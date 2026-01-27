క్యాప్సికంతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పర్ఫెక్ట్ స్నాక్, పది నిమిషాల్లో రెడీ!
క్యాప్సికంతో కర్రీ మాత్రమే చేస్తున్నారా - ఇలా పకోడీలు చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 12:30 PM IST
Capsicum Pakoda Process in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో టీ, కాఫీ తాగుతూ కరకరలాడే స్నాక్స్ తింటుంటే ఆ ఫీల్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా ఇండ్లలో సాయంత్రానికి గారెలు, బజ్జీలు, పునుగులు లాంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులో పకోడీలు కూడా ఒకటి. వీటిని ఉల్లిపాయలతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తినాలన్నా నోటికి అంతగా రుచించవు. అందుకే మీకోసం క్యాప్సికంతో సింపుల్గా చేసుకునే పకోడీల రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. పది నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి! ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు. టీ, కాఫీకి తోడుగా ఇవి తింటుంటే ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే. మరి ఈ కరకరలాడే క్యాప్సికం పకోడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాప్సికం - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాలపొడి - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు క్యాప్సికం తీసుకొని సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో తరిగిన క్యాప్సికం ముక్కలు, ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి.
- ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె, సరిపడా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పకోడీలను నిదానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే క్యాప్సికం పకోడీలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ పకోడీలను పుదీనా చట్నీ లేదా టమోటా సాస్ వేసి తింటే అద్దిరిపోతుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ క్యాప్సికంతో పకోడీలు చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
- మీరు ఈ పకోడీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యాప్సికంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
