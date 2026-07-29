వర్షపు నీరు ఏడాదిపాటు స్వచ్ఛంగా - ఇలా పట్టి దాచుకోండి!
- బట్టలు ఉతకడం నుంచి తాగడం దాకా ఉపయోగించుకోవచ్చు - ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : July 29, 2026 at 4:27 PM IST
Water Pit : రోజు రోజుకూ భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నీటిని కాపాడుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కృషి చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వర్షపు నీటిని సంరక్షించేందుకు రెండు పద్ధతులు సూచిస్తున్నారు. ఇందులో ఒకటి తాత్కాలికమైనది. రెండోది శాశ్వతమైనది.
వర్షం కురిసినప్పుడు నీరంతా రోడ్డుమీదుగా ప్రవహించి ఏ కాల్వల్లోకో వెళ్లి కనిపించకుండా పోతుంది. కానీ, ఆ నీటిని ఒడిసి పట్టుకుంటే మన అవసరాలు తీరుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వర్షం నీరు ఎంతో స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. అలాంటి నీటిని ఇంటి పైకప్పు నుంచి నేరుగా భూగర్భ సంపులోకి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ కాంక్రీట్ సంపులు లేకపోతే మార్కెట్లో లభించే ఫైబర్ ట్యాంకుల్లో పట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఇలా నిల్వ చేసిన వాన నీటిని ప్రాథమికంగా శుభ్రపరిచి, అన్ని రకాల గృహ అవసరాలకు వాడుకోవచ్చని, బట్టలు ఉతకడానికి, ఇల్లు క్లీనింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మొక్కలకు పోయడానికి, వాహనాలు కడగడానికి కూడా ఈ నీరు ఎంతో అనువైనదంటున్నారు. ఏడాది పాటు పాడవని ఈ జలాన్ని ప్రకృతి ప్రసాదించే వరమని చెబుతున్నారు.
క్లారిటీ కావాలి :
వర్షపు నీటిని మనం ఏ అవసరాలకు వాడాలనుకుంటున్నామనేది క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. అందుకు తగినట్టు ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ బట్టలు ఉతకడానికి, స్నానానికి ఉపయోగించాలనుకుంటే కాస్త మెరుగైన ఫిల్టర్లను అమర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. తాగునీటికి కూడా వాడుకోవచ్చు. దానికి మరింత పక్కా ఫిల్టరేషన్ చేయాలి. దానికి నిపుణులను సంప్రదించాలి. ఇలా వర్షపు నీటిని వాడుకోగలగితే.. ఏడాదిలో ఏకంగా 20 శాతం నీటి అవసరాలను మనం వర్షం నుంచే పొందొచ్చని సూచిస్తున్నారు. ప్రజలంతా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే.. అటు మున్సిపల్ నీటిపై ఆధారపడటం తగ్గుతుందని, ఇటు బోరు బావులపైనా ఒత్తిడి తగ్గి భూగర్భ జలాలు పుంజుకుంటాయని చెబుతున్నారు.
ఇంకుడు గుంతలు ఇలా :
- పైన చెప్పుకున్నవి తాత్కాలిక అవసరాల కోసం వర్షపు నీటిని స్టోర్ చేయడం. అది పోగా మిగిలిన వర్షపు నీరు కూడా వృథా చేయకుండా ఇంకుడు గుంతల్లోకి మళ్లించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ముందుగా మీ ఇంట్లో వర్షపు నీరు ప్రవహించే ప్రాంతాన్ని గుర్తించి మీకు అనువుగా ఉండేలా ఇంకుడు గుంతను నిర్మించాలి.
- 4 x 4 x 4 అడుగుల (పొడవు x వెడల్పు x లోతు) విస్తీర్ణంలో గుంత తవ్వుకోవాలి.
- తవ్విన గుంతలో నీరు భూమిలోకి త్వరగా ఇంకడానికి క్రింది క్రమంలో పదార్థాలను నింపాలి
- మొదటి లేయర్ లో 40 mm గులక రాళ్లతో నింపాలి. ఇది 50 శాతం అంటే గుంతలో సగం వరకు ఈ రాళ్లు ఉండాలి.
- వాటిపైన 20 mm గులక రాళ్లను వేయాలి. ఇవి 25% ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- చివరగా మిగిలిన భాగం మొత్తం ఇసుకతో నింపేయాలి. గుంత చుట్టూ సిమెంటు పూత వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇంటి పైకప్పు నుంచే వచ్చే వాన నీటితోపాటు ఇంటి పరిసరాల్లో పడే నీళ్లను కూడా పైపులైన్ ద్వారా నేరుగా ఈ ఇంకుడు గుంతలోకి వెళ్లేలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకోవడం వల్ల చక్కటి ఇంకుడు గుంత తయారవుతుంది. భూగర్భ జలాలు చాలా వరకు మిగులుతాయి. వేసవిలో కూడా ఇంట్లో మీ బోరు ఎండిపోకుండా చూసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది.