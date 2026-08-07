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హెయిర్​ డ్రైయర్​ వాడుతున్నారా? - జుట్టు డ్యామేజ్​ జరగొద్దంటే ఇలా చేయాల్సిందేనట!

- జుట్టు ఆరబెట్టుకోవడానికి సహా స్టైలింగ్​ కోసం హెయిర్​ డ్రైయర్​ వినియోగిస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే మంచిదని నిపుణులు సూచన!

How to Use Hair Dryer
How to Use Hair Dryer (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 10:40 AM IST

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How to Use Hair Dryer: ఒకప్పుడు తలస్నానం చేశాక జుట్టును ఆరబెట్టుకోవాలంటే టవల్​తో తుడిచి ఎండలో కొద్దిసేపు అలా నిలబడేవారు. కానీ కాలక్రమేణా ఆ పద్ధతి పాతబడింది. ఇప్పుడు జుట్టును తడిగా లేకుండా చూసుకోవడానికి హెయిర్​ డ్రైయర్లు వాడుతున్నారు. ఇక ఫంక్షన్లు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో జుట్టు అందంగా కనిపించాలంటే ఇవి తప్పనిసరి అయ్యాయి. అయితే ఇలా హెయిర్​ డ్రైయర్లను ఇష్టారీతిన వాడటం వల్ల జుట్టుకు పలు రకాల నష్టాలు చేకూరుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే హెయిర్​ డ్రైయర్లు వాడేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

హెయిర్​ డ్రైయర్​ వాడటం వల్ల కలిగే నష్టాలు:

  • జుట్టుపై ఉండే రక్షణ పొరను క్యూటికల్​ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే డ్రైయర్స్​ వాడేటప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే అధిక వేడి ఈ క్యూటికల్​ను దెబ్బతీసి జుట్టును రఫ్​గా మారుస్తుందని, దీంతో అది సహజత్వాన్ని కోల్పోతుందని చెబుతున్నారు.
  • ఇక డ్రైయర్​ను జుట్టుకు మరీ దగ్గర పెట్టడం వల్ల కుదుళ్లలోని తేమ తగ్గి, చుండ్రు, దురద, సమస్యలు రావొచ్చంటున్నారని పేర్కొంటున్నారు.
  • హెయిర్​ డ్రైయర్​ను అదే పనిగా వాడటం వల్ల కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు ఊడిపోవచ్చని, బలహీనపడిన వెంట్రుకల దువ్వినప్పుడు, చేత్తో తాకినప్పుడు మధ్యలోకి తెగిపోవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • అధికంగా డ్రైయర్​ వినియోగిస్తే జుట్టు క్రమక్రమంగా బలహీనపడి చివర్లు చిట్లడం ప్రారంభమవుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే జుట్టులో ఉండే తేమ పోయి పొడిగా తయారవుతుందని చెబుతున్నారు.

ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: హెయిర్​ డ్రైయర్​ వాడకం విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందులో

  • డ్రైయర్​ వాడేముందు తప్పనిసరిగా హీట్​ ప్రొటెక్టెంట్​ స్ప్రే, సీరమ్​ రాసుకోవాలని, ఇది జట్టుపై ఒక రక్షణ పొరలా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
  • చల్లని గాలి, తక్కువ వేడి ఉండే కూల్​మోడ్​ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. జుట్టుకు కనీసం 15 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల దూరంలో డ్రైయర్​ను ఉంచాలంటున్నారు.
  • ఒకేచోట నిలకడగా ఉంచకుండా, జుట్టు అంతటా అటుఇటూ కదుపుతూ డ్రైయర్​ను ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు.
  • తడిజుట్టు, నీళ్లు కారుతున్నప్పుడు నేరుగా వాడకూడదని, జుట్టు కనీసం 70 నుంచి 80 శాతం ఆరిన తర్వాతే వాడాలంటున్నారు.

ఎలాంటి డ్రైయర్​లు వాడాలి: డ్రైయర్​ను కేవలం బ్రాండ్​ లేదా ధర ఆధారంగా మాత్రమే కాకుండా కొన్ని ముఖ్యమైన సాంకేతిక ఫీచర్లున్న వాటిని ఎంచుకోవాలంటున్నారు. దీంతోపాటు జుట్టు రకాన్ని బట్టి నిర్ణయించుకోవాలని చెబుతున్నారు. జుట్టు వేడి వల్ల దెబ్బతినకుండా రక్షించే టెక్నాలజీ ఉందో, లేదో చూడాలంటున్నారు.

  • అయాన్​ టెక్నాలజీ: ఇది జుట్టును పీచులా మారకుండా, మెరిసేలా చేస్తుందని.. త్వరగా ఆరబెట్టడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • సిరామిక్​/టూర్మలైన్​: ఇవి డ్రైయర్​లోని ఉష్ణోగ్రతను జుట్టు మొత్తం సమానంగా విస్తరించేలా చేస్తాయని, దీని ద్వారా ఒకే చోట ఎక్కువ వేడిపడకుండా ఉంటుందంటున్నారు.
  • సెట్టింగ్​, ఫీచర్లు: హెయిర్​ డ్రైయర్లలో మల్టిపుల్​ హీట్​, కూల్​ షాట్​, స్పీడ్​ సెట్టింగ్స్​ ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఇవి జుట్టును ఆరబెట్టిన తర్వాత చల్లని గాలితో జుత్తు పొరలను దృఢంగా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • వోల్టేజ్​: 1500 నుంచి 2000 వోల్టేజ్​ ఉండే డ్రైయర్లు కొనడం మంచిదని, వీటిని ఇంట్లో ఉండే కరెంట్​తోటి ఈజీగా వాడుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

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