"గ్యాస్ కనెక్షన్" ఎవరి పేరిట ఉంది? - 'వీరి పేరున' ఉంటే కనెక్షన్ కట్ చేసే అవకాశం!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 3:49 PM IST

How to Change Gas Connection Name : ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ లేకుండా వంట జోలికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే కొందరైతే ఎప్పుడు సిలిండర్ అయిపోతుందోనని ముందే ఎక్స్​ట్రా ఎల్​పీజీ సిలిండర్ తెచ్చి పెట్టుకుంటుంటారు. అయితే, ఇంత వరకు బాగానే ఉంది. కానీ, ఎప్పుడైనా మీ "గ్యాస్ కనెక్షన్" ఎవరి పేరుతో ఉంది అనే విషయాన్ని గమనించారా? లేదు అంటే మాత్రం ఇప్పుడే ఓసారి చెక్ చేయండి. ఒకవేళ ఎవరి పేరు మీద ఉంటే ఏంటి? దానివల్ల ఏం అవుతుందిలే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మీ గ్యాస్ కనెక్షన్ రద్దయ్యే ఛాన్స్ లేకపోలేదని సూచిస్తున్నారు గ్యాస్‌ ఏజెన్సీల ప్రతినిధులు.

ఉపాధి, ఉద్యోగ రీత్యా, పిల్లల చదువు కోసం చాలా మంది ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి వలస వెళ్తుంటారు. అప్పుడు వారి పేరు మీద తీసిన గ్యాస్ కనెక్షన్లు అలాగే కొనసాగుతుంటాయి. కొన్ని చోట్ల చనిపోయిన వారి పేరిట గ్యాస్ సిలిండర్లు సరఫరా అవుతుంటాయి. అయితే, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ద వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా వంట గ్యాస్, ఇంధన కొరత ఏర్పడటంతో నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా మృతుల పేరిట ఉన్న గ్యాస్ కనెక్షన్లను వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన పత్రాలు అందజేసి మార్చుకోవాలని గ్యాస్ ఏజెన్సీల ప్రతినిధులు సూచిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే మీ వంటగ్యాస్ కనెక్షన్లు రద్దయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

సింపుల్​గా మార్చుకోండిలా!

ఒకవేళ మీ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఎవరైనా చనిపోయిన వ్యక్తి పేరు మీద ఉన్నట్లయితే కనెక్షన్ పేరు మార్పు కోసం వారి మరణ ధ్రువీకరణతో పాటు కుటుంబీకులతో సంబంధాన్ని నిర్ధారించే పత్రాలతో గ్యాస్ ఏజెన్సీ కార్యాలయాన్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఆపై అక్కడి సిబ్బంది చెప్పిన సూచనలకు అనుగుణంగా సంబంధిత ఫామ్​ను ఫిల్ చేసి, అవసరమైన పత్రాలను జత చేసి గ్యాస్ ఏజెన్సీ ఆఫీస్​లో సమర్పించడం మీ కనెక్షన్ పేరును ఈజీగా మార్చుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు గ్యాస్ ఏజెన్సీల ప్రతినిధులు.

ప్రస్తుతం హెచ్​పీసీఎల్, ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్ తదితర కంపెనీలకు సంబంధించి గృహ, వాణిజ్య అవసరాల సిలిండర్లను ఓటీపీ ఆధారంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్యాస్ ఏజెన్సీ కంపెనీలు నిబంధనలు కఠినతరం చేసిన నేపథ్యంలో సిలిండర్లు సక్రమంగా పొందడానికి వంటగ్యాస్ వినియోగదారులు కొన్ని నియమాలు తప్పకుండా పాటించాలంటున్నారు ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు. కాబట్టి, ఇంకా ఎవరైనా ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయనట్లయితే వెంటనే ఆ పనిని పూర్తి చేయాలని చెబుతున్నారు. అలాగే, మృతుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు పేరు మార్పునకు అవసరమైన పత్రాలతో సంబంధిత ఏజెన్సీని సంప్రదించి గ్యాస్ కనెక్షన్ తమ పేరు మీదకు మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే, అలాంటి వారికి సిలిండర్ల సరఫరా.. బుకింగ్‌ జరగదని చెబుతున్నారు.

