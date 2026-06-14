బడికి వేళాయే - పాత యూనిఫామ్స్కు కొత్త లుక్ తెచ్చే సూపర్ "వాషింగ్ టిప్స్"!
పిల్లల యూనిఫామ్స్పై మరకలు ఎంత ఉతికినా పోవట్లేదా? - ఇలా వాష్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 3:07 PM IST
Tips to Washing School Uniforms : పిల్లలకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ముగియడంతో స్కూల్స్ రీ-ఓపెనింగ్కు వేళైంది. ఈ క్రమంలోనే తల్లిదండ్రలు అందరూ తమ చిన్నారులకు అవసరమైన యూనిఫామ్స్, బ్యాగుల నుంచి పుస్తకాల వరకు అన్ని వస్తువులు సమకూర్చే పనిలో ఉంటారు. అందులో భాగంగానే కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లలకు గత సంవత్సరమే కొత్త యూనిఫామ్ కుట్టించాం. ఈ సంవత్సరం మళ్లీ కుట్టించడం ఎందుకని చిన్నారులకు ఫిట్టింగ్ సరిపోయేలా ఉంటే పాతవే కంటిన్యూ చేస్తుంటారు.
అలా పాత యూనిఫామ్స్ మళ్లీ యూజ్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నవారు వాటిని వాష్ చేయడంలో ఇబ్బందిపడుతుంటారు. ఎందుకంటే వాటిపై ఉండే పెన్ను మరకలు, పెన్సిల్ గీతలు, ఇతర మొండి మరకలు ఎంత రుద్ది ఉతికినా, అంత సింపుల్గా తొలగిపోవు. అందుకే, మీకోసం కొన్ని సూపర్ టిప్స్ తీసుకొచ్చాం. ఇవి ఫాలో అయ్యారంటే ఎలాంటి మొండి మరకలనైనా ఈజీగా పోగొట్టడమే కాకుండా పాత యూనిఫామ్స్కు కొత్త కళ తీసుకురావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నిమ్మరసం : యూనిఫామ్పై ఏర్పడిన మరకలు పోగొట్టడంలో నిమ్మరసం మంచి బ్లీచింగ్ ఏజెంట్లా పని చేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. నిమ్మలో ఉండే సిట్రిక్ యాసిడ్ మరకలను తొలగించడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక నిమ్మ చెక్కను తీసుకున స్కూల్ యూనిఫామ్పై మరకలు ఉన్న చోట బాగా రుద్దాలి. అనంతరం సబ్బు నీటిలో నానబెట్టి, బ్రష్తో రుద్ది వాష్ చేసుకుంటే మరకలు సింపుల్గా తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు.
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వెనిగర్ : ఇది కూడా యూనిఫామ్స్పై మొండి మరకలను తొలగించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. వెనిగర్లో ఎక్కువగా ఉండే బ్లీచింగ్ ఏజెంట్ లక్షణాలు అందుకు చాలా బాగా సహాయపడతాయంటున్నారు. దీని కోసం ఒక బకెట్లో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో అర కప్పు వెనిగర్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత ఆ నీటి మిశ్రమంలో మరకలు ఉన్న యూనిఫాంను ఒక గంటసేపు నాననివ్వాలి. అనంతరం బ్రష్తో స్క్రబ్ చేసి, వాష్ చేసుకుంటే చాలు. ఎలాంటి మరకలైనా సింపుల్గా పోతాయంటున్నారు నిపుణులు.
బేకింగ్ పౌడర్ : యూనిఫామ్పై ఏర్పడిన మరకలు తొలగించడంలో బేకింగ్ పౌడర్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో కాస్త బేకింగ్ పౌడర్ తీసుకుని అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి పేస్ట్లా రెడీ చేసుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని యూనిఫామ్పై మరకలున్న ప్లేస్లో అప్లై చేసుకోవాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత బ్రష్తో రుద్ది ఉతుక్కుంటే చాలు. మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు.
ఇలా ఉతికినా బెటర్ రిజల్ట్ : స్కూల్ యూనిఫామ్పై పెన్ను గీతలు, పెన్సిల్ గీతలు, ఫుడ్ లేదా బురద వంటి మరకలు పడినప్పుడు ఇలా చేసినా మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, మరకలు పడిన స్కూల్ డ్రెస్లు తీసుకుని ముందుగా కొద్దిగా సబ్బు పెట్టి బాగా రుద్ది పిండాలి. తర్వాత మళ్లీ వాటిని వాష్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పాత యూనిఫామ్స్పై మరకలు తొలగిపోయి కొత్తవాటిలా కనిపిస్తాయంటున్నారు!
పిల్లల స్కూల్ యూనిఫాంలను వాష్ చేసేటప్పుడు మరో ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. అదేంటంటే, స్కూల్ డ్రెస్లను వీలైనంత వరకు వేరే దుస్తులతో కలిపి నానబెట్టకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే, ఇతరుల దుస్తులతో కలిపి యూనిఫామ్స్ను వాషింగ్ మెషిన్లో వేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, కొన్నిసార్లు పెద్దవారి బట్టలకు ఉన్న క్రిములు పిల్లల దుస్తులకు వ్యాపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, పిల్లల బట్టలను సెపరేట్గా వాష్ చేయడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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