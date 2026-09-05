వానాకాలమని 'ఏసీ' వాడట్లేదా? - ఇలా చేయకపోతే 'తుప్పు' పడుతుంది!
మీ ఇంట్లో 'ఏసీ' ఉందా? - వర్షాకాలం ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నష్టపోతారంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 2:38 PM IST
Monsoon Care Tips for AC : వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండటంతో నిన్న మొన్నటి వరకు బాగా వాడినా ఏసీల వినియోగం తగ్గించేస్తుంటారు చాలా మంది. మరికొందరైతే వాటిని అస్సలు వాడరు. అయితే, వానాకాలంలో ఏసీలను వాడినా, వాడకపోయినా కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పని తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో గాలిలో అధికంగా ఉండే తేమతో ఏసీ భాగాలు త్వరగా తుప్పు పట్టే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దాంతో పాటు పైపుల లీకేజీలతో ఇంటిలోకి వర్షపు నీరు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు. మరి, వానాకాలం ఏసీని ఎలా వాడితే మంచిది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తుప్పుపట్టకుండా చూసుకోవచ్చు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఏసీ ఇలా వాడితే బెటర్!
వానాకాలంలోనూ ఉక్కపోతను చూస్తుంటాం. అలాంటి టైమ్లో ఏసీని సాధారణ కూల్ మోడ్లో కాకుండా 'డ్రై మోడ్'(రిమోట్పై చినుకు గుర్తు) లేదా ఫ్యాన్ మోడ్లో ఉంచడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది రూమ్లోని అదనపు తేమను పూర్తిగా లాగేయంతో పాటు కంప్రెసర్పై లోడ్ తగ్గిందని చెబుతున్నారు. వర్షాకాలమని చాలా మంది ఏసీని ఆన్ చేయకుండా పూర్తిగా పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. అయితే, అలా చేయొద్దంటున్నారు. వారానికి లేదా పది రోజులకొకసారైనా కనీసం 15-20 నిమిషాలు ఫ్యాన్ లేదా డ్రై మోడ్లో పెడితే మోటార్ జామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అలాగే, కాయిల్స్పై తేమ చేరకుండా మంచి కండిషన్లో ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
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ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు :
- ఏసీలోని ఫిల్టర్లు శుభ్రంగా ఉన్నాయో లేదో అప్పుడప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. లేదంటే ఈ సీజన్లో గాలిలో అధికంగా ఉండే తేమతో ఫిల్టర్లపై దుమ్ము, బూజు, సూక్ష్మజీవులు చేరి దుర్వాసనతో పాటు శ్వాసకోశ సంబంధ ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రెండు వారాలకోసారి ఇండోర్ యూనిట్ ఫిల్టర్లను తీసి శుభ్రమైన నీటితో కడిగి, ఆరబెట్టి తిరిగి సెట్ చేసుకోవాలి.
- ఏసీల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగాలైన కంప్రెసర్, కండెన్సర్ లాంటి వ్యవస్థలు ఔట్డోర్ యూనిట్లో ఉంటాయి. ఇంటి బయట ఉండే ఇది వానకు తడిసినా ఏమీ కాదు. కానీ దాని చుట్టుపక్కల వాటర్ నిలిచే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రధానంగా డ్రైన్ పైపు(నీరు బయటకు వెళ్లే పైపు)లో ఏదైనా పేరుకుపోతే ఏసీ లోపలి యూనిట్ నుంచి రూమ్లోకి నీరు లీకయ్యే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- సమ్మర్లో ఉండే వేడికి పైపులు కొంతమేర పాడైపోయి లీకేజీకి కారణం అవుతుంటాయి. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు పైపులో బ్లాక్లు లేకుండా చూసుకోవాలి.
- ఏసీలోని కంప్రెసర్, కండెన్సర్ భాగాలకు వాన నీరు డైరెక్ట్గా చేరకుండా ప్రత్యేక వాటర్ఫ్రూఫ్ కవర్లు, సేఫ్టీ షీల్డ్లు వాడడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
- ఏసీని రోజు మొత్తం వాడకుండా అవసరం మేరకే ఉపయోగించాలి. అలాగే, ఏసీ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు కొద్దిసేపు కిటికీలు ఓపెన్ చేస్తే, గదిలోకి స్వచ్ఛమైన గాలి ప్రసరిస్తుందంటున్నారు.
ఎక్కువైనా, తక్కువున్నా ప్రమాదమే!
- వానాకాలం కరెంట్ సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులు కామన్. అందుకే, ఏసీకి క్వాలిటీ స్టెబిలైజర్ను యూజ్ చేయాలి. ఉరుములు, మెరుపులు వస్తున్నప్పుడు ఏసీని పూర్తిగా ఆఫ్ చేసి, ప్లగ్ను తొలగించడం బెటర్. లేదంటే విద్యుదాఘాతం ఏర్పడి ఏసీ పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
- ఏసీ టెంపరేచర్ను 18 నుంచి 20 డిగ్రీలు పెట్టి ఉపయోగించవద్దు. వర్షం పడే టైమ్లో బయటి గాలి చల్లగా ఉండటం, అది నేరుగా రూమ్లోకి వస్తే ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి 24 నుంచి 26 డిగ్రీలు ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
- చాలా రోజులు ఏసీని వాడకుండా అకస్మాత్తుగా ఆన్ చేయొద్దు. వానాకాలం ప్రారంభంలోనే టెక్నీషియన్తో జనరల్ సర్వీసింగ్ చేయించుకోవడం వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ముందుగానే తెలిసే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
పూర్తిగా ఆపేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే?
- ఈ సీజన్లో వాతావరణం చల్లగానే ఉందని ఏసీల వినియోగం పూర్తిగా ఆపేయకూడదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే గాలిలోని తేమతో లోపలి విడిభాగాలు తుప్పు పట్టడం, సర్క్యూట్ బోర్డులు పాడవడం, బూజు పట్టడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్నారు.
- అలాగే, ఏసీని కేవలం రిమోట్తో ఆఫ్ చేసి వదిలేయకుండా, మెయిన్ స్విచ్ బోర్డు నుంచి ప్లగ్ను తొలగించడం మర్చిపోవద్దు.
- దీన్ని పూర్తిగా ఆఫ్ చేసే ముందు ఒక గంటసేపు ఏసీని కేవలం ఫ్యాన్ మోడ్లో లేదా డ్రై మోడ్లో ఉంచాలి. ఫలితంగా ఏసీ కాయిల్స్ లోపల తడి ఉంటే పూర్తిగా ఆరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
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