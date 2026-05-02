"మీకు క్రెడిట్ కార్డు అవసరమా?" - లాభ, నష్టాలపై అపోహలు, వాస్తవాలివే!
క్రెడిట్ కార్డుకు దరఖాస్తుతో స్కోరు తగ్గుతుందా? - ఎక్కువ కార్డులుంటే ప్రమాదమా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 5:05 PM IST
Credit Card Score : క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవడం వల్ల క్రెడిట్ స్కోరు పెరుగుతుందా? తగ్గుతుందా? క్రెడిట్ కార్డుల వల్ల లాభాలున్నాయా? నష్టాలున్నాయా? ఎక్కువ కార్డులుంటే నష్టపోతారా? క్రెడిట్ కార్డుల్లో అపోహలు, వాస్తవాలు ఏంటి? ఇలాంటి సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేయడమే ఈ కథనం ఉద్దేశం.
కొంతమంది విచ్చలవిడిగా క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తుంటారు. మరికొందరు కార్డు వాడాలంటేనే భయపడిపోతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వాటి గురించి కొన్ని కీలక విషయాలను తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. దీంతో వాటిపై ఉన్న భయాలను తొలగించుకోవడంతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. దాదాపు వందలో 80మంది క్రెడిట్ కార్డులు ఉపయోగిస్తున్నారు. వివిధ బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లతో క్రెడిట్ కార్డులు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కార్డుల వినియోగం పెరిగిపోయింది.
స్కోరు తగ్గుతుంది
క్రెడిట్ కార్డు అంటే రుణం తీసుకోవడం అని అర్థం. దీంతో క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గుతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ, క్రెడిట్ స్కోరు పెంచుకోవడానికి వేసే మొదటి అడుగు క్రెడిట్ కార్డును తీసుకోవడం, దాన్ని ఉపయోగించడం. రుణాలు తీసుకోవడం, వాటిని తిరిగి సకాలంలో చెల్లించడం వల్ల క్రెడిట్ స్కోరు పెరుగుతుంది. కానీ, తగ్గదని తెలుసుకోవాలి. అంతేకాదు! భవిష్యత్లో మరిన్ని అవసరాలకు ఎక్కువ మొత్తంలో రుణం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
మీరు ఎలాంటి వారో తేల్చుకోవాలి
తీసుకున్న రుణం తాలూకూ బకాయి సమయానికి చెల్లించనప్పుడు క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతింటుంది. కొంతమంది విపరీతమైన ఖర్చుల కారణంగా క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తుంటారు. తిరిగి సకాలంలో చెల్లించకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారు కార్డులకు దూరంగా ఉండడమే మంచిది. లేకపోతే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ తమ దుస్థితికి కార్డే కారణమని చెప్తుంటారు. మీరు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటే క్రెడిట్ కార్డు చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కానీ, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేని వారితో పోల్చుకుని కార్డ్ తీసుకోవడానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సకాలంలో చెల్లింపులు చేయడం వల్ల రివార్డ్ పాయింట్లు, ఖర్చు చేసినందుకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందవచ్చు. ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసినపుడు సులభమైన EMIలో తిరిగి చెల్లించేందుకు వీలుంటుంది. కార్డును గరిష్ఠ పరిమితి వరకు వాడుతారేమో! అనే భయం ఉంటే తక్కువ లిమిట్ ఉన్న కార్డు తీసుకోవడం వల్ల ఖర్చులు కూడా అదుపులో ఉంటాయి.
పాత కార్డులున్నా మంచిదే!
క్రెడిట్ కార్డు వాడకపోతే స్కోరు తగ్గిపోతుందనుకోవడం అపోహ మాత్రమే. ఉపయోగించని పాత క్రెడిట్ కార్డులు మీ క్రెడిట్ స్కోరును దెబ్బతీస్తాయనేది అవాస్తవం అని నిపుణులు చెప్తున్నారు. కార్డు కలిగి ఉండడం మంచిదే కానీ, సకాలంలో చెల్లింపులు చేయకపోవడం సరికాదు. పాత క్రెడిట్ కార్డులను రద్దు చేయకుండా అలాగే ఉంచడం వల్ల క్రెడిట్ ఖాతా ఎంత పాతదైతే, క్రెడిట్ హిస్టరీకి అంత ఎక్కువ విలువ పెరుగుతుంది. ఏదైనా లోన్ కోసం వెళ్లినపుడు బ్యాకర్లు మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ చెక్ చేస్తుంటారు. ఆ సమయంలో దీర్ఘకాలంగా నడుస్తున్న క్రెడిట్ ఖాతాలు మీ రుణ అర్హత పెంచే వీలుంటుంది.
బహుళ కార్డులు
ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటే క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గుతుందనేది కూడా అపోహ మాత్రమే. వాస్తవానికి కార్డుల సంఖ్యకు క్రెడిట్ స్కోరుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే క్రెడిట్ కార్డులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. విమాన టిక్కెట్లు/హోటల్ బుకింగులపై డిస్కౌంట్ల కోసం ఎయిర్లైన్ క్రెడిట్ కార్డు, ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు పొందడానికి షాపింగ్ క్రెడిట్ కార్డు, ఖర్చు చేసిన నగదులో కొంత భాగాన్ని తిరిగి పొందడానికి క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డులు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో బహుళ క్రెడిట్ కార్డులను తెలివిగా ఉపయోగిస్తున్నంత కాలం, మీ క్రెడిట్ స్కోరుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. కానీ, ఏ కార్డుపై ఎంత మేరకు ఖర్చు చేస్తున్నారో గమనిస్తుండాలి.
క్రెడిట్ కార్డు దరఖాస్తు
కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేస్తే క్రెడిట్ స్కోరు తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందనేది నిజం కాదు. ఒకే సారి కార్డు, బ్యాంకు లోన్, బైక్ లేదా కారు కొనుగోలు, ఇంటి రుణానికి దరఖాస్తు చేస్తే మాత్రం క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గిపోతుంది. అలా కాకుండా కొన్ని నెలల వ్యవధిలో ఒక కార్డు కోసమే దరఖాస్తు చేస్తే అది నెగెటివ్ అంశం కాదు. క్రెడిట్ స్కోరును తనిఖీ చేయడం వల్ల స్కోరు తగ్గుతుందనేది అవాస్తవం. అప్పడప్పుడూ క్రెడిట్ స్కోరు/రిపోర్టు తనిఖీ చేయడం మంచి అలవాటు అనే గుర్తుంచుకోండి.
