పెరుగు పుల్లగా మారిందని పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే వంటల రుచి పెరుగుతుందట!
-సమ్మర్లో ఫ్రిజ్లో పెట్టినా పెరుగు రుచి మారుతుందా? - ఈ చిట్కాలు పాటించండి!
How to Use Sour Curd (Getty Images)
Published : April 28, 2026 at 5:25 PM IST
How to Use Sour Curd: భోజనంలో కూర, పప్పు, రసం అంటూ ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నా ఆఖరున పెరుగు తినంది భోజనం పూర్తి కాదు. అది పెరుగుకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత. గడ్డ పెరుగు వేసుకుని తింటుంటే అమృతం లెక్క ఉంటుంది. అయితే కొన్నిసార్లు పెరుగు రుచి మారుతుంటుంది. సమ్మర్లో ఈ సమస్య అధికం. పెరుగు తోడుకున్నాక ఫ్రిజ్లో పెట్టినా రుచి మారుతుంటుంది. ఇక పుల్లగా అయిన పెరుగును చాలా మంది బయటపడేస్తుంటారు. అయితే పెరుగును పడేయకుండా రుచికరమైన వంటకాలూ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో తెలుసుకుందాం చూద్దాం.
- పుల్లటి పెరుగును కొన్ని రకాల వంటకాల తయారీలో ఉపయోగించడం వల్ల వాటి రుచిని, మృదుత్వాన్ని పెంచచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. సాధారణంగా ఇడ్లీ, దోశ రుచికరంగా రావాలంటే పిండిని రాత్రంతా పులియబెడుతుంటాం. ఒకరోజు ముందుగా చేస్తే ఈ పద్ధతి కరెక్ట్. అయితే అప్పటికప్పుడు వీటిని సిద్ధం చేసుకోవాలంటే.. పుల్లటి పెరుగు, కొన్ని నీళ్లతో పిండి మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకుంటే సరిపోతుందని అంటున్నారు. తద్వారా ఈ వంటకాలు మెత్తగా, మృదువుగా వస్తాయిని, రుచిగానూ ఉంటాయంటున్నారు.
- శనగపిండితో చేసే ధోక్లా స్పాంజి తరహాలో మెత్తగా, మృదువుగా రావాలంటే అందులో సాధారణ పెరుగుకు బదులు పుల్లటి పెరుగును యాడ్ చేస్తే మంచిదంటున్నారు. తద్వారా అది తింటుంటే నోటికి ఒక రకమైన పులుపుదనం తగిలి మరింత రుచికరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- జొన్న పిండి, రాగి పిండి, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు దోశలు వేసుకునే వారు నీళ్లతో పాటు కాస్త పుల్లటి పెరుగుతో పిండి మిశ్రమాన్ని కలుపుకుంటే.. వాటి రుచి పెరుగుతుందని, మెత్తగానూ వస్తాయని చెబుతున్నారు.
- ఛోలే భటూరే, గుత్తి వంకాయ, మిర్చీ కా సలాన్, దహీ ఆలూ వంటి గ్రేవీ రెసిపీల్లో పల్లీలు, నువ్వులు, గసగసాలు, కొబ్బరి తురుము.. వంటివి వాడుతుంటారు. అయితే వీటితో పాటు కాస్త పుల్లటి పెరుగు కూడా వేస్తే కూర ఇట్టే నోరూరిస్తుందని.. గ్రేవీ మరింత చిక్కగానూ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- కర్డ్ రైస్ చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగు తాజాది అయి ఉండాలి. అయితే పుల్లటి పెరుగుతో కూడా రుచికరమైన పెరుగన్నం తయారుచేసుకోవచ్చంటున్నారు. అయితే పులుపుదనం నోటికి తగలకూడదంటే కాస్త తాలింపు పెడితే సరి అంటున్నారు.
- బ్రెడ్, ఇతర బేకింగ్ వంటకాలు తయారు చేసే క్రమంలో పిండిని పులియబెట్టడానికి ఈస్ట్ కలుపుతుంటాం. అయితే దీనికి బదులు కాస్త పుల్లటి పెరుగు వాడితే.. అందులోని ప్రొబయోటిక్ సమ్మేళనాలు పొట్ట ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయని.. జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఆయా పదార్థాలకు మృదుత్వం వస్తుంది.
- ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చికెన్ వింగ్స్, సలాడ్స్.. వంటివి క్రీమ్ ఛీజ్లో ముంచుకొని తినడం చాలా మందికి ఇష్టం. అయితే దీని తయారీలో కొద్దిగా పుల్లటి పెరుగు వాడితే నోటికి పుల్లపుల్లగా తగులుతుందని.. మరింత రుచికరంగానూ ఉంటుందని అంటున్నారు.
- మజ్జిగ చారు చాలామందికి ఫేవరెట్. అయితే దీన్ని సాధారణ పెరుగుతో కంటే పుల్లటి పెరుగుతో తయారు చేస్తే మరింత రుచిగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అదే విధంగా దహీ వడ కోసం సాధారణ పెరుగు కాకుండా.. కాస్త పుల్లబడిన పెరుగు ఉపయోగిస్తే రుచి బాగుంటుందని చెబుతున్నారు.
- పుల్లటి పెరుగును అలాగే తినడానికి ఇష్టపడని వారు దాన్ని పండ్ల రసాలు, స్మూతీస్ తయారీలో వాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే.. స్మూతీలకు కాస్త పెరుగు పులుపెక్కినా టేస్టీగానే ఉంటుంది. స్మూతీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు బ్లెండర్లో పండ్లు, తేనె, కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్తో పాటు కొద్దిగా పెరుగు వేసి.. బ్లెండ్ చేసుకుంటే రుచికి రుచీ.. ఆరోగ్యం కూడా అంటున్నారు.