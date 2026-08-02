ETV Bharat / offbeat

వర్షాకాలం 'క్యాబేజీ' కొంటున్నారా? - ఇలా చేయకపోతే త్వరగా పాడవుతుందట!

'క్యాబేజీ' ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్​తో సూపర్ రిజల్ట్ అంటున్న నిపుణులు!

Best Tips to Store Cabbage
Best Tips to Store Cabbage (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Tips to Store Cabbage : వర్షాకాలం వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాంతో ఈకాలంలో కొన్ని ఆహార పదార్థాలు త్వరగా పాడైపోవడం, కుళ్లిపోవడం జరగుతుంటాయి. ముఖ్యంగా మార్కెట్ నుంచి కొని తెచ్చినప్పుడు వాటిపై అప్పటికే వాటర్ చల్లడం లేదంటే వర్షపు నీరు పడడం వల్ల తేమ చేరుతుంది. అందులోనూ క్యాబేజీ పొరల్లోకి నీరు చేరడం వల్ల అది త్వరగా కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా జరగకుండా 'క్యాబేజీ' ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉండాలంటే, అది నిల్వ చేసేటప్పుడు కొన్ని టిప్స్ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • మనలో కొంతమందికి మార్కెట్ నుంచి కాయగూరల్ని తెచ్చినప్పుడు శుభ్రం చేశాకే ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది మంచిదే అయినా క్యాబేజీ విషయంలో అలా చేయొద్దని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల దాని లోపలి పొరల్లోకి వాటర్ చేరి త్వరగా పాడైపోతుందంటున్నారు. అందుకే, వండుకోవడానికి ముందే దీన్ని కడగడం బెటర్ అంటున్నారు.
  • కొంతమంది క్యాబేజీపై ఉండే పైపొర మురికిగా ఉందని తీసేస్తుంటారు. నిజానికి ఇది క్యాబేజీకి రక్షణ కవచంలా ఉంటుందని, లోపలికి తేమ చేరకుండా రక్షిస్తుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పైపొరనూ వండే ముందే తీసేయడం చేయాలంటున్నారు.
  • క్యాబేజీని నేరుగా ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టడం కాకుండా పేపర్‌ టవల్‌ లేదంటే కాటన్‌ క్లాత్‌లో చుట్టి పెట్టడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేయడం ద్వారా అవి తేమను పీల్చుకొని పొడిగా, తాజాగా ఉంచుతాయంటున్నారు.

వంట చేసేటప్పుడు "నూనె" చిట్లుతుందా? - ఇలా చేస్తే మీపై, స్టవ్​పై చుక్క కూడా పడదు!

  • కొందరు కూరగాయలు నిల్వ చేసుకోవడానికి మెష్ బ్యాగులు ఉపయోగిస్తుంటారు. క్యాబేజీని అందులో ఉంచి రిఫ్రిజిరేటర్​లో నిల్వ చేయవచ్చు. దీనివల్ల దానికి గాలి తగులుతుంది. దాంతో తేమ చేరకుండానూ జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • కొన్నిసార్లు సగం క్యాబేజీనే వాడుతుంటాం. అలాంటి టైమ్​లో కట్‌ చేసిన వైపు కుళ్లిపోకుండా ఉండడానికి, ఆ భాగాన్ని పేపర్‌ టవల్‌తో లేదంటే ఫుడ్‌ ర్యాపర్‌తో కప్పేసి రబ్బర్‌ బ్యాండ్‌ వేసేయాలి. అలాగే, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సాగే గుణం కలిగిన సిలికాన్‌ మూతలూ దొరుకుతున్నాయి. అందుబాటులో ఉంటే వాటిని వాడుకోవచ్చు. ఫలితంగా క్యాబేజీ ఫ్రెష్​గా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • మనలో చాలామందికి మరుసటి రోజు కోసం ముందు రోజే కాయగూరల్ని తరిగి పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, క్యాబేజీ ముక్కలు ఫ్రెష్​గా ఉండాలంటే గాలి చొరబడని ఓ డబ్బా తీసుకుని అందులో అడుగున పేపర్‌ టవల్‌ వేయాలి. ఆపై దానిలో క్యాబేజీ ముక్కలు వేసి, మరో పేపర్‌ టవల్‌తో కప్పేయాలి. ఆ తర్వాత మూత బిగిస్తే తాజాదనం, క్రిస్పీనెస్‌ కోల్పోకుండా ఉంటాయంటున్నారు.
  • రోజులు గడిచే కొద్దీ ఏ కాయగూర అయినా, ఎంత జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసినా తాజాదనాన్ని కోల్పోతాయి. క్యాబేజీ కూడా అదే కోవలోకి వస్తుంది! అందుకే, క్యాబేజీని తెచ్చిన రెండు మూడు రోజుల్లోనే వండుకునేలా చూసుకుంటే దాని రుచి, పోషకాలు తరిగిపోకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో తెచ్చిపెట్టుకోకుండా, రెండు మూడు రోజులకు సరిపడా కాయగూరల్ని కొని తెచ్చుకోవడం మేలు అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 25 రకాల "తేనె"! - ఏ రకం ఎక్కడ లభిస్తుంది, వాటి ఉపయోగాలు తెలుసా?

"ఉప్పు"తో ఉపయోగాలెన్నో! - టీ, కాఫీ మరకల నుంచి చీమలను పోగొట్టే వరకు!

TAGGED:

CABBAGE STORAGE TIPS
HOW TO STORE CABBAGE IN THE FRIDGE
MONSOON CABBAGE STORE TIPS
క్యాబేజీ నిల్వ చిట్కాలు
SIMPLE WAYS TO STORE CABBAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.