లావుగా ఉన్నవారిని అద్దెకిస్తారు! - వారితో ఏం చేస్తారో తెలుసా?

Debucari Rental Service : ఒంటరి తనంతో బాధ పడుతున్న వారిని ఓదార్చడానికి, కష్టాలను షేర్ చేసుకోవడానికి, ప్రియురాలు, ప్రియుడిగా నటించడానికి ఇలా పలు అవసరాలకు మనుషులు అద్దెకి లభిస్తుంటారు. ఈ సేవలు జపాన్తో సహా పలు దేశాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందుకోసం ఏకంగా కొన్ని కంపెనీలే పుట్టుకొచ్చాయి. ఆ జానర్లోనే ఏర్పడిన మరో సంస్థ ఊబకాయులను అద్దెకిస్తోంది! అవును, కనీసం వంద కేజీల పైన బరువు ఉన్నవాళ్లను ఈ సంస్థ సప్లై చేస్తోంది. మరి, ఇంతకీ వారిని ఎందుకోసం రెంట్ కు ఇస్తారు? వాళ్లు ఏం చేస్తారు? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
లవర్స్ ఇద్దరూ గొడవ పడితే తప్పు చేసిన వారు సారీ చెపితే ఆ రిలేషన్ పదిలంగా ఉంటుంది. కానీ, కొంత మందికి తాము తప్పు చేశామని తెలిసినా క్షమాపణ అడగడానికి అహం అడ్డొస్తుంది. అలాంటప్పుడు లవర్కు వేరే వాళ్లతో సారీ చెప్పించడానికి కూడా జపాన్లో అద్దెకు మనుషులు దొరుకుతారు. ఇదే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో పనులకు రెంటల్ జనాలు లభిస్తారు. ఈ జనాలను అందించడానికి పలు సంస్థలు అక్కడ ఉన్నాయి. అయితే, ఇలాంటి సేవలు అందించే వారంతా అందంగా, ఆహ్లాదంగా ఉంటారు. కానీ, ఊబకాయలను కూడా అద్దెకు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాటైందే "దెబుకారీ" సంస్థ!
జపాన్కు చెందిన బ్లిస్ అనే వ్యక్తి "క్యూ జిల్లా" పేరుతో దుస్తుల షోరూమ్ ప్రారంభించాడు. ఈ బ్రాండ్ అడ్వర్టైజ్ కోసం లావుగా ఉండే మోడల్స్ కోసం వెతికాడట. కానీ, మోడలింగ్లో లావుగా ఉన్నవారు ఎందుకు ఉంటారు? ఎవ్వరూ దొరకలేదు. దీంతో అతనే ఓ ప్రకటన ఇచ్చాడు. తన బ్రాండ్ కోసం లావుగా ఉండే మోడల్స్ కావాలని కోరడంతో చాలా మంది ఔత్సాహికులు ముందుకు వచ్చారు. వారిలో టాలెంట్ ఉన్న మోడల్స్ను సెలక్ట్ చేసుకొని, క్యూ జిల్లా ప్రకటనలు కంప్లీట్ చేశాడు. అయితే, ఇదే సమయంలో అతనికి ఓ సూపర్ ఐడియా తట్టింది. ఇప్పటికే పలు సేవలకు మనుషులను అద్దెకు ఇస్తున్నప్పుడు, తాను ఈ ఊబకాయులతో అలాంటి పని ఎందుకు చేయకూడదని అనుకున్నాడు! ఆ విధంగా "దెబుకారీ"ని ప్రారంభించాడు.
వీళ్లతో పనేముంటుంది?
జీరో సైజ్ కోసం పాకులాడే ఈ సమాజంలో కాస్త లావైతే జనాలు తట్టుకోలేకుండా ఉన్నారు. పొట్ట ఎంత ఎదిగిపోయిందో, బరువు ఎంత పెరిగిపోయిందో లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇతరులతో కంపేర్ చేసుకొని కుంగిపోతూ ఉంటారు. సరిగ్గా ఇదే పాయింట్ పట్టుకుందీ సంస్థ. పెద్ద గీత పక్కన ఇంకాస్త పెద్ద గీత గీస్తే? ఆటోమేటిక్గా అది చిన్నగా కనిపిస్తుంది. ఇదే కోవలో లావుగా ఉన్నామని బాధపడేవారికి పక్కన ఊబకాయులను నిలబెడతారు. వీళ్లను తీసుకొని మీరు పార్టీలకు వెళ్లొచ్చు. ఫంక్షన్లకు వెళ్లొచ్చు, మీటింగులకు పోవచ్చు. షాపింగ్లు చేయొచ్చు. ఇలా వీరు వెంట ఉన్నంత సేపు వీరితో పోల్చుకొని పక్కన ఉన్నవాళ్లు లావుగా ఉన్నామనే ఆత్మనూన్యతా భావాన్ని పోగొట్టుకుంటారట. ఇదొక సైకలాజికల్ మెడిసిన్గా పనిచేస్తుందట.
ఇలాంటి వాళ్లకే కాకుండా, ఫిట్ నెస్ సంస్థలకు, డైట్ ప్లాన్ అందించే సంస్థలకు కూడా ఊబకాయులను సరఫరా చేస్తోంది దెబుకారీ. ఊబకాయులతో అలాంటి అవసరాలు ఎన్నో ఉంటాయని తెలుసుకొని ఈ సంస్థ ఏర్పాటు చేశాడట బ్లిస్.
ఛార్జ్ ఎంతో తెలుసా?
మరి, ఊబకాయులను తీసుకెళ్లిన వారికి అద్దె అంత అంటే? గంటలను బట్టి చెల్లించాల్సి ఉంటుందట. ఒక గంటకి 2000 జపాన్ యెన్లు. అంటే మన కరెన్సీలో రూ.1,160 చెల్లించాలి. ఈ అద్దె సొమ్మును కంపెనీ తీసుకోదు. పూర్తిగా వారికే అందిస్తుంది. కేవలం కన్సల్టేషన్ ఫీజు కింద కొంత మొత్తం మాత్రమే తీసుకుంటుంది. వంద కేజీలకు పైన బరువు ఉన్న అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలను ఉద్యోగులుగా తీసుకుంది. అద్దెకోసం వచ్చిన కస్టమర్స్ వెంట వీరిని పంపిస్తుందన్నమాట. జపాన్లోని టోక్యో, అయిచీ, ఒసాకా వంటి నగరాల్లో ఈ కంపెనీకి బ్రాంచీలు కూడా ఉన్నాయి!
