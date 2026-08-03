నాంపల్లి, అబిడ్స్, మాసబ్ ట్యాంక్ - వీటి అసలు పేర్లు మీకు తెలుసా?
- హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల చరిత్ర ఆసక్తికరం - ప్రజల వాడుకలో మారుతూ వచ్చిన పేర్లు!
Published : August 3, 2026 at 4:19 PM IST
Hyderabad Famous Places : హైదరాబాద్ చరిత్ర ఈనాటిది కాదు. ఈ నగరానికి కొన్ని వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఇందులోని చాలా ప్రాంతాలకు ఆశ్చర్యపరిచే ఒక చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. అలాంటి వాటిలో కొన్ని ప్రాంతాల గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం ఫేమస్ ఏరియాలుగా ఉన్న మసాబ్ ట్యాంక్, అబిడ్స్, నాంపల్లి, మూసారాంబాగ్, బర్కాస్ వంటి పేర్లు ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం.
బర్కాస్ :
హైదరాబాద్లోని బర్కాస్ ప్రాంతం పేరు ఇంగ్లిష్లోని "Barracks" అనే పదం నుంచి వచ్చిందని చెబుతారు. నిజాం కాలంలో యెమెన్లోని హధ్రమావత్ ప్రాంతానికి చెందిన అరబ్ గిరిజన యోధులను ప్రత్యేక సైనిక దళంగా నిజాం పాలకులు నియమించుకున్నారు. వీరిని పాత హైదరాబాద్కు దక్షిణంగా ఉన్న సైనిక స్థావరాలు, బ్యారక్స్లో ఉంచేవారు. కాలక్రమంలో స్థానికుల ఉచ్చారణలో "Barracks" అనే పదం కాస్తా "బర్కాస్"గా మారిందని చెబుతారు. ఈ అరబ్ సైనికుల వారసులు ఇప్పటికీ అక్కడ చాలా మంది నివసిస్తున్నారు. బర్కాస్లో అరబ్ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కనిపిస్తాయి.
మాసాబ్ ట్యాంక్ :
హైదరాబాద్లోని మరో ప్రసిద్ధ ప్రాంతం మసాబ్ ట్యాంక్. ఈ పేరు "మా సాహెబా కా తలాబ్" అనే పేరు నుంచి వచ్చిందని చెబుతారు. కుతుబ్షాహీ కాలంలో 1624లో ఇక్కడ ఒక చెరువు నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ జలాశయ అభివృద్ధిలో హయత్ బక్షీ బేగం కీలక పాత్ర పోషించినట్లు చెబుతారు. ఆమెను ప్రజలు గౌరవంగా "మా సాహెబా" అని పిలిచేవారు. ఆమె చెరువు బాగోగులు చూశారు కాబట్టి, ఆ చెరువును ఆమె పేరు మీదనే "మా సాహెబా కా తలాబ్" అని పిలిచేవారని, కాలక్రమంలో అదే పేరు "మసాబ్ ట్యాంక్"గా మారిందని చెబుతారు. హిందీలో తలాబ్ అంటే తెలుగులో చెరువు, దీన్ని ఇంగ్లీషులో ట్యాంక్ అని పిలుస్తారు.
అబిడ్స్ :
ఇవాళ హైదరాబాద్లో ప్రధాన వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో అబిడ్స్ కూడా ఒకటి. ఈ బిజినెస్ సెంటర్ పేరు ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినదని చాలా మందికి తెలియదు. నిజాం కాలంలో "ఆల్బర్ట్ అబిద్ ఇవాన్స్" అనే వ్యాపారి హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు. ఆయన ఆరో నిజాం మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్కు సన్నిహితుడిగా చెబుతారు. 1887లో ఈ ప్రాంతంలో Albert Abid &Co పేరుతో ఒక భారీ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ను ప్రారంభించాడు. ఆ విధంగా ఆ ప్రాంతాన్ని అబిద్ షాప్, అబిద్ రోడ్, చివరకు అబిడ్స్గా మారిందని చెబుతారు.
నాంపల్లి :
హైదరాబాద్లో నాంపల్లి ప్రత్యేకత ఎంతో ప్రముఖమైనది. కుతుబ్షాహీ పాలనా కాలంలో "నేక్ నామ్ ఖాన్" అనే సైనిక అధికారి ఉండేవాడు. గోల్కొండ రాజ్యంలో సేనాధిపతిగా పనిచేశాడు. ఆయనకు ఈ ప్రాంతంలో ఒక గ్రామాన్ని జాగీర్గా ఇచ్చినట్లు చెబుతారు. ఆ విధంగా.. ఆ గ్రామాన్ని "నేక్ నామ్ ఖాన్ పల్లి" అని పిలిచేవారని, కాలక్రమంలో అది "నాంపల్లి"గా మారిందని సమాచారం.
మూసారాంబాగ్ :
ఈ పేరు వెనుక స్టోరీ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఫ్రెంచ్ సైనిక అధికారి "మైఖేల్ జోచిమ్ మేరీ రేమండ్ పేరు"తో ముడిపడి ఉందని చెబుతారు. 18వ శతాబ్దం చివర్లో నిజాం పాలనలో రేమండ్ సైన్యాధికారిగా కీలక పాత్ర పోషించాడు. స్థానికులు ఆయనను "మూసా రామ్" అని పిలిచేవారని చెబుతారు. ఆయన తన సైనికుల కోసం పండ్ల తోటలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతాన్ని "మాన్సియర్ రేమండ్స్ బాగ్" అని పిలిచేవారట. కాలక్రమంలో స్థానికులు ఆ పదాన్ని "మూసారాం బాగ్" మార్చేశారని చెబుతారు.