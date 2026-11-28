'ఫొటో తీస్తే తెగులు చెప్పేస్తుంది' - క్యాబ్ బుక్ చేసినట్టు డ్రోన్లూ వస్తాయి - రైతులకు AI 'యాప్లు'!
AI Agriculture Apps : ఎరువుల లెక్కల నుంచి పంట లాభాల దాకా - అన్నదాతకు అండగా నిలుస్తున్న స్మార్ట్ యాప్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:41 AM IST
Free Farming Apps : రైతు అనగానే తలపాగా చుట్టి, పంచె కట్టి, నాగలిపట్టిన రూపమే నేటికీ మన కళ్ల ముందు మెదులుతూ ఉంటుంది. కానీ, ఇప్పుడు కొన్ని ఉచిత యాప్లు ఆ ముఖచిత్రాన్ని మార్చే పనిలో ఉన్నాయి. అన్నదాతల పనిని సులభతరం చేస్తూ కొత్తతరం ఏఐని రైతు నేస్తంగా మారుస్తున్నాయి. విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి పంట కోతకు వచ్చి మార్కెట్కు చేరే వరకు, ప్రతి దశలోనూ ఒక నిపుణుడిలా తోడుంటూ రైతులను స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ వైపు నడిపిస్తున్నాయి. మరి, అన్నదాతలకు అండగా నిలుస్తున్న ఆ ఫ్రీ యాప్లు ఏంటి? ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి? ఏవిధంగా వాడాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఫార్మర్ చాట్ యాప్ :
మీ పొలంలోని మొక్కల ఆకులు రంగు మారినా, మచ్చలు ఏర్పడినా లేదా ఎదుగుదల ఆగిపోయి గిడసబారినా ఇక ఏమాత్రం ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. ఈ భాగాన్ని ఫొటో తీసి "డిజిటల్ గ్రీన్ ఇండియా ‘ఫార్మర్ చాట్" యాప్కు పంపిస్తే చాలు. మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారు, ఏ పంట సాగుచేస్తున్నారు అనే వివరాలను అదే స్వయంగా గుర్తించి, పంటకొచ్చిన సమస్య ఏమిటో తెలియజేస్తుంది. అంతేకాదు, దానికి పరిష్కారంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? ఏ సేంద్రియ ఎరువులు లేదా పురుగు మందులు వాడాలి అనే విషయాలను తెలుగులోనే వివరిస్తుంది. రాబోయే మూడు రోజుల వాతావరణ అంచనాలను బట్టి విత్తనాలు ఎప్పుడు నాటాలి, పొలానికి నీరు ఎప్పుడు పెట్టాలి వంటి ముందస్తు సూచనలను కూడా అందిస్తుంది. కేవలం ఫొటోలే కాకుండా టెక్ట్స్ లేదా వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా కూడా రైతులు తమ సందేహాలను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ శాఖలు దశాబ్దాల తరబడి సాగుపైన ఎంతో విలువైన పరిశోధనలు చేస్తున్నా, ఆ సమాచారం క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు చేరట్లేదన్న ఆలోచనతో 20028లో కొందరు యువకులు "డిజిటల్ గ్రీన్ ఇండియా" అనే సంస్థను ప్రారంభించారు. రైతు మిత్ర సంఘాల సహకారంతో శాస్త్రీయ సాగు పద్ధతులను లక్షలాది మంది అన్నదాతలకు చేరువ చేశారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మిరప రైతులతో కలిసి పనిచేసి, వారి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వేలాది అవగాహన వీడియోలను రూపొందించారు. ఆ వీడియోలు, యూనివర్సిటీల పరిశోధనా పత్రాలు, ప్రభుత్వ సూచనలన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తెస్తూ 2024లో "ఫార్మర్ చాట్" యాప్ను రూపొందించింది డిజిటల్ గ్రీన్ ఇండియా. ప్రసిద్ధ ఏఐ సంస్థ "ఓపెన్ ఏఐ"(Open AI) దీనికి సేవాదృక్పథంతో సాంకేతిక సహకారం అందిస్తోంది. రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఈ యాప్ 20 లక్షలమంది రైతులకు చేరువైంది.
