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ఫ్రిజ్​లో ఆహార పదార్థాలను ఎలా నిల్వ​ చేస్తున్నారు? - ఈ తప్పులు చేయకూడదట!

-ప్రస్తుత రోజుల్లో విపరీతంగా పెరిగిన ఫ్రిజ్​ వాడకం - స్టోరేజ్​ విషయంలో ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితేనే ఆరోగ్యం కూడా!

How to Store Food in Fridge
How to Store Food in Fridge (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 5:01 PM IST

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How to Store Food in Fridge: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇళ్లల్లో ఫ్రిజ్​ కామన్​గా ఉంటోంది. పండ్లు, కూరగాయలు, పాలు, పెరుగు, మాంసం వంటి పదార్థాలను స్టోర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్​లో సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోతే అది త్వరగా పాడవుతుందని, తింటే ఆరోగ్య సమస్యలొస్తాయని నిపుణలు చెబుతున్నారు. అందుకే ఫుడ్​ స్టోర్​ చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకూడదని వివరిస్తున్నారు. మరి ఆ తప్పులు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • చాలా మంది పాలు సహా ఇతర ఆహార పదార్థాలను వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఫ్రిజ్​లో పెడుతుంటారు. ఇలా ఎప్పటికీ చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. అలా చేస్తే ఫ్రిజ్​లో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి మిగతా ఆహారంపై ప్రభావం పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఏదైనా రూమ్​ టెంపరేచర్​కు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఫ్రిజ్​లో పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ఫ్రిజ్​ ఉంది కదా అని చాలా మంది వివిధ రకాల పదార్థాలను అందులో నింపేస్తుంటారు. దీంతో నష్టమే జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఖాళీ లేకుండా పదార్థాలు పెట్టడం వల్ల అవి సమంగా చల్లబడవని, ఫలితంగా కొన్ని పదార్థాలు తొందరగా పాడయ్యే అవకాశముందంటున్నారు. కాబట్టి చల్లదనం సమంగా వచ్చేలా ఫ్రిజ్​లో కాస్త ఖాళీ ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.
  • మార్కెట్​ నుంచి తీసుకురాగానే పండ్లు, కూరగాయలను కడిగి నేరుగా అలా ఫ్రిజ్​లో పెట్టేస్తుంటారు మెజార్టీ పీపుల్​. అయితే ఇలా ఎప్పుడూ చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వాటిలో ఉండే తేమతో అవి మరింత తొందరగా పాడవుతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత లేదా వస్త్రంతో వాటిని తుడిచి నిల్వ చేయడం ఉత్తమం అని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • సూపర్​ మార్కెట్స్​ నుంచి ప్యాక్​ చేసిన పదార్థాలను తీసుకురాగానే ఫ్రిజ్​లో పెట్టేస్తుంటారు. ఒకవేళ వాటిపై ఎక్స్​పైరీ డేట్​ ముగిసినా ఫ్రిజ్​లో పెట్టాం కదా బాగానే ఉంటాయిలే అని ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే ఈ అపోహ సరికాదు అంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచే పదార్థాలకు ఎక్స్​పైరీ డేట్​ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • టమాటాలు పాడవకుండా ఉండాలని మెజార్టీ పీపుల్​ ఫ్రిజ్​లో పెడుతుంటారు. అయితే వీటితో పాటు అరటిపండ్లు, బంగాళాదుంప, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు, బ్రెడ్​, కాఫీపొడి, తేనె వంటి పదార్థాలను ఫ్రిజ్​లో నిల్వ చేయకూడదంటున్నారు. ఫ్రిజ్​లోని చల్లదనం కారణంగా వాటి రుచి, సహజ గుణాలను కోల్పోతాయని వివరిస్తున్నారు.
  • కూరలు, పచ్చళ్లు వంటి ఆహారం మిగలగా వెంటనే ఫ్రిజ్​లో పెడుతుంటారు. అయితే దాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేస్తే ఫుడ్​ పాయిజన్​ అయ్యే ప్రమాదముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వండిన ఆహారం ఏదైనా ఫ్రిజ్​లో మూడు రోజులకు మించి ఉంచకూడదని చెబుతున్నారు.
  • చాలా మంది పాడవకుండా ఉండేందుకు రకరకాల పదార్థాలను కలిపి నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వండిన పదార్థాలను, మాంసం వంటి వండని ఆహారాన్ని కలిపి నిల్వ చేయొద్దంటున్నారు. వీటిని వేర్వేరుగా స్టోర్​ చేయాలని, లేదంటే బ్యాక్టీరియా వండిన ఆహారానికి చేరుతుందంటున్నారు. అలాంటి ఫుడ్​ తింటే అనారోగ్యం పాలవుతారని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • తడి లేకుండా ఉండాలని చాలా మంది ఆహార పదార్థాలను ప్లాస్టిక్​ కవర్లలో ఉంచి నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా వాడితే పెద్దగా ఫలితం ఉండదని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గాలి చొరబడని కంటైనర్లు వాడటం మంచిదని చెబుతున్నారు.
  • ఇక ఫ్రిజ్​లో అనేక ఆహార పదార్థాలు పెట్టడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, దుర్వాసన పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే వారానికి ఒకసారి ఫ్రిజ్​ను శుభ్రం చేయాలంటున్నారు. బేకింగ్​ సోడా, నిమ్మకాయ, టీ పొడిని గిన్నెలో వేసి ఫ్రిజ్​లో పెడితే దుర్వాసన రాదని చెబుతున్నారు.

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HOW TO STORE FOOD IN FRIDGE
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HOW TO ORGANIZE FOOD IN FRIDGE
ఫ్రిజ్​లో ఫుడ్​ను స్టోర్​ చేయడం ఎలా
HOW TO STORE FOOD IN FRIDGE

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