హెయిర్ డ్రైయర్ వాడుతున్నారా? - జుట్టు డ్యామేజ్ జరగొద్దంటే ఇలా చేయాల్సిందేనట!
- జుట్టు ఆరబెట్టుకోవడానికి సహా స్టైలింగ్ కోసం హెయిర్ డ్రైయర్ వినియోగిస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే మంచిదని నిపుణులు సూచన!
Published : August 7, 2026 at 10:40 AM IST
How to Use Hair Dryer: ఒకప్పుడు తలస్నానం చేశాక జుట్టును ఆరబెట్టుకోవాలంటే టవల్తో తుడిచి ఎండలో కొద్దిసేపు అలా నిలబడేవారు. కానీ కాలక్రమేణా ఆ పద్ధతి పాతబడింది. ఇప్పుడు జుట్టును తడిగా లేకుండా చూసుకోవడానికి హెయిర్ డ్రైయర్లు వాడుతున్నారు. ఇక ఫంక్షన్లు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో జుట్టు అందంగా కనిపించాలంటే ఇవి తప్పనిసరి అయ్యాయి. అయితే ఇలా హెయిర్ డ్రైయర్లను ఇష్టారీతిన వాడటం వల్ల జుట్టుకు పలు రకాల నష్టాలు చేకూరుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే హెయిర్ డ్రైయర్లు వాడేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
హెయిర్ డ్రైయర్ వాడటం వల్ల కలిగే నష్టాలు:
- జుట్టుపై ఉండే రక్షణ పొరను క్యూటికల్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే డ్రైయర్స్ వాడేటప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే అధిక వేడి ఈ క్యూటికల్ను దెబ్బతీసి జుట్టును రఫ్గా మారుస్తుందని, దీంతో అది సహజత్వాన్ని కోల్పోతుందని చెబుతున్నారు.
- ఇక డ్రైయర్ను జుట్టుకు మరీ దగ్గర పెట్టడం వల్ల కుదుళ్లలోని తేమ తగ్గి, చుండ్రు, దురద, సమస్యలు రావొచ్చంటున్నారని పేర్కొంటున్నారు.
- హెయిర్ డ్రైయర్ను అదే పనిగా వాడటం వల్ల కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు ఊడిపోవచ్చని, బలహీనపడిన వెంట్రుకల దువ్వినప్పుడు, చేత్తో తాకినప్పుడు మధ్యలోకి తెగిపోవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- అధికంగా డ్రైయర్ వినియోగిస్తే జుట్టు క్రమక్రమంగా బలహీనపడి చివర్లు చిట్లడం ప్రారంభమవుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే జుట్టులో ఉండే తేమ పోయి పొడిగా తయారవుతుందని చెబుతున్నారు.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: హెయిర్ డ్రైయర్ వాడకం విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందులో
- డ్రైయర్ వాడేముందు తప్పనిసరిగా హీట్ ప్రొటెక్టెంట్ స్ప్రే, సీరమ్ రాసుకోవాలని, ఇది జట్టుపై ఒక రక్షణ పొరలా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- చల్లని గాలి, తక్కువ వేడి ఉండే కూల్మోడ్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. జుట్టుకు కనీసం 15 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల దూరంలో డ్రైయర్ను ఉంచాలంటున్నారు.
- ఒకేచోట నిలకడగా ఉంచకుండా, జుట్టు అంతటా అటుఇటూ కదుపుతూ డ్రైయర్ను ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు.
- తడిజుట్టు, నీళ్లు కారుతున్నప్పుడు నేరుగా వాడకూడదని, జుట్టు కనీసం 70 నుంచి 80 శాతం ఆరిన తర్వాతే వాడాలంటున్నారు.
ఎలాంటి డ్రైయర్లు వాడాలి: డ్రైయర్ను కేవలం బ్రాండ్ లేదా ధర ఆధారంగా మాత్రమే కాకుండా కొన్ని ముఖ్యమైన సాంకేతిక ఫీచర్లున్న వాటిని ఎంచుకోవాలంటున్నారు. దీంతోపాటు జుట్టు రకాన్ని బట్టి నిర్ణయించుకోవాలని చెబుతున్నారు. జుట్టు వేడి వల్ల దెబ్బతినకుండా రక్షించే టెక్నాలజీ ఉందో, లేదో చూడాలంటున్నారు.
- అయాన్ టెక్నాలజీ: ఇది జుట్టును పీచులా మారకుండా, మెరిసేలా చేస్తుందని.. త్వరగా ఆరబెట్టడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- సిరామిక్/టూర్మలైన్: ఇవి డ్రైయర్లోని ఉష్ణోగ్రతను జుట్టు మొత్తం సమానంగా విస్తరించేలా చేస్తాయని, దీని ద్వారా ఒకే చోట ఎక్కువ వేడిపడకుండా ఉంటుందంటున్నారు.
- సెట్టింగ్, ఫీచర్లు: హెయిర్ డ్రైయర్లలో మల్టిపుల్ హీట్, కూల్ షాట్, స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఇవి జుట్టును ఆరబెట్టిన తర్వాత చల్లని గాలితో జుత్తు పొరలను దృఢంగా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
- వోల్టేజ్: 1500 నుంచి 2000 వోల్టేజ్ ఉండే డ్రైయర్లు కొనడం మంచిదని, వీటిని ఇంట్లో ఉండే కరెంట్తోటి ఈజీగా వాడుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
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