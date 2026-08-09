అద్దిరిపోయే "హైదరాబాదీ పక్కీ బిర్యానీ" - ఎలా చేయాలో తెలుసా?
- దమ్ బిర్యానీ రకాల్లో ఫేమస్ రెసిపీ - ఈ సండే ఇంట్లో అదరగొట్టేయండి!
pakki biryani (ETV Bharat)
Published : August 9, 2026 at 11:58 AM IST
pakki biryani : హైదరాబాదీ బిర్యానీ అంటేనే వరల్డ్ ఫేమస్. మరి, ఇందులో "పక్కీ బిర్యానీ" రెసిపీ గురించి మీకు తెలుసా? దీనికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. రుచి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. మరి, ఈ దమ్ బిర్యానీని ఎలా తయారు చేస్తారు? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మాంసం వండడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - కిలో
- పెరుగు - పావుకేజీ
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగైదు పెద్దవి
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- కారం ఒకటిన్నర స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- నిమ్మరసం - 2 స్పూన్లు
- పుదీనా - ఒక కప్పు
- కొత్తిమీర - కప్పు
- ఉప్పు -తగినంత
- నూనె - 4 స్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
బియ్యం కుక్ చేయడానికి :
- బాస్మతి బియ్యం - కిలో
- నీరు - అవసరమైనంత
- ఉప్పు - తగినంత
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- దాల్చిన చెక్క - 2 చిన్న ముక్కలు
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - నాలుగైదు
- షాజీరా - స్పూన్
దమ్ చేయడానికి :
- వేయించిన ఉల్లిపాయలు - కప్పు
- పుదీనా ఆకులు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
- వెచ్చని పాలు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మటన్ శుభ్రంగా కడిగి ఒక పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా, నిమ్మరసం, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాలపాటు ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి.
- అనంతరం స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్ చేయాలి. సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. వాటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అనంతరం అందులోనే మ్యారినేట్ చేసిన మటన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ పోయాలి. మటన్ మెత్తగా ఉడికే వరకు వెయిట్ చేయాలి. గ్రేవీ మరీ పలుచగా కాకుండా చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోవాలి
- మరో స్టౌ మీద బియ్యాన్ని ఉడికించాలి. ముందుగా గిన్నెలో నీటిని పోసి, అందులో బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, షాజీరా, ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. అనంతరం నానబెట్టిన బియ్యం వేసి సుమారు 70 నంచి 80 శాతం ఉడికించాలి.
- బియ్యం పూర్తిగా మెత్తగా కాకూడదు. గింజ మధ్యలో కొద్దిగా గట్టితనం ఉన్న సమయంలో వెంటనే నీటిని వడకట్టాలి.
- ఇప్పుడు దమ్కు సరిపోయే మందపాటి అడుగు ఉన్న గిన్నె స్టౌమీద పెట్టి, అందులో ముందుగా ఉడికించిన మటన్ గ్రేవీని అడుగున సమంగా ఒక లేయర్గా పరచాలి. దాని మీద సగం ఉడికించిన బాస్మతి బియ్యాన్ని ఒక పొరగా వేయాలి. ఆపై వేయించిన ఉల్లిపాయలు, పుదీనా, కొత్తిమీర చల్లాలి.
- మిగిలిన మటన్, బియ్యాన్ని కూడా మూడ్నాలుగు పొరలుగా వేసి సెట్ చేయాలి. చివరగా నెయ్యి, కుంకుమపువ్వు కలిపిన వెచ్చని పాలను పైనుంచి చల్లాలి.
- మూతపెట్టి సీల్ చేయాలి. మొదట 5 నుంచి 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత సిమ్లో పెట్టి సుమారు 20 నుంచి 30 నిమిషాలు దమ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి మరో 10 నిమిషాలపాటు మూత తీయకుండా ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆవిరితో బియ్యం పూర్తిగా ఉడికి, మసాలా రుచి ప్రతి పొరలోకి బాగా చేరుతుంది.
- మూత తీసిన తర్వాత బియ్యాన్ని పూర్తిగా కలిపేయకుండా, కింద ఉన్న మటన్తో పాటు పైనుంచి కిందికి పొరలుగా నెమ్మదిగా తీసుకోవాలి.
- వేడి వేడి హైదరాబాదీ పక్కీ బిర్యానీని మిర్చి కా సాలన్, రైతా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిమ్మకాయతో సర్వ్ చేస్తే రుచి అద్దిరిపోతుంది.
- మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే తప్పకుండా ఈసారి ట్రై చేయండి.