ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు వాంతుల సమస్యా? - ఇలా చేస్తే హ్యాపీగా జర్నీ సాగించవచ్చు!
జర్నీ టైమ్లో "వాంతుల సమస్య" ఇబ్బంది పెడుతోందా? - మీ కోసమే ఈ సూపర్ టిప్స్!
Published : February 15, 2026 at 5:09 PM IST
How to Stop Vomiting While Travelling : కొంతమందికి ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. విహార యాత్రలు, పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శన ఇలా లాంగ్ టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. కానీ, మరికొందరికీ ప్రయాణాలు అంటే చాలు లోలోపల ఎక్కడో తెలియని భయం. ఇక బస్సు, కారులో ప్రయాణమంటే మరింత ఆందోళన చెందుతారు. అందుకు ముఖ్యకారణం జర్నీ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ వికారం కలిగి 'వాంతులు' అవుతాయోనని భయం. అందుకే, వారు పెద్దగా ప్రయాణాలు చేయడాన్ని ఇష్టపడరు. ఇక కొందరిలో అయితే జర్నీ స్టార్ట్ కాగానే వాంతుల సమస్య ఇబ్బందిపెడుతుంది.
మరికొందరిలో మాత్రం ఆ వెహికల్ కండీషన్ బట్టి ఉంటుంది. అలాగే, ఘాట్రోడ్లు, ఎక్కువసేపు ప్రయాణం, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై జర్నీ వల్ల కూడా వాంతులు అవుతుంటాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్ బస్సు, కారులోనే కాదు కొందరికీ ట్రైన్స్, విమానం ఎక్కినా కూడా ఉంటుంది. అలాంటివారు జర్నీ టైమ్లో కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సంతోషంగా జర్నీ కొనసాగించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వెంటిలేషన్ : జర్నీలో వాంతులు అవ్వకుండా ఉండాలంటే 'సరైన వెంటిలేషన్' ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వెహికల్ లోపల మంచి వెంటిలేషన్ ఉంటే ఏదైనా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తే వెంటనే వెళ్లిపోతుంది. అలాగే తగినంత గాలి తగులుతుంది. బయట వాతావరణాన్ని వీక్షిస్తూ వాంతి అనే భావన నుంచి బయటపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కారులో తగినంత గాలి కోసం ఏసీ వాడుకోవచ్చు. బస్సు లేదా రైలులో అయితే కిటికీ నుంచి వచ్చే గాలి ముఖానికి తగిలేలా చూసుకుంటే బెటర్ అంటున్నారు.
సీటు ఎంపిక : మనం వాహనంలో కూర్చునే చోటు కూడా వాంతులకు కారణం కావొచ్చంటున్నారు. అందుకే, జర్నీ టైమ్లో సరైన సీటును ఎంచుకోవాలి. కారులో ప్రయాణిస్తున్నట్లయితే ముందు సీటులో కంటే వెనక కూర్చుంటే వాంతులు అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఫ్రంట్ సీటు బెటర్ అంటున్నారు. అలాగే, బస్సులోనూ వీలైనంతవరకు ముందు వరుసలో కూర్చోవటం మంచిదని చెబుతున్నారు. రైలులోనైతే రైలు కదిలే దిశవైపు ముఖం పెట్టి కూర్చోవడం ఉత్తమం. అందులోనూ కిటికీ పక్కన కూర్చుంటే ఇంకా మంచిదంటున్నారు. విమానంలో అయితే రెక్కల మీద సీటు ఎంచుకోవడం మంచిదట. ఇలా ప్రయాణాల్లో సరైన సీటును ఎంచుకోవడం ద్వారా వాంతుల సమస్య లేకుండా హ్యాపీగా జర్నీ కొనసాగించవచ్చంటున్నారు.
ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు : జర్నీకి ముందు కడుపు నిండా తినకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవడం బెటర్. అంతేకానీ, ప్రయాణానికి ముందు, ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వేపుళ్లు, మసాలా, నూనె పదార్థాలు, పుల్లటి పదార్థాల జోలికి వెళ్లకపోవడం బెటర్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే అలాంటి ఆహారాలు జీర్ణాశయంలో ఆమ్లాన్ని పెంచి వాంతి భావన కలిగించే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే, ఒంట్లో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. తగినన్ని నీళ్లు తాగాలి. అలాగే, కొన్ని అల్లం క్యాండీలు లేదా స్నాక్స్ పట్టుకెళ్లండి. ఎందుకంటే, అల్లంలో వికారం తగ్గించే లక్షణాలుంటాయి. ప్రయాణంలో రుచికరమైన, సహజమైన నివారణగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
విరామం తీసుకోండి : సుదూర ప్రయాణాలలో తరచుగా విరామం తీసుకోవడం మంచిది. కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మధ్యమధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అవసరమైతే ఒక ప్రశాంతమైన ప్రాంతంలో కారు ఆపి కిందికి దిగి కాసేపు నడవాలి. నేచర్ను కాసేపు ఆస్వాదించాలి. ఇది మీ శరీరాన్ని రీకాలిబ్రేట్ చేస్తుంది.
ఇవేకాకుండా, జర్నీలో సంగీతం వినటం వల్ల కొంత మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చు. దాంతో వాంతి భావన రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు. అలాగే, కొందరికి పడుకుంటే ఈ భావన కలగదు. అలాంటి వారు వీలుంటే జర్నీలో నిద్ర పోవడానికి ట్రై చేయాలి. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు పైన పేర్కొన్న ఈ చిట్కాలు మీరు గుర్తుంచుకున్నారంటే వాంతులు అనే సమస్యకు ఆస్కారం లేకుండా హాయిగా మీ జర్నీని కొనసాగించొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
