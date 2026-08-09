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అద్దిరిపోయే "హైదరాబాదీ పక్కీ బిర్యానీ" - ఎలా చేయాలో తెలుసా?

- దమ్​ బిర్యానీ రకాల్లో ఫేమస్​ రెసిపీ - ఈ సండే ఇంట్లో అదరగొట్టేయండి!

pakki biryani
pakki biryani (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 11:58 AM IST

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pakki biryani : హైదరాబాదీ బిర్యానీ అంటేనే వరల్డ్ ఫేమస్. మరి, ఇందులో "పక్కీ బిర్యానీ" రెసిపీ గురించి మీకు తెలుసా? దీనికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. రుచి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. మరి, ఈ దమ్ బిర్యానీని ఎలా తయారు చేస్తారు? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

మాంసం వండడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - కిలో
  • పెరుగు - పావుకేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగైదు పెద్దవి
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కారం ఒకటిన్నర స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 2 స్పూన్లు
  • పుదీనా - ఒక కప్పు
  • కొత్తిమీర - కప్పు
  • ఉప్పు -తగినంత
  • నూనె - 4 స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 స్పూన్లు

బియ్యం కుక్ చేయడానికి :

  • బాస్మతి బియ్యం - కిలో
  • నీరు - అవసరమైనంత
  • ఉప్పు - తగినంత
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • దాల్చిన చెక్క - 2 చిన్న ముక్కలు
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • యాలకులు - నాలుగైదు
  • షాజీరా - స్పూన్

దమ్ చేయడానికి :

  • వేయించిన ఉల్లిపాయలు - కప్పు
  • పుదీనా ఆకులు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
  • వెచ్చని పాలు - పావు కప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మటన్‌ శుభ్రంగా కడిగి ఒక పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా, నిమ్మరసం, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాలపాటు ఫ్రిజ్​లో పెట్టాలి.
  • అనంతరం స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్ చేయాలి. సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి. వాటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అనంతరం అందులోనే మ్యారినేట్ చేసిన మటన్‌ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ పోయాలి. మటన్ మెత్తగా ఉడికే వరకు వెయిట్ చేయాలి. గ్రేవీ మరీ పలుచగా కాకుండా చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోవాలి
  • మరో స్టౌ మీద బియ్యాన్ని ఉడికించాలి. ముందుగా గిన్నెలో నీటిని పోసి, అందులో బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, షాజీరా, ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. అనంతరం నానబెట్టిన బియ్యం వేసి సుమారు 70 నంచి 80 శాతం ఉడికించాలి.
  • బియ్యం పూర్తిగా మెత్తగా కాకూడదు. గింజ మధ్యలో కొద్దిగా గట్టితనం ఉన్న సమయంలో వెంటనే నీటిని వడకట్టాలి.
  • ఇప్పుడు దమ్‌కు సరిపోయే మందపాటి అడుగు ఉన్న గిన్నె స్టౌమీద పెట్టి, అందులో ముందుగా ఉడికించిన మటన్ గ్రేవీని అడుగున సమంగా ఒక లేయర్​గా పరచాలి. దాని మీద సగం ఉడికించిన బాస్మతి బియ్యాన్ని ఒక పొరగా వేయాలి. ఆపై వేయించిన ఉల్లిపాయలు, పుదీనా, కొత్తిమీర చల్లాలి.
  • మిగిలిన మటన్, బియ్యాన్ని కూడా మూడ్నాలుగు పొరలుగా వేసి సెట్​ చేయాలి. చివరగా నెయ్యి, కుంకుమపువ్వు కలిపిన వెచ్చని పాలను పైనుంచి చల్లాలి.
  • మూతపెట్టి సీల్ చేయాలి. మొదట 5 నుంచి 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత సిమ్​లో పెట్టి సుమారు 20 నుంచి 30 నిమిషాలు దమ్‌ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్​ చేసి మరో 10 నిమిషాలపాటు మూత తీయకుండా ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆవిరితో బియ్యం పూర్తిగా ఉడికి, మసాలా రుచి ప్రతి పొరలోకి బాగా చేరుతుంది.
  • మూత తీసిన తర్వాత బియ్యాన్ని పూర్తిగా కలిపేయకుండా, కింద ఉన్న మటన్‌తో పాటు పైనుంచి కిందికి పొరలుగా నెమ్మదిగా తీసుకోవాలి.
  • వేడి వేడి హైదరాబాదీ పక్కీ బిర్యానీని మిర్చి కా సాలన్, రైతా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిమ్మకాయతో సర్వ్ చేస్తే రుచి అద్దిరిపోతుంది.
  • మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే తప్పకుండా ఈసారి ట్రై చేయండి.

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