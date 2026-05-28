"దుస్తులు" ఇలా ఉతకండి! - రంగు కోల్పోవు, ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా!

బట్టలు ఉతికేటప్పుడు "ఈ పొరపాట్లు" చేయకండి! - ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 12:48 PM IST
Tips for Washing Clothes : కొత్త బట్టలు తీసుకున్నప్పుడు వాటిని ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటాం. కానీ, తర్వాత కొన్ని రోజులకు వాటిపై ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా అవి పాతవాటిలా మారిపోతాయి. అందుకు మనం బట్టలు ఉతికేటప్పుడు చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పారపాట్లే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలా జరగకుండా దుస్తులు ఎక్కువ రోజులు మన్నాలంటే, కొత్తవాటిలా మెరిసిపోవాలంటే క్లాత్స్ వాష్ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత రోజుల్లో మెజార్టీ పీపుల్ బట్టలు ఉతకడానికి వాషింగ్ మెషీన్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాంటి వారు మెషీన్లో దుస్తులు వేసేటప్పుడు జేబుల్లో ఏవైనా వస్తువులు ఉన్నాయేమో చెక్ చేయాలి. అవి విలువైనవి కాకపోయినా సరే, ఉతికేటప్పుడు తీసేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
ముఖ్యంగా చిల్లర నాణేల వంటి వాటిని జేబుల్లో తీయకుండా అలాగే మెషీన్లో వేస్తే అవి దాని గ్లాస్ డోర్లకు రాసుకుపోయి గీతలు పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కేవలం కాయిన్స్ మాత్రమే కాదు జిప్లు కూడా వాషింగ్ మెషీన్ డ్యామేజ్ అయ్యేలా చేస్తాయంటున్నారు. అదెలాగంటే.. డ్రస్సుల జిప్పులు పూర్తిగా పెట్టకుండా అలాగే వేస్తే అవి మెషీన్ అంచులకు తగులుతూనో, లేదా గ్లాస్ డోర్కి తగులుతూనో ఉంటాయి.
సబ్బులు/డిటర్జెంట్ల విషయంలో..
మనందరం మెషీన్ లేదా నార్మల్గా బట్టలు ఉతకడానికి సబ్బులు, డిటర్జెంట్లను ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే, వీటి విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా తక్కువ గాఢత కలిగినవే వాడేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఎక్కువ గాఢత ఉన్న సబ్బులు, డిటర్జెంట్లను వాడడం, మురికి త్వరగా పోవాలని ఎక్కువ మొత్తంలో వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల దుస్తుల నాణ్యత దెబ్బతింటుందని సూచిస్తున్నారు.
చల్లని వాటర్లోనే..
కొంతమంది బట్టలను వేడి వాటర్లో నానబెట్టి ఉతుకుతుంటారు. ఈ చిట్కా బాగా మురికిగా ఉన్న వాటికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ, వాటితో పాటే మిగతా బట్టల్నీ వేడినీటిలో ఉతకడం మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటి నాణ్యత దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నాకు. అంతేకాదు, కొన్ని దుస్తులకైతే దారాల పోగులు బయటికొచ్చేయడం, ముడుచుకుపోవడం గమనించచ్చు. అందుకే, డైలీ వేసుకునే దుస్తుల్ని చల్లటి నీటిలో నానబెట్టి ఉతకం బెటర్ అంటున్నారు.
తిరగేసి ఆరేయాలి!
దుస్తులు కొన్ని రోజులకే పాతవాటిలా మారకూడదంటే వాటిని సరిగ్గా ఆరేయడం కూడా అవసరం. ఉతికిన బట్టల్ని ఆరేసేటప్పుడు తిరగేసి, ముడతల్లేకుండా ఆరేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దుస్తులు ఎండకు కలర్ షేడ్ అవ్వకుండా ఉంటాయంటున్నారు.
లేబుల్స్ ఆధారంగా..
మనం కొత్త దుస్తులు తీసుకున్నప్పుడు వాటికి కొన్ని లేబుల్స్ వస్తాయి. ఇంటికొచ్చాక వాటిని కత్తిరించి పక్కన పడేయకుండా ముందు దాని మీద ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఓసారి గమనించాలి. దీని వల్ల ఆ బట్టలను డ్రైవాష్ చేయాలా? వాషింగ్మెషీన్లో వేయాలా? లేక చేత్తో ఉతకాలా? నీడలో ఆరేయాలా లేక ఎండలోనా? వంటి వివరాలు తెలిసే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే వాటిని ఇస్త్రీ చేయచ్చా? లేదా? కూడా అర్థమవుతుందంటున్నారు. లేబుల్స్పై ఉండే ఇన్ఫెర్మేషన్ ఆధారంగా క్లాత్స్ వాష్ చేస్తే అవి ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయని చెబుతున్నారు.
మరకలు పడితే..
కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా బట్టల మీద టీ, కాఫీ, ఇతర మరకలు పడుతుంటాయి. అలాంటప్పుడు వెంటనే వాటిని పోగొట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. అలాకాకుండా ఉతికేటప్పుడు చూసుకుందామని వదిలేస్తే ఆ మరకలు మరింత కఠినంగా మారతాయి. దాంతో ఎంత రుద్దినా పోకపోవడమే కాకుండా, ఆ ప్లేస్లో రంగూ కోల్పోతాయని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
ఇవి వద్దు!
కొందరు బట్టలకు ఉన్న మురికి త్వరగా వదిలిపోయి అవి తళతళా మెరిసిపోవాలని ఉతికే నీళ్లలో క్లోరిన్, బ్లీచ్ వంటివి యాడ్ చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి వీటి వల్ల క్లాత్స్ క్వాలిటీ తగ్గుపోతుంది. ఫలితంగా బట్టలు త్వరగా చిరిగిపోతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే బట్టలు ఉతికేటప్పుడు ఇవి వాడకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
