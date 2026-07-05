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దమ్ములేపుతున్న హైదరాబాద్ "దమ్​"! - నేడు బిర్యానీ దినోత్సవం

- ఒక్క హైదరాబాద్​లోనే ఏటా కోటి బిర్యానీ ఆర్డర్లు - రికార్డులు సృష్టిస్తున్న దమ్ బిర్యానీ

Hyderabad dum biryani
Hyderabad dum biryani (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 2:29 PM IST

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"బిర్యానీలందు హైదరాబాద్ బిర్యానీ వేరయా..

చూడచూడ రుచి అద్భుతమయా, అమోఘమయా..

ఆర్డర్​ పెట్టవయ్యా.. ఆరగించవయా" అని పాడుకుంటున్నారు బిర్యానీ ప్రియులు!

బిర్యానీ రేంజ్​ అలా ఉంటుంది మరి! ఇందులోనూ ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్‌ దమ్‌ బిర్యానీ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. అందుకే, ఆ రుచిని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తున్నారు ఫుడ్​ లవర్స్. ఒక్క హైదరాబాద్​లోనే ఏటా కోటి బిర్యానీలు ఆర్డర్​ పెడుతున్నారట!

అసలు ప్రత్యేకత అదే :

హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ ప్రత్యేకత అంతా "దమ్‌" విధానంలోనే దాగి ఉంది. నిజాం కాలంలో రాజవంటశాలల్లో ప్రారంభమైన ఈ వంటకం, నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైదరాబాద్‌కు గుర్తింపుగా నిలిచింది. ప్రపంచంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బిర్యానీ చేస్తారు. కానీ, వాటిని వండే విధానం తేడాగా ఉంటుంది. పర్షియా, అరబ్‌ దేశాల్లో తయారయ్యే మండీ, కబ్సా వంటి వంటకాలలో మాంసం, అన్నాన్ని విడివిడిగా వండుతారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాంసం ఉడికించిన సూప్‌తో అన్నం తయారు చేస్తారు. పాకిస్థాన్‌లో కూడా దమ్‌ పద్ధతి ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ ఆలుగడ్డలు, టమాటాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ముందుగా మాంసాన్ని పూర్తిగా ఉడికించి, తర్వాత అన్నంతో కలిసి దమ్‌ చేస్తారు. మనదేశంలో లక్నో, కోల్‌కతా బిర్యానీల్లో కూడా మాంసం, బియ్యాన్ని సగం ఉడికించి తర్వాత కలిపి దమ్‌ చేస్తారు.

హైదరాబాద్‌ దమ్‌ బిర్యానీలో మాత్రం పచ్చి మసాలాలతో మ్యారినేట్‌ చేసిన మాంసాన్ని, సగం ఉడికించిన బాస్మతి బియ్యంతో పొరలుగా అమర్చి, మూతను పిండితో సీల్‌ చేసి మెల్లగా ఉడికిస్తారు. ఈ విధానమే దీనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక రుచి, సువాసనను అందిస్తోంది.

ఇంకా దక్కని జీఐ గుర్తింపు :

ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్‌ దమ్‌ బిర్యానీకి ఇప్పటికీ భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ) లభించలేదు. దక్కన్‌ బిర్యానీ మేకర్స్‌ అసోసియేషన్‌ 2009 నుంచి జీఐ కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. మూడు సార్లు దరఖాస్తు చేసినప్పటికీ.. బిర్యానీ చరిత్ర, మసాలాల మూలాలు హైదరాబాద్‌కే చెందినవని నిరూపించే తగిన ఆధారాలు సమర్పించలేకపోవడంతో గుర్తింపు ఇంకా లభించలేదు.

రుచిరాజు రికార్డులు :

ఇటీవల జరిగిన జాతీయ "వన్‌ చెఫ్‌ బిర్యానీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌"లో హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆన్‌లైన్‌ ఫుడ్‌ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫారమ్స్​లో అత్యధికంగా ఆర్డర్‌ అయ్యే వంటకాల్లో ఇది ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. స్విగ్గీ విడుదల చేసిన నివేదికల ప్రకారం ప్రతి ఏడాది సుమారు 8.3 కోట్ల బిర్యానీ ఆర్డర్లు నమోదవుతున్నాయి.

గుర్తింపు సాధించాలి :

దక్కన్‌ బిర్యానీ మేకర్స్‌ అసోసియేషన్‌, అందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి జీఐ (Geographical Indication) గుర్తింపు సాధించేందుకు సమష్టిగా కృషి చేయాలని ఐపీఆర్‌ రిజల్యూట్‌ గ్రూప్‌ వ్యవస్థాపకుడు శుభజిత్‌ సాహా ప్రకారం సూచించారు. యూరప్‌, యూకే చట్టాల ప్రకారం టీఎస్‌జీ (Traditional Specialty Guaranteed) నాణ్యత గుర్తింపును కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ప్యారడైజ్‌ ఫుడ్‌కోర్ట్‌ ఎండీ, సీఈవో అభిక్‌ మిత్ర మాట్లాడుతూ.. దేశంలోని బిర్యానీ మార్కెట్‌ విలువ సుమారు రూ.40 వేల కోట్లని చెప్పారు. అయితే, తయారీలో ఎక్కువ భాగం ఇప్పటికీ అసంఘటిత రంగంలోనే జరుగుతోందని తెలిపారు. సరైన విధానంలో తయారైన హైదరాబాద్‌ దమ్‌ బిర్యానీ ఒక సంపూర్ణ భోజనంగా నిలుస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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