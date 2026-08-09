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వాటర్ ప్లాంట్లలో కొంటున్న 'నీరు' సురక్షితమేనా? - ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా తెలుసుకోండి!

మీరు 'తాగే నీరు' మంచిదేనా? - ఎలాంటి ప్రమాణాలు ఉండాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు!

How to Check Water Quality
How to Check Water Quality (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:21 AM IST

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How to Check Water Quality : ఒకప్పుడు బావి నీళ్లు, చెరువు నీళ్లు, బోర్​వెల్ నీళ్లు నేరుగా తాగేవాళ్లం. కానీ, ప్రస్తుత రోజుల్లో కాలుష్యం, రసాయనాలు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్​లు, భారీ లోహాల వల్ల తాగునీరు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉండడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇంట్లో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు. అవి లేనివారు ఊరు లేదా పట్టణంలోని వాటర్ ప్లాంటుకు వెళ్లి తాగే నీరు కొని తెచ్చుకుంటుంటారు. ఆ నీళ్లు స్వచ్ఛమనీ, సురక్షితమనీ భావిస్తాం. కానీ, అందులో సరిపడినన్ని పోషకాలు, లవణాలు ఉంటున్నాయా? ప్లాంట్లలో ప్రమాణాల ప్రకారమే శుద్ధి జరుగుతోందా? అనే సందేహాలు వస్తుంటాయి. వాస్తవానికి తాగే నీటిలోని మినరల్సే మన దేహంలోని ప్రాణాధారాలు. అందుకే నీటి స్వచ్ఛతతోపాటు అందులోని పోషకాల లెక్క కూడా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదే మీ ఇంట్లో నీటి ప్రమాణాలు తెలుసుకునే ఈ పరికరాలు ఉన్నాయంటే, క్షణాల్లోనే పరీక్షించి నీటి నాణ్యతను కనిపెట్టవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ పరికరాలేంటి, వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? మంచినీటి ప్రమాణాలు ఎలా ఉండాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

డిజిటల్ టీడీఎస్ మీటర్ :

ఈ పరికరంతో నీటిలోని టీడీఎస్ స్థాయిని సింపుల్​గా కనుక్కోవచ్చు. కాల్షియం, సోడియం, మెగ్నీషియం ఖనిజాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో చెబుతుంది. మార్కెట్లో ఈ పరికరం విలువ వచ్చేసి రూ.150 నుంచి 400 రూపాయల మధ్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

పీహెచ్ టెస్టర్ :

ఇది మార్కెట్​లో రూ.350 నుంచి రూ.1000 ధరకు లభిస్తుంది. ఈ పరికరంతో నీటి పీహెచ్ విలువను గుర్తించవచ్చు. పీహెచ్ విలువ 6.5 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ నీరు తాగటం ఆరోగ్యానికి హానికరమంటున్నారు నిపుణులు.

హోం వాటర్ టెస్టింగ్ కిట్లు :

అవి మాత్రమే కాకుండా ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో వివిధ రకాల మల్టీ పారామీటర్ కెమికల్ కిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని రకాల లిక్విడ్​లు, స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి. వీటిద్వారా నీటి గాఢత, క్లోరిన్, నైట్రేట్లు, సల్ఫేట్ల మోతాదు, ఫ్లోరైడ్ పరిమాణం తెలుస్తుంది. వీటి విలువ రూ.1500-3000 వరకు ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

డిజిటల్ కెలోరీ మీటర్ :

ఈ పరికరం నీటి రంగులో మార్పు ఆధారంగా క్లోరిన్, ఫ్లోరైడ్, ఐరన్, నైట్రేట్ల స్థాయులను డిజిటల్ తెరపై చూపిస్తుంది. ధర రూ.1,800-4,500 మధ్య ఉంటుంది.

