రూపాయి ఖర్చులేకుండా పర్ఫెక్ట్ బాడీ - 'ఓపెన్ జిమ్' పరికరాలను ఉపయోగించే సరైన పద్ధతి ఇదే!
ఓపెన్ జిమ్ టు పర్ఫెక్ట్ ఫిట్నెస్ - ఏ పరికరాన్ని ఎలా వాడాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 10:59 AM IST
How to Use Open Gym Equipment : ఇంటికి దగ్గర్లోనే పార్క్ ఉంది. అందులోనే ఓపెన్ జిమ్ ఉంది. మరి ఫిట్నెస్ కోసం ఎక్కడికో దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరమేంటి? పరికరాలను సరిగ్గా ఉపయోగించడం తెలుసుకుని, శరీర సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తే సరి. పార్కులో ఉండే రంగురంగుల వ్యాయామ పరికరాలను చూస్తూ వెళ్లిపోకుండా, ఉపయోగించడం మొదలు పెడితే ఫిట్నెస్ సెషన్గా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఓపెన్ జిమ్లో ఉండే పరికరాలను ఎలా ఉపయోగిస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం నగర పాలక సంస్థలతో పాటు జిల్లా కేంద్రాలు, మున్సిపాలిటీల్లో ఓపెన్ జిమ్లు పెరుగుతున్నాయి. కాలనీలు, అపార్ట్మెంట్ ప్రాంగణాలు, పార్కుల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దాంతో ఇంటికి దగ్గర్లోనే అదీ ఉచితంగా, పచ్చని ప్రకృతి మధ్యలో వ్యాయామం చేసుకోవచ్చు. పనిగట్టుకుని జిమ్కు వెళ్లి, రూ.వేల ఫీజులు కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. అన్ని వయసుల వారూ వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే, ఓపెన్ జిమ్లోని పరికరాలను ఎలా ఉపయోగించాలో చాలా మందికి తెలియదు. మరి, ఏ పరికరాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోయింగ్ మెషీన్ :
ఇది చేతులు, వీపునకు మంచి వ్యాయామాన్ని అందిస్తుంది. దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలంటే, ముందుగా సీటుపై కూర్చొని హ్యాండిల్స్ను రెండు చేతులతో పట్టుకుని శరీరం వైపు నెమ్మదిగా లాగాలి. ఆ తర్వాత నియంత్రణతో తిరిగి ముందుకు రావాలి. ఈ కదలికలో చేతులు, భుజాలు, వీపు కండరాలు పనిచేస్తాయి. శరీరాన్ని నిటారుగా ఉంచుకుని చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు వ్యాయామ నిపుణులు.
ఎయిర్ వాకర్ :
ఇది నడకకు కొత్త రూపం ఇస్తుంది. దీన్ని ఉపయోగించడం ఎలాగంటే, కాళ్లను పెడ ల్స్పై ఉంచి, చేతులతో హ్యాండిల్స్ పట్టుకుని కాళ్లను ముందుకు, వెనక్కి కదిలించాలి. నడక, స్కీయింగ్ తరహాలో ఉండే ఈ కదలిక కాళ్లు, తొడలు, హిప్స్కు తేలికపాటి కార్డియో వ్యాయామాన్ని అందిస్తుందంటున్నారు.
హిప్ ట్విస్టర్ :
ఈ పరికరం హిప్స్, తొడలకు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఇది ఎలా ఉపయోగించాలంటే, కాళ్లను ప్లాట్ఫారమ్లపై ఉంచి, హ్యాండిల్స్ పట్టుకుని శరీరాన్ని ఎడమ, కుడి వైపులకు నెమ్మదిగా కదిలించాలి. ఇది హిప్స్, తొడ కండరాల కదలికకు ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.
షోల్డర్ వీల్ :
భుజాలకు కదలికను పెంచుతుంది. ఈ పరికరానికి ఉండే చక్రాన్ని చేతులతో పట్టుకుని తిప్పాలి. కొంతసేపు ఎడమ నుంచి కుడివైపు, మరికొంతసేపు కుడి నుంచి ఎడమవైపు తిప్పాలి. ఇది భుజాల కదలిక పరిధిని మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు.
ట్విస్టర్ :
ఈ పరికరాన్ని ఎలా ఉయోగించాలంటే, సీటుపై కూర్చొని హ్యాండిల్ పట్టుకుని శరీరాన్ని ఎడమ, కుడి వైపులకు తిప్పాలి. ఇది నడుము, పొట్ట చుట్టూ కదలికను పెంచుతుంది. కొవ్వు తగ్గాలంటే- మొత్తం శరీరానికి వ్యాయామంతో పాటు సమతుల ఆహారమూ అవసరమని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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సిట్అప్ బెంచ్ :
బెంచ్పై పడుకుని కాళ్లను స్థిరంగా ఉంచాలి. శరీరాన్ని నియంత్రణతో పైకి తీసుకువచ్చి తిరిగి కిందకు రావాలి. ఇది పొట్ట, కోర్ కండరాలను బలోపేతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు.
చెస్ట్ బ్యాక్ మెషీన్ :
ఇది పై శరీరానికి బలాన్నిస్తుంది. దీన్ని ఎలా వాడాలంటే, హ్యాండిల్స్ను ముందుకు నెట్టడం, వెనక్కి లాగడం చేయాలి. ముందుకు నెట్టేటప్పుడు ఛాతీ, భుజాలు, చేతులు, వెనక్కి లాగేటప్పుడు వీపు, చేతుల కండరాలు పనిచేస్తాయి.
స్పేస్ వాకర్ :
పెడల్స్పై కాళ్లు ఉంచి, పైభాగంలోని బార్ను పట్టుకుని నడుస్తున్నట్లుగా కాళ్లను ముందుకు, వెనక్కి కదిలించాలి. ఇది తేలికపాటి కార్డియో వ్యాయామానికి ఉపయోగపడుతుందని సూచిస్తున్నారు వ్యాయామ నిపుణులు.
ఎంత చేయాలి? అన్నీ అవసరమా?
ఓపెన్ జిమ్లో పరికరాలు ఉన్నాయని మొదటి రోజే ఎక్కువసేపు చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. కొత్తగా ప్రారంభించేవారు తక్కువ సమయం, తక్కువ రౌండ్లతో మొదలుపెట్టి క్రమంగా పెంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. మీ వయసు, శారీరక సామర్థ్యాన్ని బట్టి నిర్ణయించుకోవాలి. ఒక కసరత్తు నుంచి మరో కసరత్తు మధ్యలో విరామం తీసుకోవాలి. ఓపెన్ జిమ్లో ఉన్న ప్రతి పరికరాన్ని ఒకే రోజు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. రోజుకు నాలుగైదు పరికరాలను ఎంచుకుని, మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ వ్యాయామం చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
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