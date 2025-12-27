వాషింగ్ మెషీన్లో బట్టలేకాదు - వీటిని కూడా ఉతికేయొచ్చు!
- పిల్లల ఆట వస్తువుల నుంచి కిచెన్ టూల్స్ దాకా - ఈ పద్ధతులు పాటిస్తే తళతళా మెరిసిపోతాయంటున్న నిపుణులు
Published : December 27, 2025 at 11:14 AM IST
KIDS TOYS CLEANING TIPS : వాషింగ్ మెషీన్ ఎప్పుడో నిత్యావసరాల వస్తువుల్లో చేరిపోయింది. దీనివల్ల శ్రమ తగ్గడమే కాదు, ఎంతో సమయం ఆదా అవుతుంది. ఈ కారణంగా కూడా చాలా మంది జై బోలో వాషింగ్ మెషీన్ అంటున్నారు. అయితే, ఇందులో దుస్తులతోపాటు బెడ్ షీట్లు వంటివి ఉతుకుతారని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇంట్లో ఉపయోగించే మరికొన్ని వస్తువులు కూడా ఇందులో వేసి క్లీన్ చేయొచ్చట! మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పిల్లల బొమ్మలను కూడా :
ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మల్లో సాఫ్ట్ టాయ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా వస్త్రంతో తయారైనవి త్వరగా మురికిగా మారుతాయి. వీటిని కూడా ఉతికేయొచ్చు. వీటిని మెష్ బ్యాగ్లో వేసి, "క్విక్ వాష్" ఎంచుకోవాలి.
కిచెన్ ఐటమ్స్ :
వంట గదిలో వేడి గిన్నెల అడుగున వేయడానికి మ్యాట్ వాడుతుంటారు. వీటిని సిలికాన్ ట్రివెట్స్ అంటారు. వీటిని వాషింగ్ మెషీన్లో వేసేయొచ్చు. ఇంకా స్పాంజ్లు, హీట్ బౌల్స్ను పట్టుకోవడానికి వాడే సిలికాన్ మిట్స్ /సిలికాన్ గ్లౌజులను కూడా వేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే బాగా హీట్ వాటర్ కాకుండా గోరు వెచ్చటివి సరిపోతాయి. ఇందుకోసం వాషింగ్ మెషీన్లో ముందుగానే సెట్ చేసుకోవాలి.
ఇక స్నానం చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది "లూఫా" వినియోగిస్తుంటారు. ఒళ్లు రుద్దుకునే క్రమంలో చర్మం మీద ఉండే మృతకణాలు దీంట్లోకి చేరిపోతాయి. వీటిని కూడా వాష్ చేయొచ్చు. ఇంకా హెడ్ బ్యాండ్స్, హెయిర్ టైస్, రబ్బర్ బ్యాండ్లు వంటి జుట్టుకు వినియోగించేవి జిడ్డు జిడ్డుగా తయారవుతాయి. వీటిని మెష్ బ్యాగ్లో వేసి ఉతికిపారేయొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
జిప్ లాక్ కంపల్సరీ :
ఇలాంటి వాటిని తప్పనిసరిగా జిప్ లాక్ ఉన్న మెష్ బ్యాగ్లో వేసి వాషింగ్ మెషీన్లో వేయాలి. సున్నితమైన వస్తువులతోపాటు కాస్త గట్టిగా ఉండే వాటిని కూడా బ్యాగ్లో వేయాలి. దీనివల్ల ఇటు వస్తువులు పాడవకుండా ఉంటాయి. అటు వాషింగ్ మెషీన్ కూడా దెబ్బతినకుండా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. "క్విక్ వాష్" ఆప్షన్ ఉపయోగించి, గోరు వెచ్చని నీటిని ఎంచుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
డిటర్జెంట్ ఏది బెస్ట్?:
ఇక ఎలాంటి డిటర్జెంట్ వాడాలనే విషయంలోనూ నిపుణులు సూచన చేస్తున్నారు. తక్కువ గాఢత ఉండే లిక్విడ్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. వస్తువులు మరీ సున్నితంగా ఉంటే "క్యాస్టైల్ సోప్ లిక్విడ్" వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఏవైనా వస్తువుల నుంచి దుర్వాసన వస్తే వైట్ వెనిగర్ 1/2 కప్పు వేస్తే సరిపోతుందట. క్లీన్ చేసిన తర్వాత వీటిని ఎండలో ఆరబెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా తొలగిపోయి శుభ్రంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
ముఖ్యమైన విషయం :
వీటన్నింటికన్నా ముందు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది. వాషింగ్ మెషీన్లో వేసే ముందు ఆయా వస్తువుల లేబుల్ను పరిశీలించాలి. వాషర్లో వేయొచ్చా? లేదా? అనేది దానిమీద రాసి ఉంటుంది. వాషర్లో వేసే అవకాశం ఉంటేనే అందులో వేయాలని మరిచిపోవద్దు. దీనివల్ల మెషీన్తోపాటు వస్తువులను కూడా దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
