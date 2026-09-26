"అడవిలో కార్చిచ్చు"లకు 80 శాతం మానవ తప్పిదాలే కారణం! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
మనుషుల నిర్లక్ష్యానికి బలవుతున్న అటవీ సంపద - అడవిలో చెలరేగే మంటలతో జీవవైవిధ్యానికి తీరని నష్టం!
Published : September 26, 2026 at 11:47 AM IST
Wildfire Impacts on Environment: పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతూ భూమికి రక్షణ కవచంలా నిలిచే అటవీ సంపద.. మనుషుల నిర్లక్ష్యానికి బలి అవుతుంది. పచ్చని అడవులు మంటల్లో కాలిపోవడానికి ప్రకృతి కారణాల కంటే, మనుషులు చేసే చిన్న చిన్న తప్పిదాలే ప్రధాన కారణం అంటే నమ్ముతారా?. కానీ ఇదే నిజం. రోడ్డు పక్కన ఎండిపోయిన ఆకులు, గడ్డి ఉన్నాయని గమనించకుండా చేసే పనులు పెద్ద ముప్పునే తీసుకొస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఒక్క చిన్న నిప్పు రవ్వ చాలు అడవి మొత్తాన్ని దహించివేయడానికి. ఈ క్రమంలోనే అడవి గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నా, అడవి దగ్గరలో నివసిస్తోన్న పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
జీవవైవిధ్యానికి తీరని నష్టం: అడవిలో చెలరేగే మంటలతో చెట్లు కాలిపోవడమే కాదు.. ఆకుల కింద ఉండే పురుగులు, చెట్ల గూళ్లలోని పక్షులు, నేలపై పాకే పాములు, తిరిగే కప్పలు, మొలకెత్తే విత్తనాలు ఇలా అన్నిటిపైనా ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అడవులలో అగ్ని ప్రమాదాలకు ప్రకృతి కొంత కారణమైతే, 80 శాతం మానవ కార్యకలాపాల వల్లే జరుగుతున్నాయంటున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చెబుతున్న అధికారిక సమాచారం కూడా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తోందని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అటవీ ప్రాంతాల మీదుగా వెళ్లే రహదారుల్లో ముప్పు ఎక్కువ ఉంటోందంటున్నారు. ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లేవారు నల్లమల అభయారణ్యంలో రోడ్డు పక్కన కాసేపాగి వంట చేసుకుంటుంటారు. మరికొందరు వాహనాల్లోంచి సిగరెట్లు విసిరేస్తుంటారు. అయితే చెట్ల ఆకులు ఎండిపోవడం, రహదారుల వెంట పేరుకుపోయిన ఆకుల చెత్త, ఎండు గడ్డిపై పడే చిన్న నిప్పు రవ్వలు మంటల వ్యాప్తిని పెంచుతున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం సమీప అడవులు, జన్నారం అడవులు, ములుగు, భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం అడవులు, చిత్తూరు వంటి జిల్లాల్లోని అటవీప్రాంతాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు పర్యావరణానికి, జీవవైవిధ్యానికి నష్టం చేస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు.
బాధ్యత మరవద్దు: తెలంగాణ, ఏపీ అటవీ చట్టాల్లోని సెక్షన్-22 ప్రకారం రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్లో ఉండేవారు, అటవీ ఉత్పత్తులు సేకరించుకునేవారు, పశువులను మేపేవారు, అడవికి ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల్లో ఉండేవారు బాధ్యతగా ఉంటే ప్రమాదాలను త్వరగా అడ్డుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అడవిలో మంటలు కనిపించగానే లేదా మంటల గురించి తెలిసిన వెంటనే సమీప ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ లేదా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. తద్వారా వందల ఎకరాల అడవి కాలిపోకుండా కాపాడినవారవుతారంటున్నారు. మంటల గురించి తెలిసిన వెంటనే అధికారులకు చెప్పడంతో పాటు కనిపించిన మంటలను ఆర్పేందుకు, అది వ్యాపించకుండా అడ్డుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అటవీ చట్టం చెబుతోందంటున్నారు. ఈ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలమైతే జైలు శిక్ష లేదా జరిమానాకు సైతం చట్టంలో అవకాశాలున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అడవికి సమీపంలో ఉండే గ్రామస్థులే మంటను మొదటగా గుర్తించే అవకాశాలుంటాయని.. అటవీ సంరక్షణలో గ్రామసభకు, అడవి హక్కులు పొందిన వ్యక్తులకు అడవి, వన్యప్రాణులు, జీవవైవిధ్యాన్ని రక్షించడంలో భాగస్వాములు కావడానికి అటవీ హక్కుల చట్టం అవకాశం కల్పిస్తోందని వివరిస్తున్నారు.
గణాంకాలు ఇవే: 2021-22 నుంచి 2023-24 వరకు మూడేళ్ల కాలంలో తెలంగాణలో 44,247 కార్చిచ్చులు రగులుకున్నాయని చెబుతున్నారు. అరణ్యాల్లో జరిగే అగ్నిప్రమాదాల్లో తెలంగాణ దేశంలో ఆరో స్థానంలో ఉందని, ఒడిశా 84,605 అగ్నిప్రమాదాలతో మొదటి స్థానంలో ఉంటే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ 57,714 కార్చిచ్చులతో ఐదో స్థానంలో ఉందంటున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవీ..
- అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నా, ఆ మార్గం గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నా సరే సిగరెట్, బీడి తాగితే పీకను బయటకు విసరొద్దంటున్నారు.
- ఇక కుటుంబాలతో కలిసి వెళ్లేటప్పుడు వంట చేసుకునేందుకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేసుకోవడం నిషేధం అంటున్నారు. ఇందుకోసం అటవీశాఖ ప్రత్యేక ప్రదేశాల్ని గుర్తించిందని.. వాటిని ఉపయోగించుకోవాలంటున్నారు.
- ఇక వంట పూర్తవగానే నీటితో ఆర్పాలని.. నిప్పురవ్వలు లేవని నిర్ధారించుకున్నాకే అక్కడి నుంచి వెళ్లాలంటున్నారు.
- పొరపాటున మంటలు రేగి ఎండిన గడ్డిలోకి చేరితే.. గంటల తరబడి, కొన్నిసార్లు రోజుల తరబడి అటవీశాఖ సిబ్బంది శ్రమించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి, జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు.
మంటలపై "అలర్ట్"లు పొందొచ్చు: అటవీప్రాంతాల్లో మంటల సమాచారాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడకపోయినా "అలర్ట్"లతో ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్లో "ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్"లోకి వెళ్లి మీ పేరు, రాష్ట్రం, వృత్తి, ఫోన్ నెంబర్ నమోదుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మీరు ఎంచుకున్న అటవీప్రాంతంలో కార్చిచ్చులు రగులుకుంటే ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా ఎస్ఎంఎస్లతో సమాచారం అందుతుందని వివరిస్తున్నారు.
న్యూజెర్సీలో కార్చిచ్చు బీభత్సం- ఫైర్ సిబ్బందికి సవాల్- HD పిక్స్ చూశారా?