్రకటించింది. తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడాలని ఆశించే వారికి బైక్ ట్యాక్సీ, e-ఆటో డ్రైవింగ్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నట్టు వెల్లడించింది. డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవారితోపాటు లేని వారికి కూడా శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్టు తెలిపింది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ లో తక్షణం ఉపాధి కావాలంటే కనిపించే మార్గాల్లో ఆటో డ్రైవింగ్ ఒకటి. వాహనం నడపడం తెలిసి, లైసెన్స్ ఉంటే చాలు డే1 నుంచే ఉపాధి మార్గంలో సాగిపోవచ్చు. అయితే.. ఈ పనిలో దాదాపుగా పురుషులు మాత్రమే ఉంటారు. మహిళల సంఖ్య చాలా చాలా తక్కువ. ఎక్కడో ఒకరిద్దరు ఉండడం కూడా గగనమే. ఈ నేపథ్యంలో మహిళలను కూడా ఈ రంగంలో ప్రోత్సహించేందుకు, స్వయం ఉపాధి కల్పించేందుకు హైదరాబాద్ పోలీసులు జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నారు.
ఎవరు అర్హులు? :
హైదరాబాద్ నగరంలో నివాసం ఉంటూ, 21 ఏళ్ల వయసు నిండిన మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సీపీ సజ్జనార్ సూచించారు. గరిష్ట వయసు 45 ఏళ్లుగా తెలిపారు. ఇప్పటికే డ్రైవింగ్ తెలిసిన వారితోపాటు అసలు డ్రైవింగ్ రాని వారు కూడా ఈ మేళాను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని సూచించారు.
ఎప్పుడు, ఎక్కడ? :
ఈ ఉద్యోగ మేళాను కొత్త సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జనవరి 3వ తేదీన అంబర్పేటలో ఉన్న పోలీసు శిక్షణా కేంద్రంలో ఈ ఉచిత డ్రైవింగ్ శిక్షణ నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు. ఉదయం 10.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ట్రైనింగ్ ఉంటుందని చెప్పారు. ఇందులో పాల్గొనాలని కోరుకునే వారికి ఎలాంటి అనుభవమూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. ఉన్నవారు కూడా రావొచ్చని చెప్పారు. ఈ శిక్షణ కోరుకునే వారు ఆధార్ కార్డు తీసుకొని రావాలని తెలిపారు. డ్రైవింగ్ ఇప్పటికే ఉన్నవారు వెంట తీసుకొని రావాలని సూచించారు.
ఈ మేళా ద్వారా లభించే అవకాశాలేంటి? :
ఉచితంగా స్కూటర్, E-ఆటో డ్రైవింగ్లో శిక్షణ
ఉద్యోగ నైపుణ్యం నేర్పడంతోపాటు భద్రతా సంబంధిత శిక్షణ
ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న వారికి లైసెన్స్ పొందడానికి సహకారం
100 శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ
3 నెలలపాటు సహకారం, కావాల్సిన సలహాలు
శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత వాహనం కొనుగోలు చేసుకోవాలని భావిస్తే లోన్ సహాయం కూడా అందిస్తారు.
కొనుగోలు చేసే స్థోమత లేనివారు అద్దె వాహనం కావాలనుకుంటే అది కూడా ఇప్పిస్తారు.
