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"జీన్స్" త్వరగా రంగు పోతున్నాయా? - ఇలా ఉతికితే ఎక్కువ రోజులు కొత్తవాటిలా!

నేటి రోజుల్లో కామన్ అయిన 'జీన్స్' వాడకం - ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

Jeans Washing Tips
Jeans Washing Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 3:07 PM IST

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Jeans Washing Tips : ప్రస్తుత రోజుల్లో అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ 'జీన్స్' ధరిస్తున్నారు. నేటి జనరేషన్ పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇంటి నుంచి బయకెళ్తున్నామంటే ఒంటి మీద జీన్స్ ఉండాల్సిందే. కొందరైతే ఎక్కువకాలం వస్తాయని బ్రాండెడ్ జీన్స్​లు కొంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంతో ఇష్టంగా కొనుక్కున్న జీన్స్ ​కొన్ని రోజులకే రంగు వెలిసి పాతగా మారిపోతుంటాయి. అలాగే, మరికొన్ని తక్కువ రోజులకే చిరిగిపోతుంటాయి. మరి, జీన్స్ తొందరగా ఎందుకు పాడవుతాయి? అలాకాకుండా ఎక్కువ రోజులు మన్నాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

  • జీన్స్ మెటీరియల్ మిగిలిన దుస్తులతో మందంగా ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఇష్టపడి కొనుక్కున్న బ్రాండెడ్ జీన్స్​లు త్వరగా పాతగా అవ్వడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా జీన్స్ కాస్త దళసరిగా ఉండడం వల్ల చాలా మంది వాటిని ఎక్కువసేపు నానబెట్టడం, బ్రష్​తో గట్టిగా రుద్దడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఫలితంగా జీన్స్ త్వరగా రంగు వెలిసిపోవడం, చిరిగిపోవడం జరుగుతుంటాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, జీన్స్ త్వరగా రంగు పోకుండా ఉండాలన్నా, ఎక్కువ రోజులు రావాలన్నా ఉతికేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
  • సాధారణంగా ఉతికిన బట్టల్ని తిరగేసి ఆరబెట్టడం మంచిది. అలాకాకుండా ఉతికిన దుస్తుల్ని తిరగేయకుండా ఎండలో ఆరేస్తే అవి త్వరగా రంగు వెలిసిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. జీన్స్ విషయంలో కూడా ఇది వర్తిస్తుందట. కాబట్టి, మీరు జీన్స్ ఉతికేటప్పుడు ముందుగా ఉల్టా తీసి నానబెట్టి, అలాగే ఉతికి ఆరేయాలి. అప్పుడే జీన్స్ రంగు మారకుండా ఉంటాయంటున్నారు.
  • కొంతమంది వాషింగ్ మెషీన్‌లో జీన్స్‌ని ఉతికే సమయంలో వేడినీటి వాష్‌ని ఎంచుకుంటారు. జీన్స్ బాగా శుభ్రమవుతాయనే భావనతోనే ఈవిధంగా చేస్తుంటారు. అయితే బాగా వేడిగా ఉండే వాటర్ వల్ల డెనిమ్ పాడైపోయి, చిరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, కోల్డ్ జెంటిల్ వాష్ ఆప్షన్‌ని ఎంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.

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  • జీన్స్ త్వరగా ఆరుతాయని ఉతికిన తర్వాత ఎండలో ఎక్కువసేపు ఆరేస్తుంటాం. కానీ, ఎండ ఎక్కువగా తగిలితే జీన్స్ ఫ్యాబ్రిక్ పాడైపోతుందని. పైగా రంగు కూడా వెలిసిపోతుందంటున్నారు. అందుకే, వాటిని నీడలోనే ఆరేయాలని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మెటీరియల్ ఎక్కువ కాలం మన్నుతూ కొత్తదానిలా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ డ్రయర్‌లో ఆరబెడుతున్నట్త్లెతే, సగం సైకిల్ పూర్తయిన తర్వాత బయటకు తీసి నీడలో ఆరేయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • జీన్స్‌ని ఉతికేటప్పుడు కొంతమంది బాగా శుభ్రపడతాయనే ఉద్దేశంతో బ్లీచ్​ను వేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల అవి తక్కువ రోజులకే రంగు కోల్పోయి పాతబడిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • డెనిమ్ వస్త్రాలను డ్రైక్లీనింగ్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ కాలం మన్నేలా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మనం ఏ దుస్తులు కొన్నా వాటిని ఎలా ఉతకాలి? ఉతికేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి విషయాలన్నీ దుస్తుల లోపలి వైపు ఉన్న లేబుల్​పై రాసి ఉంటుంది. ఆ విషయాలు పాటించడం వల్ల ఆయా దుస్తులను కాపాడుకోవచ్చు. జీన్స్ విషయంలో కూడా ఇలాంటి సూచనలుంటాయి. కాబట్టి, లేబుల్​పై ఇచ్చిన సూచనలను పాటించడం ద్వారా జీన్స్ పాడవకుండా/పాతబడకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
  • మరి, మీరు జీన్స్ ఉతికేటప్పుడు ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఎక్కువ రోజులు అవి రంగు పోకుండా జాగ్రత్త పడండి.

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జీన్స్ ఉతికేటప్పుడు ఇవి పాటించండి
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