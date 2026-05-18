మీ ఇంట్లో "అక్వేరియం" ఉందా? - సమ్మర్లో ఇలా చేయకపోతే చేపలకు ముప్పు!
- వేసవిలో అక్వేరియం చల్లగా ఉండాలంటే.. ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
Published : May 18, 2026 at 4:49 PM IST
Aquarium Maintenance Tips in Summer : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఇంటి అలంకరణ కోసం ఇండోర్ ప్లాంట్స్తోపాటు అక్వేరియం ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు. ఇంట్లో స్పేస్ను బట్టి చిన్న నుంచి పెద్ద సైజ్ అక్వేరియంలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే, వీటిని అందంగా అమర్చుకోవడంతోనే సరిపోదు.. వాతావరణానికి తగినట్లుగా మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అందులోనూ సమ్మర్లో అక్వేరియం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలంటున్నారు. లేదంటే ఎండ వేడిమికి మనం ఎలాగైతే తట్టుకోలేకపోతున్నామో.. అలాగే అక్వేరియంలోని చేపలూ ఇబ్బంది పడుతుంటాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఎండాకాలం అక్వేరియం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం చాలా అవసరమంటున్నారు. మరి, నిపుణులు సూచిస్తున్న ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వాటర్ మార్చుతుండాలి :
అక్వేరియం విషయంలో చాలా మంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే, నీళ్లు మార్చడంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంటారు. కొన్నిసార్లైతే మూడ్నాలు రోజుల నుంచి వారం పాటు వాటర్ ఛేంజ్ చేయరు. కానీ, ఈ మిస్టేక్ అస్సలు చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. సీజన్ ఏదైనా అక్వేరియంలో నీళ్లు ఎప్పటికప్పుడు మార్చుతుండాలని చెబుతున్నారు. తద్వారా అక్వేరియం శుభ్రంగా ఉండడమే కాకుండా చేపలూ ఆరోగ్యంగా ఉంటాయంటున్నారు.
ముఖ్యంగా సమ్మర్లో ఎండ వేడిమికి ఆ గాజు పాత్ర, అందులోని వాటర్ త్వరగా వేడేక్కుతాయి. కాబట్టి ఆ నీళ్లను అలాగే ఉంచడం కాకుండా తరచూ మార్చాలి. ఇకపోతే కొంతమంది వాటర్ చల్లగా ఉండాలని అక్వేరియంలో ఐస్ వాటర్ పోయడం, ఐస్ ముక్కలు వేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. దీనివల్ల నీళ్లు మరీ కూల్గా అయిపోయి చేపల జీవక్రియల పనితీరు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక్కోసారి వాటికి ప్రాణాంతకం కూడా అవ్వొచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే, అక్వేరియం వాటర్ మరీ వేడిగా, మరీ కూల్గా కాకుండా సాధారణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, నీళ్లతో పాటు అక్వేరియంలో ఉండే రాళ్లు, పచ్చగడ్డి వంటి వాటినీ నిర్ణీత సమయాల్లో ఛేంజ్ చేస్తుండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
లైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నారా?
ఇంట్లో అక్వేరియం ఉన్నవారిలో చాలా మంది ఆక్వేరియం, అందులో ఈదే చేపలు అందంగా కనిపించాలని అందులోని లైట్ను ఎప్పుడూ ఆన్ చేసే ఉంచుతారు. ఇక మరికొందరు గదిలోని లైట్ల కింద అక్వేరియం ఏర్పాటుచేస్తుంటారు. కానీ, దీనివల్ల కూడా అందులోని వాటర్ వేడెక్కే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, అక్వేరియం నీళ్లు నార్మల్గా/కాస్త కూల్గా ఉండాలంటే పగలంతా లైట్ ఆఫ్ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఫిష్ ఫ్రెండ్లీ లైట్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. కావాలంటే వీటిని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఎక్కడ ఉంచితే మంచిది?
సమ్మర్లో అక్వేరియంలోని వాటర్ వేడెక్కకుండా ఉండాలంటే అది అమర్చే ప్రదేశం కూడా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో దీన్ని గదిలో చల్లగా ఉండే మూలన అమర్చడం బెటర్ అంటున్నారు. అలాగే, ఈ ఫిష్ ట్యాంక్లో ఒక క్లిప్ ఫ్యాన్ లేదా అక్వేరియం ఫ్యాన్ను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల కూడా అందులోని వాటర్ చల్లగా ఉండేలా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
అక్వేరియంలో ఉండే నీళ్ల వేడి పెరిగే కొద్దీ అందులో ఆక్సిజన్ లెవల్స్ తగ్గుతుంటాయి. ఫలితంగా అందులోని చేపలకు నష్టం కలగచ్చంటున్నారు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే అక్వేరియంలోని వెంటిలేషన్ మూత ఎప్పుడూ ఓపెన్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, అందులో లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ డ్రాప్స్ వేయొచ్చు. లేదంటే దాని ఉపరితలంపై ఒక ఏరేటర్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా అందులోని ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
సమ్మర్లో ఇంట్లో అక్వేరియం ఉన్నోళ్లు ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా అందులోని నీళ్లు చల్లగా ఉండేలా జాగ్రత్త పడొచ్చు. ఫలితంగా అందులో చేపలకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.
