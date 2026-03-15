"ఇండక్షన్ స్టవ్" వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అసలుకే ముప్పు!
- గ్యాస్ కొరత వేళ పెరిగిన ఇండక్షన్ స్టవ్ల వాడకం - ప్రమాదాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : March 15, 2026 at 1:00 PM IST
Usage Tips for Induction Stove : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ ప్రభావం మన వంటింటిపైనా ప్రభావం చూపిస్తోంది. ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న గ్యాస్ కొరత, ధరలు సామాన్యులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అందరూ వంటగ్యాస్ కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చూసుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది ఇండక్షన్ కుక్ టాప్లను కొనేస్తున్నారు. అయితే, మామూలు స్టవ్తో పోలిస్తే ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడకంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. లేదంటే ఒక్కోసారి విద్యుత్ షాక్ లేదా లోపల షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, మరికొన్ని సమస్యలు ఎదురుకావొచ్చంటున్నారు. మరి, ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉపయోగించేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పాత్రల విషయంలో..
ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడుతున్నప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు దానికి సరిపోయే పాత్రలనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే చిన్న పాన్లను ఈ స్టవ్ సెన్సర్ గుర్తించకపోవచ్చు. అలాగని అతి పెద్దవి తీసుకుంటే ఆహార పదార్థాలు సమానంగా ఉడక్కపోవచ్చు. అందుకే, కుకింగ్ రింగ్ను కప్పి ఉంచే పరిమాణంలో ఉండే పాత్రలను ఎంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, నార్మల్ స్టవ్ మాదిరిగా ఇండక్షన్ స్టవ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత దానిపై ఖాళీ పాత్రల్ని పెట్టకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే వేగంగా వేడెక్కి అడుగు పాడయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
క్లీనింగ్ విషయంలో..
ఇండక్షన్ స్టవ్ను క్లీన్ చేసే క్రమంలో వాటర్ యూజ్ చేయకుండా మెత్తని క్లాత్తో మాత్రమే తుడవాలి. అలాగని తడి వస్త్రంతో తుడవడం చేయొద్దు. అదేవిధంగా, తడిచేతులతో బటన్లు నొక్కడం చేయకండి. కుకింగ్ టైమ్లో నీళ్లు లోపలికి పోకుండా జాగ్రత్త పడండి. లేదంటే ప్రమాదాలు ఎదురుకావొచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇండక్షన్ స్టవ్ పై భాగం గాజుతో ఉంటుంది. అందుచేత ఏవైనా పదార్థాలు పడితే వెంటనే పొడి క్లాత్తో తుడిచేయడం చేయాలి. ముఖ్యంగా గాజు ఉపరితలంపై గీతలు పడకుండా ఉండాలంటే పాత్రలను లాగడం చేయొద్దంటున్నారు. అలాగే, ఇండక్షన్ స్టవ్కి ఉన్న రంధ్రాల్లో దుమ్ము, ధూళి చేరకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
విద్యుత్ జాగ్రత్తలు :
- ఇండక్షన్ స్టవ్ అనేది విద్యుత్తో నడుస్తుంది. అందుకే, దీనిని వీలైనంత వరకు చెక్క టేబుల్పై పెట్టడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే సెరామిక్ టైల్స్, సిమెంట్ ఫ్లోర్ పైన అయినా పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు.
- అంతేకానీ, మెటల్ టేబుల్ పైన మాత్రం అస్సలు పెట్టకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే దీనివల్ల షాక్ కొట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఈ స్టవ్ వినియోగానికి ఎక్కువ విద్యుత్ అవసరం పడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని కనీసం 15 వాట్ ఆంప్లిఫైయర్ల పవర్ సాకెట్కు మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. లేదంటే వైర్లు కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలానే, ఇంటికి అందే విద్యుత్ సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా ఉంటేనే ఇండక్షన్ స్టవ్ను ఉపయోగించడం బెటర్ అంటున్నారు.
- ఇకపోతే ఇండక్షన్ స్టవ్ ప్లగ్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎక్స్టెన్షన్ ప్లగ్ బాక్సులకు అనుసంధానించకూడదు. అలాగే, కుకింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక డైరెక్ట్గా మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయకండి.
- ముందుగా పవర్ బటన్ ఆపితే లోపల ఉన్న ఫ్యాన్ సిస్టమ్ను చల్లబరిచి ఆగిపోతుంది. ఆ తర్వాతే ప్లగ్ తీయడం చేయాలి. అంతేకాకుండా, స్టవ్కి ఏమైనా పగుళ్లు వచ్చినట్లు అనిపిస్తే దానిని యూజ్ చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
వీటిని పక్కన పెట్టొద్దు!
కొంతమంది గ్యాస్ స్టవ్ పక్కనే ఇండక్షన్ స్టవ్ను ఉంచుతుంటారు. దీనివల్ల సాధారణ సమయాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండకపోవచ్చు. కానీ, ఎప్పుడైనా పొరపాటున గ్యాస్ లీకైతే మాత్రం తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఈ స్టవ్ను నార్మల్ స్టవ్ పక్కన కాకుండా కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్పై వేర్వేరు చోట్ల అమర్చుకోవడం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఇండక్షన్ స్టవ్ పక్కన మ్యాగ్నెట్తో పనిచేసే వస్తువులేవి కూడా పెట్టొద్దు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్కార్డులు, స్మార్ట్ఫోన్లు వంటి వాటిని ఇండక్షన్ నుంచి వచ్చే విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు పాడుచేస్తాయంటున్నారు. అలాగే, స్టవ్ దగ్గర్లో ఎలాంటి లోహ సామగ్రిని ఉంచకూడదని సూచిస్తున్నారు.
మరికొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు :
- ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు విద్యుదయస్కాంత శక్తి ద్వారా పాత్ర అడుగు భాగాన్ని త్వరగా హీట్ చేస్తాయి. కాబట్టి, ముందు స్టవ్ మీద పాత్రను పెట్టి తర్వాత కూరగాయలు, పోపు గింజలు వెతుక్కోవడం చేస్తే అవి మాడిపోతాయి. అందుకే, కావలసిన సరకులన్నీ ముందుగా రెడీ చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకుని కుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది.
- అన్నిరకాల పాత్రలనూ ఈ స్టవ్ మీద పెట్టి వండలేం. ముఖ్యంగా వంట చేసే గిన్నెల అడుగు సమానంగా ఉండాలి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, క్యాస్ట్ ఐరన్ మ్యాగ్నెటిక్ పాట్స్ మాత్రమే దీనిపై పని చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అంతేకాదు, దిగువభాగంలో మ్యాగ్నెటిక్ లేయర్ ఉన్నప్పుడు మినహా అల్యూమినియం, రాగి, మట్టి, గాజు పాత్రలు ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద వండటానికి పనిచేయవు. ఫస్ట్ టైమ్ వాడుతున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మ్యాగ్నెట్ టెస్ట్ చేసి వాడుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
