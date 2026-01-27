ETV Bharat / offbeat

క్యాప్సికంతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పర్ఫెక్ట్ స్నాక్, పది నిమిషాల్లో రెడీ​!

క్యాప్సికంతో కర్రీ మాత్రమే చేస్తున్నారా - ఇలా పకోడీలు చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి!

Capsicum Pakoda
Capsicum Pakoda (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Capsicum Pakoda Process in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో టీ, కాఫీ తాగుతూ కరకరలాడే స్నాక్స్ తింటుంటే ఆ ఫీల్ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా ఇండ్లలో సాయంత్రానికి గారెలు, బజ్జీలు, పునుగులు లాంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులో పకోడీలు కూడా ఒకటి. వీటిని ఉల్లిపాయలతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తినాలన్నా నోటికి అంతగా రుచించవు. అందుకే మీకోసం క్యాప్సికంతో సింపుల్​గా చేసుకునే పకోడీల రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. పది నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి! ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్​ పాటిస్తూ చేశారంటే కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు. టీ, కాఫీకి తోడుగా ఇవి తింటుంటే ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే. మరి ఈ కరకరలాడే క్యాప్సికం పకోడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

గోధుమ రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని ప్రసాదం - 'అన్నవరం ప్రసాదం'లా రుచిగా ఉంటుంది!

Capsicum Pakoda
క్యాప్సికం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాప్సికం - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలపొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నూనె - సరిపడా
Capsicum Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు క్యాప్సికం తీసుకొని సన్నగా పొడవుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో తరిగిన క్యాప్సికం ముక్కలు, ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె, సరిపడా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
Capsicum Pakoda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పకోడీలను నిదానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Capsicum Pakoda
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే కరకరలాడే క్యాప్సికం పకోడీలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ పకోడీలను పుదీనా చట్నీ లేదా టమోటా సాస్ వేసి​ తింటే అద్దిరిపోతుంది!
Capsicum Pakoda
కారం (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ క్యాప్సికంతో పకోడీలు చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
  • మీరు ఈ పకోడీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యాప్సికంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

తెలంగాణ స్పెషల్ "సకినాలు" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి!

"మటన్ కర్రీ" ఇలా చేశారంటే ఉడకలేదనే కంప్లయింట్ రాదు! - స్పైసీ గ్రేవీ కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

క్యాప్సికం పకోడీ తయారీ విధానం
CAPSICUM PAKORA IN TELUGU
CAPSICUM PAKODA MAKING PROCESS
CAPSICUM PAKODI PREPARE
CAPSICUM PAKODA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.