బతికున్న మనుషుల్ని పెట్టడానికే! - సరికొత్త ఫ్రిజ్ వచ్చేసింది!!
- కూరగాయల తీరుగా మనుషులను "తాజాగా" ఉంచే ఫ్రిజ్ - దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా?
Published : August 3, 2026 at 10:17 AM IST
Human Refrigerator : తాజాగా ఉండాలని పండ్లూ, కూరగాయలు ఫ్రిజ్లో పెట్టడం మనకు తెలిసిందే. కానీ, మనుషుల్ని కూడా "తాజాగా" మార్చేసే ఫ్రిజ్లు వచ్చాయనే విషయం మీకు తెలుసా? జపాన్లోని "ట్రస్కో నకయామా" అనే సంస్థ మనుషుల కోసం స్పెషల్ "హ్యుమన్ ఫ్రిజ్"ను తయారు చేసింది. మరి, ఇంతకీ ఈ ఫ్రిజ్ ఎందుకు తయారు చేసినట్టు? దానివల్ల మనుషులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఆ ఎండల్లో ఓ వ్యక్తి తిరిగి బాగా అలసిపోయాడు. లేదంటే మరొక వ్యక్తి ఎండలోనే చాలా సేపటి నుంచి పని చేస్తున్నాడు. అప్పుడు వారి ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? అర్జెంటుగా ఏసీ గదిలోకి వెళ్తే బాగుండు అనుకుంటాడు. అలాంటి వారికి ఇన్స్టంట్ రిలీఫ్ ఇచ్చేందుకే దీన్ని తయారు చేశారు. మనిషి కూల్ అయ్యేంత వరకు కొద్దిసేపు విశ్రాంతి కల్పించడమే దీని ఉద్దేశం.
లోపల ఒక వ్యక్తి కూర్చునేంత స్థలం ఉండేలా ఈ ఫ్రిజ్ను తయారు చేశారు. దీని లోపల సుమారు 15 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండేలా రూపొందించారు. ఇందులో కేవలం 5 నిమిషాలు కూర్చుంటే చాలు, శరీరం చల్లబడుతూ హాయిగా అనిపిస్తుందట. తీవ్రమైన వేడిలో పనిచేసిన తర్వాత, ఇందులో కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం ద్వారా మంచి రిలీఫ్ దొరుకుతుందట.
అయితే, ఇక్కడే ఒక డైట్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనిషిని కూల్ చేయడానికి ఏసీలు, కూలర్లు ఉన్నాయి కదా? మళ్లీ ఈ ఫ్రిజ్ ఎందుకు? అనే డౌట్ వస్తుంది. దీనికి స్పష్టమైన సమాధానం ఉంది. దీన్ని ఇళ్లలో వాడటానికి తయారు చేయలేదు, బయట ఎండల్లో పనిచేసే వారికో రూపొందించారు. వేసవి సమయంలో ఎండల్లో పనిచేసేవారు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. వేడి కారణంగా డీహైడ్రేషన్, వడదెబ్బ వంటి పలు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటి వారు కాసేపు ఇందులో కూర్చుంటే రిలాక్స్ అయ్యే అవకాశం ఉందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. ఇక, ఈ ఫ్రిజ్ను పర్మనెంట్గా ఒకే చోట ఉంచేలా కాకుండా, అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లేలా అడుగున చక్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
అంతా బాగానే ఉందిగానీ.. అందులోకి వెళ్లినవాళ్లు పని పక్కనపెట్టి ఎక్కువ సేపు కూర్చునే అవకాశం ఉంది కదా? అనే సందేహం వస్తుంది చాలా మందికి! అయితే, తయారీదారులు ఆ విషయాన్ని కూడా నోట్ చేసుకున్నారు. అందుకే దానికి టైమ్ కూడా సెట్ చేశారు. 15 నిమిషాల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది ఆగిపోయేలా తయారు చేశారు. వినియోగదారుల అవసరాన్ని బట్టి ఈ సమయం పెంచుకోవచ్చు. ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి ఓకే కొట్టేస్తే, ఆ సమయానికి ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది. ఇదన్నమాట మనుషుల ఫ్రిజ్ కహానీ. ఎలా ఉంది?