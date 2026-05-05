రసం తీసి "నిమ్మ తొక్కలు" పడేస్తున్నారా?- ఇలా వాడితే ఎన్నో బెనిఫిట్స్!
-నిమ్మరసం తీసినాక పనికిరావని తొక్కలు డస్టబిన్లో వేస్తున్నారా? - కానీ వాటితో కూడా ఎన్నో పనులు పూర్తి!
How to Use Lemon Peels (Getty Images)
Published : May 5, 2026 at 8:37 PM IST
How to Use Lemon Peels: నిమ్మకాయ ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు చేస్తుందో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ముఖ్యంగా నిమ్మలో శరీరానికి చాలా ఉపయోగకరమైన విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఇది చాలా బాగా తోడ్పడుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా సమ్మర్లో ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగుతుంటారు. అయితే, సందర్భమేదైనా మెజార్టీ పీపుల్ నిమ్మకాయలు కోసి రసాన్ని తీసినప్పుడు వాటి తొక్కలను డస్ట్బిన్లో పడేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? పనికి రావని బయటపడేసే నిమ్మ తొక్కలతో కూడా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- కొన్ని పండ్లను కట్ చేస్తున్నప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా బీట్రూట్, స్ట్రాబెర్రీ, నేరేడు వంటి ఫ్రూట్స్ను కట్ చేస్తున్నప్పుడు చేతులు రంగు మారుతుంటాయి. దీంతో ఎంత రుద్దినా ఆ మరకలు ఓ పట్టాన పోవు. అయితే ఆ మరకలు పోయి చేతులు శుభ్రంగా ఉండాలంటే నిమ్మ తొక్కలతో రుద్దుకుంటే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- కిచెన్ సింక్ ముఖ్యంగా స్టీల్ సింక్ను ఉపయోగిస్తుంటే తొందరగా జిడ్డుగా మారుతుంది. ఇక ఈ జిడ్డును వదిలించాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. అయితే జిడ్డుగా మారిన వంటింటి సింకును నిమ్మచెక్క, డిష్వాష్తో రుద్దితే ఈజీగా శుభ్రపడుతుందని.. దుర్వాసనలూ దూరమవుతాయని చెబుతున్నారు.
- కాలం ఏదైనా చెమట వల్ల షూస్ దుర్వాసన వస్తుంటాయి. అలాగని ప్రతిసారీ వాటిని శుభ్రం చేయలేం. అలా చేస్తే కొన్నిసార్లు బూట్లు పాడవుతుంటాయి. అలాంటప్పుడు నిమ్మతొక్కలు ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండబెట్టిన నిమ్మచెక్కలని వాటిలో వేసి ఉంచితే దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- టవల్స్, దుస్తులపై పడిన కొన్ని మరకలు ఓ పట్టాన వదలవు. బాగా రుద్దితే దుస్తులు చిరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు నిమ్మ తొక్కలు, వంటసోడా మ్యాజిక్ చేస్తాయని అంటున్నారు. ఒక బకెట్లోకి నిమ్మ తొక్కలు, బేకింగ్ సోడా వేసి నీరు పోసి అందులో వాటిని కొద్దిసేపు నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఉతికితే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు వంటివి కట్ చేయడానికి ఉపయోగించే చాపింగ్ బోర్డ్ తొందరగా మురికిగా మారుతుంది. అదే విధంగా దుర్వాసన కూడా వస్తుంది. అయితే వాడేసిన నిమ్మచెక్కలని ఉప్పులో ముంచి వాటితో కాయగూరల బోర్డుని రుద్దితే అది శుభ్రపడుతుందని అంటున్నారు. అలాగే వాటిపై ఏవైనా మరకలున్నా అవి తొలగిపోయి.. మంచి సువాసన వస్తుందని చెబుతున్నారు.
- హౌజ్ క్లీనింగ్తో పోలిస్తే బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ కాస్త కష్టమైన పనే. ఆ మరకలు ఓ పట్టాల వదలవు. అయితే టైల్స్పైన ఉన్న సబ్బు మరకలు, ట్యాప్లపైన ఉన్న జిడ్డు మరకలు పోవడానికి నిమ్మతొక్కలను వాడవచ్చని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా కొద్దిగా వెనిగర్లో నిమ్మతొక్కలను వేసి రాత్రంతా నానబెట్టి, మరుసటి రోజున కాసిన్ని నీళ్లు కలిపి ఓ సీసాలో పోసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే చేసుకుంటూ క్లీన్ చేసుకుంటే బాత్రూమ్ ఈజీగా శుభ్రం అవుతుందని అంటున్నారు.
- నిమ్మలో సిట్రిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీంతో వీటి తొక్కలు క్లీనింగ్ ఏజెంట్గా మురికిని ఇట్టే మాయం చేస్తాయంటున్నారు. ఇందుకోసం.. గుప్పెడు నిమ్మ తొక్కలను తీసుకుని ఓ ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో వేయాలి. ఆపై ఇందులో ఆరు చెంచాల వైట్ వెనిగర్ వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి. ఈ లిక్విడ్ని రెండు లేదా మూడువారాలు నాననివ్వాలి. అనంతరం దీన్ని వడకట్టి సమపాళ్లలో నీటిని కలిపితే ఆల్పర్పస్ క్లీనర్ రెడీ అవుతుంది. లిక్విడ్ని స్ప్రేబాటిల్లో నింపి తలుపులు, కిటికీలు, టీపాయి అద్దాలు, పొయ్యి చుట్టుపక్కల దిమ్మె, వంటింట్లోని సింక్ వంటివాటిపై స్ప్రేచేసి 10 నిమిషాల తర్వాత తుడిస్తే చాలు. మురికి తొలగిపోయి తళతళా మెరుస్తాయంటున్నారు.
- రోజూ ఆహార పదార్థాలు వేడి చేసే క్రమంలో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో కొన్ని అవశేషాలు ఉండిపోయి వేడికి ఎండిపోతాయి. వాటిని సాధారణంగా శుభ్రం చేయడం కష్టమవుతుంది. ఇలాంటప్పుడు గుప్పెడు నిమ్మతొక్కల ముక్కలను వాటర్ నింపిన బౌల్లో వేసి 5 నిమిషాల పాటు మైక్రోవేవ్లో ఉంచి వేడి చేయాలి. దీంతో నిమ్మరసం ఆవిరి లోపలంతా వ్యాప్తి చెందుతుంది. తర్వాత మెత్తని వస్త్రంతో తుడిస్తే సరిపోతుందని అంటున్నారు.