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ఆంధ్రాలో 'ఆల్-ఇన్-వన్' :
గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లికి చెందిన యువరైతు మణి తన పొలంలో పురుగుమందుల పిచికారీకి డ్రోన్లు వాడుతుంటాడు. అయితే, గతంలో ఆ డ్రోన్ నిర్వాహకులను సంప్రదించి, వాటిని పొలానికి రప్పించడానికి కనీసం రెండు గంటలకు పైగా టైమ్ పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు నగరాల్లో ఉబర్, ఓలా క్యాబ్లను బుక్ చేసుకుంటున్నంత సులభంగా మణి తన పొలానికి డ్రోన్లు బుక్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు! ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన "ఏపీఎయిమ్స్ 2.0 యాప్" దాన్ని సాధ్యం చేస్తోంది. తన గ్రామానికి సమీపంలో ఎక్కడెక్కడ డ్రోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి, అవి ఎంతసేపట్లో పొలానికి చేరుకుంటాయి, ధర ఎంత తీసుకుంటారు వంటి వివరాలన్నీ ఈ యాప్ చిటికెలో చెప్పేస్తోంది. కేవలం డ్రోన్లు మాత్రమే కాదు దుక్కి దున్నడానికి, పంట కోతలకు అవసరమైన ఇతర వ్యవసాయ యంత్రాలను కూడా మణి ఇదే తరహాలో బుక్ చేసుకుంటూ, సమయాన్ని ఆదా చేసుకుంటున్నాడు.
ఈ యాప్ చేస్తున్న అద్భుతాలు ఇక్కుడితో ఆగిపోలేదు. మణి తన పొలంలోకి అడుగుపెట్టగానే "మీ పొలానికి ఏదో తెగులు సోకినట్టుంది, ఓసారి చూసుకోండి" అని, "నీళ్ళు తగ్గాయేమో గమనించండి" అని అలర్ట్ కూడా ఇస్తోంది ఈ యాప్. శాటిలైట్ సాంకేతికత సాయంతో దీన్ని సాధ్యం చేస్తోంది. అంతేకాదు, ఈ-క్రాప్ నమోదును సులభతరం చేస్తూ, రైతులకు పంటబీమా అందడంలోనూ సాయపడుతోంది. ఇలా రైతులకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్న ఈ ఉచిత యాప్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోసం 'వాసర్ ల్యాబ్స్' అన్న సంస్థ రూపొందించించగా, ఇందులోని ఏఐ మోడల్స్ అభివృద్ధికి బిల్గేట్స్కు చెందిన గేట్స్ ఫౌండేషన్ సాంకేతిక సహకారం అందించింది. ప్రారంభమైన కేవలం ఐదు నెలల్లోనే ఆరున్నర లక్షలమంది రైతులు ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం విశేషం.
కొత్తగా కాడిపట్టారా?
ఇటీవలి కాలంలో పెద్ద నగరాల్లో ఉద్యోగాలు మానుకుని సేద్యం వైపు యువత ఆసక్తి చూపుతోంది. అలాంటి నవతరం రైతులతో పాటు, శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో ఆధునిక వ్యవసాయం చేయాలనుకునే పాత రైతులకు ఈ యాప్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే, "కృషి-ఇ" యాప్. ప్రముఖ సంస్థ మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర ఈ ఉచిత యాప్ను డెవలప్ చేసింది. మీకు ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది, అందులో ఏ పంట సాగు చేయబోతున్నారు, ఎప్పుడు నాట్లు వేస్తున్నారు అనే ప్రాథమిక వివరాలను ఈ యాప్లో నమోదు చేస్తే చాలు.
అప్పటి నుంచీ రోజూ మీరు ఏ పూట నీళ్ళు పెట్టాలో, ఏ రోజు కలుపు తీయాలో, ఎరువులు ఎప్పుడు వేయాలో మీకు తెలియజేస్తూ వస్తుంది. వారం వారం ఒక స్పష్టమైన చెక్లిస్ట్ను పంపిస్తుంది. అంతేకాదు, మీ పొలానికి ఎరువులు కానీ పురుగు మందులు కానీ ఎక్కువో తక్కువో కాకుండా కచ్చితంగా ఎంత అవసరమో ఇందులోని 'ఫెర్టిలైజర్ అండ్ స్ప్రే క్యాల్క్యులేటర్' లెక్కగట్టి చెబుతుంది. సాగులో అయ్యే మీ రోజువారీ ఖర్చుల్ని రాసుకునే లెడ్జర్ సౌకర్యం కూడా ఇందులో ఉంది. ఇక పంట అమ్మకాల తర్వాత మనకు మిగిలిన నికర ఆదాయం ఎంతో ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఈ యాప్కు అనుబంధంగా భూసార పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు ట్రాక్టర్లు, ఇతర వ్యవసాయ పనిముట్లను అద్దెకిచ్చే సహాయక కేంద్రాలను కూడా మహీంద్ర సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది.
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