బ్యాక్టీరియా టెస్ట్ కిట్ :

ఆర్వో ప్లాంట్లలో పైపులు, ట్యాంకులు శుభ్రంగా లేకుంటే నీటిలో బ్యాక్టీరియా (ఈ-కోలి వంటి) చేరే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ కిట్​లో ఉండే చిన్న బాటిల్​లో వాటర్ పోసి 24 నుంచి 48 గంటలు ఉంచాలి. ఒకవేళ బ్యాక్టీరియా ఉంటే కలర్ మారుతుంది. దీని ధర రూ.500 నుంచి 1500 మధ్య ఉంటుంది.

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టర్బిడిటీ మీటర్ :

తాగునీటిలో టర్బిడిటీ స్థాయులు 1 ఎన్​టీయూ కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఆర్వో ప్లాంట్లలోని నీరు శుభ్రంగానే కనిపించినప్పటికీ మట్టి, ఇసుక, సూక్ష్మ కణాలుంటాయి. ఈ పరికరం ద్వారా నీటిలోని టర్బిడిటీ స్థాయిని గుర్తించవచ్చు. దీని విలువ రూ.4వేల నుంచి రూ.12వేల వరకు ఉంటుంది.

హెవీ మెటల్ టెస్టింగ్ కిట్ :

ఆర్వో ప్లాంట్లలో పాత పైపులు, ట్యాంకుల వల్ల నీటిలో సీసం, ఆర్సెనిక్, క్రోమియం, పాదరసం లాంటి ప్రమాదకర భార లోహాలు చేరే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ లోహాలు నీటిలో స్వల్ప మోతాదులో ఉన్నా క్షణాల్లోనే ఈ కిట్​తో ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దీని ధర వచ్చేసి మార్కెట్లో రూ.1500 నుంచి రూ.3500 వరకు ఉంటుంది.

ఫలితాల్లో కచ్చితత్వం :

"ఆన్​లైన్​లో దొరుకుతున్న పరికరాల్లో ఫలితాలు కచ్చితంగానే వస్తున్నాయి. ఇంట్లో డిజిటల్ టీడీఎస్ మీటర్, పీహెచ్ టెస్టర్, హోం వాటర్ టెస్టింగ్ కిట్ వంటి పరికరాలుండాలి. నీటిని పరీక్షించే విధానం కొనుగోలు చేసిన పరికరానికి అనుబంధంగా ఉంటుంది."- ప్రసాద్, గ్రామీణ నీటి సరఫరాశాఖ ఎస్ఈ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా

మంచి నీటి ప్రమాణాలు ఎలా ఉండాలంటే?

  • తాగే నీటిలో పీహెచ్ విలువ (హైడ్రోజన్ అయాన్ల గాఢత) 6.5 నుంచి 8.5 మధ్య ఉంటే ఆ వాటర్ మంచిదని చెబుతున్నారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా గ్రామీణ నీటి సరఫరాశాఖ ఎస్​ఈ.
  • కాల్షియం 20-75 ఎంజీఎల్ (మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్) మధ్య ఉండాలి.
  • మెగ్నీషియం 10-30 ఎంజీఎల్ మధ్య ఉండాలి. ఎక్కువైతే నీరు చేదుగా మారుతుంది.
  • సోడియం 50 ఎంజీఎల్ ఉండాలి. ఎక్కువైతే బీపీ ఉన్న వారికి హానికరమంటున్నారు.
  • అన్ని ఖనిజాలు(కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సోడియం) కలిపి టీడీఎస్ 50-150 ఎంజీఎల్ ఉండాలి.
  • పొటాషియం 1-10 ఎంజీఎల్, బైకార్బొనేట్స్ 100-300 ఎంజీఎల్ ఉండాలి. ఇవి నీటి రుచికి, పీహెచ్ సమతౌల్యతకు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు.
  • క్లోరైడ్ 250 ఎంజీఎల్ దాటకూడదు. ఎక్కువైతే నీరు ఉప్పుగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • సల్ఫేట్ 200 ఎంజీఎల్ దాటితే, విరేచనాలు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.

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